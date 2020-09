SPD und Grüne begrüßen den Vorstoß des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, eine eigene Studie zur Frage der Verbreitung rassistischer und antidemokratischer Einstellungen in der Polizei in Auftrag geben. Das Innenministerium hatte die Studie am Donnerstag angekündigt.

"Insbesondere nach den jüngsten Vorkommnissen in Hessen und Nordrhein-Westfalen kann sie ein geeignetes Instrument sein, um das bestehende Vertrauen in unsere rheinland-pfälzische Polizei zu festigen", teilte Wolfgang Schwarz, der polizeipolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, am Freitag mit. Der Landesregierung sei es von Anfang an wichtig gewesen, dass durch eine solche Studie nicht der Eindruck einer Vorverurteilung von Beamten entstehe, betonte der SPD-Politiker.

Auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Pia Schellhammer, erklärte, Fälle in anderen Bundesländern zeigten, wie wichtig es sei, rassistische und demokratiefeindliche Tendenzen bei der Polizei frühzeitig aufzudecken, noch bevor rechtsextreme Netzwerke entstünden. Die angekündigte Studie sei das beste Mittel dafür.

Bislang keine Erkenntnisse über ähnliche Vorfälle wie in Nordrhein-Westfalen

Lewentz hatte zuvor angekündigt, noch in diesem Monat Gespräche mit dem Hauptpersonalrat der Polizei über die Schwerpunkte der Studie zu führen. Geplant sei eine Untersuchung, die sich "nicht nur eng gefasst allein auf das Thema Rassismus beschränken" solle. Die genauen Fragestellungen müssten noch abgestimmt werden. Zuvor hatte der Innenminister sich mit Gewerkschaftsvertretern und dem Hauptpersonalrat im Grundsatz auf das Vorgehen geeinigt.

"Wir dulden keinen Extremismus oder Rassismus in den Reihen der Polizei", betonte Lewentz. Es gebe keinerlei Erkenntnisse über ähnliche Vorfälle wie in Nordrhein-Westfalen in der rheinland-pfälzischen Polizei. In dem Nachbarland waren bei der Polizei fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt worden. 30 Polizisten wurden vorläufig vom Dienst suspendiert.

Lewentz vor der Sommerpause noch gegen eigene Studie

In der Debatte um fremdenfeindliche Einstellungen bei Polizeibeamten hatte Lewentz vor der Sommerpause noch erklärt, er halte eine solche Studie nicht für "zwingend erforderlich", sei aber prinzipiell offen dafür, falls die Polizeigewerkschaften sie als "vertrauensbildende Maßnahme" selbst einfordern würden.

In der rheinland-pfälzischen Polizei gibt es nach Überzeugung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kein strukturelles Problem mit Rassismus oder Vorkommnisse wie in Nordrhein-Westfalen. Rassismus-Vorwürfe würden intensiv überprüft, als erstes Bundesland habe Rheinland-Pfalz zudem eine unabhängige parlamentarische Anlaufstelle für Beschwerden eingerichtet.

Im Sommer hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Studie zu Fremdenfeindlichkeit bei der deutschen Polizei abgelehnt. Daraufhin kam der Vorschlag auf, die Bundesländer sollten sich in Eigenregie mit dem Thema befassen. Im Zuge der Black-Lives-Matter Proteste in den USA war das Thema auch in Deutschland in die Öffentlichkeit gerückt.