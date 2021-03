per Mail teilen

Ab Montag wieder shoppen in Rheinland-Pfalz: Einzelhandelsgeschäfte dürfen in der kommenden Woche unter Auflagen öffnen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Freitag mit.

In Rheinland-Pfalz liege die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz den siebten Tag in Folge landesweit unter dem Wert von 50. Das Land habe mit derzeit 47,5 zusammen mit Schleswig-Holstein den bundesweit niedrigsten Wert, so Dreyer.

Dies ermögliche die Öffnungen. Lediglich in den Kreisen Germersheim und Altenkirchen werde es wegen hoher Inzidenzen von derzeit mehr als 100 keine Lockerungen geben.

Malu #Dreyer: Sichere #Öffnung im #Einzelhandel in #Rlp - heißt #Öffnungen bleiben abhängig von #Inzidenz. Überschreitet der Wert 50 in einer Region, geht es dort einen Schritt zurück, z.B. zum Terminshopping. https://t.co/eG7ZrBERSM Landesregierung Rheinland-Pfalz, Twitter, 5.3.2021, 16:29 Uhr

Läden müssen Zahl der Kunden beschränken

Zu den Corona-Auflagen gehört, dass Einzelhandelsgeschäfte die Zahl der Kunden beschränken müssen. In Geschäften mit einer Größe bis 800 Quadratmetern ist ein Kunde pro 10 Quadratmeter erlaubt. Für größere Geschäfte gelten 20 Quadratmeter pro Kunde.

Notbremse bei steigender Inzidenz

Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über 50 steigen treten laut Ministerpräsidentin Dreyer wieder Beschränkungen in Kraft. In Städten und Kreisen mit einer Inzidenz von über 50 wäre in den Geschäften dann nur noch Terminshopping möglich. Sie dürfen Kunden dann nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung empfangen.

Sechs Millionen Tests für Rheinland-Pfalz gesichert

Dreyer sagte, die Öffnungsschritte würden begleitet von Tests, strengen Hygieneauflagen und Kontrollen. Man habe sich sechs Millionen Testkits gesichert. Für acht Millionen weitere Kits gebe es Verhandlungen. Auch im Einzelhandel soll getestet werden, das hätten Handel und Kammern zugesichert.

Handelverband Rheinland-Pfalz begrüßt Öffnungsmöglichkeit

Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat zufrieden auf die angekündigten Öffnungsmöglichkeiten für Geschäfte ab Montag reagiert. "Wir begrüßen die Perspektive, die dem rheinland-pfälzischen Einzelhandel durch die zügige Umsetzung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz durch die Landesregierung eröffnet wird", erklärte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer.

Die Händler starteten mit "freudiger Erwartung in die nunmehr eröffneten Chancen". Man sei sich aber auch bewusst, dass bei steigenden Inzidenzwerten wieder strengere Maßnahmen erfolgen könnten, so Scherer weiter. Er rief die Unternehmen auf, sich an die bestehenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zu halten, um die Gefahr eines möglichen Rückschlags und damit verbundener Einschränkungen für die Betriebe zu verringern.

Wissing: "Verdienter Schritt in Richtung Normalität"

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat die Öffnung des Handels als verdienten Schritt in Richtung Normalität bezeichnet. Die Lockerungen gebe vielen Geschäften wieder eine Perspektive und vielen Menschen damit wieder etwas Hoffnung. Dennoch sei es wichtig, weiter konsequent die Corona-Regeln zu befolgen: Maske tragen, Hygieneregeln beachten und Abstand halten.

Auch Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) mahnte zur Vorsicht. "Wenn bei sinkenden Inzidenzen geöffnet wird, muss bei steigenden Inzidenzen auch konsequent wieder geschlossen werden," so Spiegel. Die vereinbarten Spielregeln gälten in beide Richtungen. Die im Vergleich gute Lage des Infektionsgeschehens sei der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Zugleich habe der Einzelhandel sichere und verbindliche Hygienekonzepte entwickelt.