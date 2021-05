Die rheinland-pfälzische CDU geht mit Landesparteichefin Julia Klöckner als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl. Klöckner wurde auf einem digitalen Parteitag auf Listenplatz eins gewählt.

Klöckner bekam 135 Ja-Stimmen und 51 Nein-Stimmen. Es gab 9 Enthaltungen. Das ist - knapp zwei Monate nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl - auch das schlechteste Ergebnis unter den ersten 15 Kandidierenden. Klöckner nahm es gelassen: "Als Landesvorsitzende ist man auch Blitzableiter".

Die besten Ergebnisse unter den ersten 15 Kandidierenden erzielten Jan Metzler auf Platz 6 und Josef Oster auf Platz 12 mit einer Zustimmung von jeweils 92,1 Prozent.

Klöckner sieht Grüne als Hauptgegner im Bundestagswahlkampf

In ihrer Rede hatte Klöckner die Delegierten auf einen Wahlkampf gegen die Grünen als Hauptgegner eingestellt. Die CDU müsse jetzt schnell in den Angriffsmodus gehen. Man müsse zum Beispiel über das unterschiedliche Gesellschaftsbild sprechen. Die Grünen wollten die Menschen bevormunden. Außerdem würden die Grünen eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließen. Wer Annalena Baerbock wähle, bekomme die Linkspartei, so Klöckner.

Laschet schwört Delegierte auf Bundestagswahlkampf ein

Zu Beginn des Parteitags hatte schon Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu einem entschiedenen Wahlkampf gegen die Grünen aufgerufen. Der CDU-Bundesvorsitzende stimmte in einem Gastbeitrag den Landesverband zu Beginn der Veranstaltung auf die kommende Bundestagswahl ein. Er kritisierte, dass Grünen-Chef Robert Habeck eine rot-rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen habe. Laschet sagte, die Erfahrung aus anderen Bundesländern zeige, wenn rot-rot-grün eine Mehrheit habe, machten die Parteien auch das Bündnis.

Daher komme es bei der Bundestagswahl darauf an, dass die Union so stark werde, dass nicht rot-rot-grün in Deutschland regiere. Die CDU schließe eine Koalition mit der Linken aus, so Laschet. Er warf den Grünen zudem vor, beim Klimaschutz nur gut inszenierte Überschriften zu bieten. Die CDU liefere dagegen Antworten. Sie wolle sich für den Klimaschutz einsetzen, aber auch die Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland sichern.

Delegierte stimmen über gesamte Liste ab

Rund 250 Delegierte sind zu der Veranstaltung in Mainz zugeschaltet. Abgestimmt wurde über einen Listenvorschlag, den der Landesvorstand der Partei Anfang Mai gemacht hatte.

Die Liste umfasst insgesamt 41 Kandidaten, darunter 16 Frauen (39 Prozent). Auf den ersten 15 Plätzen rangieren drei Frauen (20 Prozent). Im derzeitigen Bundestag stellt die CDU Rheinland-Pfalz 14 Abgeordnete. Die elektronischen Abstimmungen der Parteitagsdelegierten sollen durch eine anschließende Briefwahl rechtlich abgesichert werden.

Von Julia Klöckner berufen: der neue CDU-Generalsekretär Jan Zimmer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Klöckner: "Bis in die Spitzen kampagnenfähig" werden

Die Teilnehmer werden außerdem über den neuen Generalsekretär Jan Zimmer abstimmen. Der 44-Jährige war bislang Landesgeschäftsführer. Klöckner hatte ihn Ende April als Nachfolger von Gerd Schreiner berufen. Zimmers Aufgabe sei es, die CDU "bis in die letzten Spitzen kampagnenfähig" zu machen, so Klöckner. Zimmer selbst kündigte an, die Vereinigungen und die Mitglieder der Partei mehr einzubinden als bisher.

Der Parteitag in Mainz gilt auch als Stimmungstest - denn an der CDU-Basis in Rheinland-Pfalz gibt es einigen Unmut darüber, dass der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union geworden ist.