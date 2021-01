Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird heute Freitag 22.1. die Änderungen an der Corona-Bekämpfungsverordnung beschließen. Das hat die Staatskanzlei mitgeteilt. Die Änderungen gehen auf die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zurück und treten am kommenden Montag (25.1.) in Kraft.

Eine Änderung betrifft die Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden. Diese hätten eine höhere Schutzwirkung, so Ministerpräsidentin Dreyer. Normale Alltagsmasken aus Stoff sind künftig in Bus und Bahn und beim Einkaufen nicht mehr zugelassen. An den Schulen wird der Fernunterricht bis 14. Februar verlängert. Für die Klassen 1 bis 4 soll ab 1. Februar Wechselunterricht angeboten werden. Eltern, die Bedenken haben, können ihre Kinder aber auch weiterhin zuhause behalten. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Mathias Zahn, SWR Redaktion Landespolitik.

