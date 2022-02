Rheinland-Pfalz kündigt Vertrag mit Luca-App

Rheinland-Pfalz beendet die Zusammenarbeit mit den Betreibern der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Die Kritik von Datenschützern an der App war zuletzt gewachsen.

Zum 31. März habe Rheinland-Pfalz den Vertrag mit den Betreibern der Luca-App fristgerecht gekündigt, teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die App werde aktuell nicht gebraucht. Das Land hatte zuvor die verpflichtende Kontaktdatenerfassung in der Gastronomie, beim Sport und im Freizeit- und Kulturbereich beendet. Gesundheitminister Clemens Hoch (SPD) erklärte, die meisten Kontaktpersonen seien inzwischen geimpft oder geboostert und somit viel besser geschützt. Zudem seien selbst enge Kontaktpersonen nicht mehr zur Quarantäne verpflichtet, so Hoch. Tatsache ist darüber hinaus, dass die Gesundheitsämter vielerorts wegen der gestiegenen Corona-Fallzahlen die Kontaktnachverfolgung ohnehin aufgegeben haben.

Auch andere Länder haben Luca-App-Verträge gekündigt

Für die Luca-App hat Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums für ein Jahr rund 1,7 Millionen Euro bezahlt. Die Luca-App war vor rund einem Jahr in fast allen Bundesländern gestartet. Sie sollte Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die damals gesetzlich vorgeschriebene Erfassung der Kontaktdaten der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Inzwischen haben mehrere Länder den Vertrag mit den App-Betreibern gekündigt - zum Beispiel Hessen und Baden-Württemberg.

Hoch: Künftig lieber Corona-Warn-App nutzen

Sollte in einer neuen Phase der Pandemie die Nachverfolgung von Kontaktdaten wieder nötig werden, sollte nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Hoch dafür in erster Linie die Corona-Warn-App des Bundes genutzt werden. "Wir sind davon überzeugt, dass die Schwarmintelligenz der Corona-Warn-App besser in die aktuelle Lage passt", so Hoch. Die Corona-Warn-App ermögliche im Unterschied zur Luca-App eine anonyme Information der Nutzer über Risikokontakte im Alltag.

Umstrittene Nutzung von Luca-App-Daten in Mainz

Die Luca-App war in der Vergangenheit zunehmend in die Kritik geraten. Hintergrund war ein Fall in Mainz. Die Polizei hatte bei Ermittlungen zu einem Todesfall vor einer Gaststätte Daten aus der Luca-App benutzt, um mögliche Zeugen zu finden. Für dieses Vorgehen hatte es aber keine hinreichende rechtliche Grundlage gegeben.

Datenschützer waren daraufhin Sturm gelaufen. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann sprach von einem besorgniserregenden Vorgang, der das Vertrauen der Bürger in den Staat erschüttere. Die Staatsanwaltschaft in Mainz hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt.