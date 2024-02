10:10 Uhr Tschüss! 🎊Und so schnell geht ein Morgen vorbei, denn wir sind heute schon wieder am Ende unserer Morgentickers angekommen. Morgen wird euch wie gehabt um 6 Uhr meine Kollegin Sibille Lozano begrüßen. Denen, die sich heute ins Getümmel der Rosenmontagszüge stürzen, wünsche ich viel Spaß beim närrischen Treiben und dem Rest einen entspannten Start in die neue Woche.

9:40 Uhr So werden Kreppel/Berliner gemacht Kreppel, Krapfen oder Berliner, selbst Fastnachtsmuffel mögen das süße Gebäck. Wir haben einem Mainzer Bäckermeister mal über die Schulter geschaut, wie Kreppel gemacht werden.

8:43 Uhr So profitieren Unternehmen im Land von der Fastnacht Bei allem Spaß und Lustigsein, Fastnacht ist auch ein großes Geschäft für die Unternehmen im Land. Wer davon profitiert, haben meine Social-Media-Kollegen euch bei Instagram zusammengefasst:

Etliche Fernverkehrszüge sind wegen Metalldieben zwischen Frankfurt und Stuttgart am Montagmorgen ausgefallen. Auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Lampertheim sei der Diebstahl am Morgen entdeckt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Demnach sollte die Störung voraussichtlich erst am Abend behoben sein. Gerade Fernverkehrsverbindungen von und nach Mainz sind laut Fahrplanauskunft der Bahn ebenfalls betroffen.

7:04 Uhr Super Bowl in Las Vegas: Kansas City Chiefs gewinnen das Finale 🏈Seid ihr Football-Fans? Dann werdet ihr bestimmt die vergangene Nacht vor dem Bildschirm verbracht haben, denn heute haben die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers den Titel der Football-Meisterschaft in Las Vegas untereinander ausgefochten. Für die Chiefs wurde es der dritte Meistertitel in den letzten fünf Jahren. Zudem konnte nach 20 Jahren mal wieder eine Mannschaft den Titel verteidigen. Besonders bitter für die 49ers: Bereits 2020 verloren sie das Rennen um Titel im Finale gegen die Mannschaft aus Kansas. Darüber berichtete SWR3 um 7:30 Uhr.

6:35 Uhr Feiert ihr am Rosenmontag? Da heute in Mainz und in vielen anderen Teilen von Rheinland-Pfalz der Rosenmontag gefeiert wird, hier zu gegebenem Anlass die Frage an euch: Die Abstimmung ist bereits beendet. Feiert ihr Rosenmontag? Ja klar! Helau, Helau, Helau! 19,6%

Nein, ich bleib dem Trubel lieber fern! 80,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:16 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Nicht nur in Rheinland-Pfalz wird heute gefeiert, auch in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf erreicht der Straßenkarneval mit den traditionellen Rosenmontagszügen seinen Höhepunkt. Gestartet wird in Köln um 10 Uhr, in Düsseldorf um 12:22 Uhr. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt in Berlin heute den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Themen werden vor allem die weitere Hilfe für die Ukraine, aber auch die Reformen innerhalb der EU sein. In Frankreich treffen sich ebenfalls heute die Außenministerinnen und Außenminister des sogenannten "Weimarer Dreiecks" aus Deutschland, Frankreich und Polen. Die Tarifverhandlungen für das Lufthansa-Bodenpersonal gehen heute in die nächste Runde. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 25.000 Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro mehr monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vergangenen Mittwoch hatte ein 27-stündiger Streik des Bodenpersonals den Flugverkehr der größten deutschen Airline weitgehend lahmgelegt.

6:14 Uhr History: Der 12. Februar im Jahr... 2017: Frank-Walter Steinmeier wird im ersten Wahlgang zum 12. Bundespräsident gewählt und löst damit Joachim Gauck ab.

1979: Die erste Weltklimakonferenz in Genf wird eröffnet. Als Folge darauf wird im Mai desselben Jahres das Weltklimaprogramm geschaffen, das das Klima und seine Veränderungen untersuchen soll.

1941: In London wird ein Polizist mit einer Blutvergiftung als erster Patient mit Penicillin behandelt. Die Behandlung wurde beendet, als die Symptome verschwunden und der Vorrat aufgebraucht war. Da waren allerdings noch nicht alle Bakterien tot. Das Fieber kehrte zurück und der Mann starb einen Monat später.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im ganzen Land feiern Hunderttausende Menschen am heutigen Rosenmontag den Höhepunkt der Fastnacht oder des Karnevals. Der mit Abstand größte Umzug im Land mit einem 9 Kilometer langen Zug startet um 11:11 Uhr in Mainz. Darüber hinaus finden Rosenmontagszüge unter anderem auch in Koblenz (ab 12:11 Uhr), Mayen (13:11 Uhr), Trier, Gerolstein, Traben-Trarbach, Altrip, Neuwied, Andernach, Bendorf und Cochem (alle 14:11 Uhr) statt.

6:03 Uhr So wird das Rosenmontags-Wetter in RLP In Mainz, Koblenz und allen anderen Orten in Rheinland-Pfalz, in denen heute auf den Straßen gefeiert wird, geht der bange Blick am Morgen in Richtung Himmel - wie wird das Wetter am Rosenmontag? Die gute Nachricht ist: Es kommt ab und zu sogar die Sonne heraus! Die schlechte: Verlassen kann man sich darauf nicht, im ganzen Land kommt es immer wieder zu Schauern. Närrinen und Narren müssen also wettertechnisch (wieder einmal) auf alles gefasst sein. Video herunterladen (35,1 MB | MP4) AUTOR/IN Fabian Koser