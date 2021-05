per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische FDP hat ihren digitalen Landesparteitag wegen technischer Probleme mit dem Abstimmungssystem abgebrochen. Im Mittelpunkt hätte die Wahl eines neuen Landesvorstands stehen sollen.

Das Treffen werde an einem anderen Tag fortgesetzt, sagte der Landesvorsitzende Volker Wissing.

Bereits kurz nach Beginn des Treffens um 10.00 Uhr hatte es erste Probleme bei einzelnen Abstimmungen gegeben. Diese konnten auch nach mehrmaligen Versuchen und Sitzungsunterbrechungen nicht beseitigt werden. Gegen 13.30 Uhr folgte dann die Entscheidung, das Treffen für Samstag zu beenden.

Wissing wirft Bundesregierung Planlosigkeit vor

In seiner Rede zu Beginn des virtuellen Parteitags hatte Wissing die Corona-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Die Bundesregierung habe in der Pandemie "planlos" gehandelt. Die Corona-Krise habe viele in Deutschland vorhandene Probleme aufgedeckt. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September unterstrich Wissing, der auch Generalsekretär der Bundes-FDP ist, das Ziel der Liberalen, bei der Bildung der nächsten Bundesregierung ein wichtiges Wort mitreden zu wollen.

Rote Linie für die Politik der Liberalen seien Steuererhöhungen, erklärte Wissing. Der Klimaschutz spiele auch für die FDP eine wichtige Rolle - und natürlich auch die soziale Marktwirtschaft. Die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft sei auch das Rezept, um die wegen der Corona-Pandemie angehäuften Schulden wieder abzubauen, so Wissing.

Wahl des Landesvorstands Top-Punkt auf der Agenda

An dem virtuellen Parteitag in Mainz nahmen bis zum Abbruch rund 200 Delegierte teil. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl des Landesvorstands. Der derzeitige Vorsitzende, Wirtschaftsminister Volker Wissing, wollte von den Delegierten in seinem Amt bestätigt werden. Das Wahlergebnis hätte möglicherweise gezeigt, wie Wissings geplanter Wechsel nach Berlin bei der Basis ankommt - er kandidiert im September für den Bundestag.

Wann der Parteitag mit den Wahlen nun stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Außerordentlicher Parteitag am Donnerstag verlief reibungslos

Am Donnerstagabend hatte die Technik bei einem außerordentlichen Parteitag der FDP noch funktioniert. Bei diesem ebenfalls digital abgehaltenen Treffen hatten die Delegierten dem mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Im Koalitionsvertrag sei deutlich die Handschrift der Liberalen zu spüren, lobte FDP-Landeschef Wissing die Vereinbarung.

Die FDP, die in der ersten Ampel-Koalition die zweitstärkste Kraft war, erhielt bei der Landtagswahl am 14. März 5,5 Prozent der Stimmen und ist damit künftig der kleinste der drei Partner. Die SPD mit Regierungschefin Malu Dreyer an der Spitze wurde mit 35,7 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei. Die Grünen konnten auf 9,3 Prozent der Stimmen zulegen.