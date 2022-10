Belgisches Königspaar besucht Gutenberg-Museum und BioNTech

per Mail teilen

Hoher Besuch in Rheinland-Pfalz: Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde kam in die Landeshauptstadt Mainz. Es besichtigte unter anderem ein Labor des Pharmaunternehmens BioNTech und das Gutenberg-Museum. Am Donnerstag setzen sie ihren Rheinland-Pfalz-Besuch im Mittelrheintal fort.