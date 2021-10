Jun: RLP-Erfahrungen fließen in Ampelgespräche ein

SPD, Grüne und FDP im Bund wollen nach Angaben der Parteispitzen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Bei den Gesprächen über eine Ampel-Koalition fließen auch Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz ein, meint Politikwissenschaftler Uwe Jun aus Trier.

SWR-Aktuell: In Rheinland-Pfalz hat im Frühjahr die Ampel 2.0 ihre Arbeit aufgenommen. Nach seiner Bestätigung bei der Landtagswahl wird das Dreier-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP immer wieder als mögliches Vorbild für eine Ampel-Koalition auf Bundesebene genannt. Die drei Partner in Rheinland-Pfalz betonen stets, sie hätten einen vertrauensvollen Umgang miteinander und gönnten sich gegenseitig Erfolge. Herr Professor Jun, haben Sie den Eindruck, die Verhandler in Berlin haben sich Rheinland-Pfalz wirklich als Beispiel genommen?

Prof. Uwe Jun: Zum einen sind ja Malu Dreyer und Volker Wissing direkt im Kernteam bei SPD und FDP dabei. Das ist schon mal ein Vorteil, wo die rheinland-pfälzischen Erfahrungen unmittelbar einfließen. Zum anderen wissen auch alle Beteiligten aus unterschiedlichen Konstellationen, dass sich hier ein Machtpoker zu Lasten einer der drei Parteien negativ auswirkt auf die Stabilität solcher Regierungskoalitionen. Und, dass der Aufbau von Vertrauen auch nur dann gelingen kann, wenn man den Eindruck hat, dass man den jeweils anderen ernst nimmt mit seinen Forderungen, mit seinen Absichten und politischen Konzepten.

All das ist in Rheinland-Pfalz geschehen. Man muss den jeweiligen Parteien auch in den für sie zentralen Bereichen etwas mehr Spielraum geben, weil das auch für die Selbstwahrnehmung wichtig ist, um ein positives Gesamtbild zu erzeugen. Ich denke, dass deswegen die Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz in diese verschiedenen Bereiche nun hineinspielen.

In Rheinland-Pfalz wurden den drei Parteien im Koalitionsvertrag jeweils große Schwerpunkte zugeordnet. Halten Sie das auch im Bund für sinnvoll, so klar zu markieren, wessen Aufgabe wo liegt?

Ich denke, man wird es dann auch am Zuschnitt der Ministerien sehen, dass es klar ist, dass man bestimmte gemeinsame Aspekte hat. Da würde ich etwa die Digitalisierung dazu zählen und die Bildung. Sodass es bestimmte Bereiche gibt, die den einzelnen Parteien stärker zugeordnet werden können. Es ist klar, dass Klima- und Umweltschutz eher bei den Grünen liegen, das haben wir auch in Rheinland-Pfalz erlebt. Das wird zwar als generelle Aufgabe gesehen, aber das ist auch ein zentraler Bereich, der den Grünen zugeordnet wird.

Den gesamten Bereich der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird man eher der FDP zuordnen und soziale Themen eher der SPD, etwa die Umgestaltung des Sozialsystems. Man wird das aber im Bund nicht so eindeutig zuordnen wollen, weil alle drei Parteien in den Bereichen noch ihre eigenen Vorstellungen haben. Man wird da stärker auf gemeinsame Projekte achten als in Rheinland-Pfalz, wo man das noch stärker den Parteien zuordnen konnte.

Bisher ist wenig an Inhalten aus den Sondierungsgesprächen an die Öffentlichkeit gedrungen. Sind Sie überrascht, dass das im Bund jetzt ähnlich diszipliniert klappt wie bei den rheinland-pfälzischen Koalitionsverhandlungen?

Ich glaube immer an die Lernfähigkeit von Menschen und die Sondierungsgespräche 2017 im Bund haben gezeigt, dass man mit stetigem Herantreten an die Öffentlichkeit nichts bewirkt, sondern das Gegenteil dessen, was man möglicherweise beabsichtigt. Daher bin ich nicht so überrascht, dass diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat.

Schon vor den Sondierungsgesprächen haben die Grünen deutlich gemacht, dass sie auf ein Tempolimit auf Autobahnen verzichten könnten. Daran sollte aus ihrer Sicht die Ampel nicht scheitern. War das als Signal zu werten, wie ernst es den Grünen damit ist, die Gespräche zu einem Erfolg zu führen?

Es ist für beide kein Kernstück gewesen, weder für die FDP war es eine ganz zentrale Forderung im Wahlkampf, noch ist das Tempolimit für die Grünen so wichtig. Für die Grünen muss nur wichtig sein, dass die CO2-Emissionen insgesamt deutlich sinken. Und klar, kann man sagen, da ist ein erstes Entgegenkommen signalisiert worden, aber das ist ein Randthema aus meiner Sicht.

SPD und Grüne wirkten bei den bisherigen Statements zum Verlauf der Gespräche meist euphorischer als die FDP, dass es mit der ersten Bundes-Ampel klappen kann. Ist das Taktik der FDP oder ringen die Liberalen wirklich so sehr mit sich, dieses Bündnis einzugehen?

Die FDP sieht, dass sie jetzt die Weichen stellen muss für eine längere Regierungsphase. Und sie weiß, dass sie es an der Seite von SPD und Grünen nicht leicht haben wird, wenn sie jetzt nicht die zentralen Weichen stellt. Im Alltag der Regierungsgestaltung werden SPD und Grüne etwa 40 Prozent der Wähler hinter sich wissen und die FDP nur 11 Prozent. Entsprechend ist ja auch die Mandatsverteilung im Bundestag. Und deswegen ist die FDP da kritischer, weil sie sieht, dass man jetzt einen Koalitionsvertrag hinbekommen muss, der für die FDP für vier Jahre etwas bietet.

Dann darf man nicht vergessen, die FDP hat das Negativ-Erlebnis der Koalition mit der Union von 2009 bis 2013, in der sie ihre inhaltlichen Vorstellungen nur wenig durchsetzen konnte. Und Christian Lindner und Volker Wissing waren persönlich dabei und wissen, dass man diesen Fehler nicht nochmal machen darf, weil es sogar die parlamentarische Existenz gekostet hat.

Spielt bei der FDP auch noch rein, dass sie lieber ein Jamaika-Bündnis statt eine Ampel-Koalition eingegangen wäre?

Klar ist, für die FDP wäre ein Jamaika-Bündnis, also eine Zusammenarbeit mit Union und Grünen, attraktiver gewesen. Aber dennoch bietet sich auch in dieser Konstellation für die Liberalen der ein oder andere Vorteil. Zum einen können sie als liberales Korrektiv wirken, gerade in finanz- und wirtschaftspolitischer Hinsicht, gegenüber Grünen und SPD. Deswegen ist es weder ein Wunschbündnis noch eine Notkonstellation. Man muss halt gemeinsame Projekte definieren. Da bieten sich Digitalisierung und Bildung an, aber auch Freiheitsrechte, Bürgerrechte, die über die Legalisierung von Cannabis, die jetzt schon häufiger diskutiert wurde, hinausgehen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Und dann muss man gucken, dass man auch im Bereich Klimaschutz einiges hinkriegt, was irgendwie eine Mischung aus Anreizen und staatlichen Regularien vorsieht. Die FDP, die hier marktwirtschaftliche Anreize bevorzugt, und die Grünen und die SPD, die hier staatliche Regeln setzen wollen. Und da bieten sich auch für die FDP Möglichkeiten. Denn einer ihrer Kernsätze im Wahlkampf war: "Es soll nichts so bleiben wie es ist." Und das kann sie an der ein oder anderen Stelle mit SPD und Grünen realisieren.

Wenn es mit der Bundes-Ampel klappt, wäre der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing dort eine der zentralen Figuren. Er hat auch die Ampel in Rheinland-Pfalz schon mitgeprägt. Könnte die Landes-FDP davon profitieren?

Es ist immer von Vorteil für eine Partei, wenn man einen angesehenen Bundespolitiker aus seinem Landesverband präsentieren kann. Und er ist ja auch noch weiterhin der Landesvorsitzende. Das heißt, er wird auch weiterhin - wenn auch nur von Berlin aus - in der Landespolitik präsent sein. Von daher ist das nie ein Nachteil für eine Partei. Wobei man einschränkend sagen muss, dass Wissing sich dann wesentlich auf die Bundespolitik konzentrieren wird und der Landespolitik nur noch wenig Aufmerksamkeit schenken kann, allein aus Zeitgründen.

Herr Jun, die Union fällt derzeit im Grunde als möglicher Koalitionspartner aus. Jamaika ist keine wirkliche Option mehr. Sehen Sie dennoch die Möglichkeit, dass die Verhandlungen über eine Ampel-Koalition noch scheitern?

Man hat in den letzten Jahren, auch im Bundestagswahlkampf, viel erlebt, was man ein halbes Jahr vorher so nicht prognostizieren konnte. Von daher ist ein Scheitern immer noch möglich, allerdings dann, wenn die ein oder andere Seite Fehler macht. Wenn alle drei Parteien den Willen haben, gemeinsam zu regieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls deutlich höher, dass es klappt als dass es nicht klappt.

Das Interview führte Dirk Rodenkirch