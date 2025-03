per Mail teilen

Egal ob Fastnacht, Fasching oder Karneval: Der Höhepunkt ist fast überall an Rosenmontag. Doch was hat der überhaupt mit Rosen zu tun? Warum der Rosenmontag so heißt wie er heißt.

Auch wenn bei den Fastnachtsumzügen oft eher Tulpen statt Rosen verteilt und geworfen werden, heißt der Rosenmontag nicht Tulpenmontag. Und das liegt wahrscheinlich am Papst.

Vom "Rosensonntag" zum "Rosenmontag"

Denn der hat seit dem Mittelalter am dritten Sonntag vor Ostern, zur Hälfte der Fastenzeit, immer eine Goldene Rose geweiht. So bekam dieser Sonntag den Beinamen "Rosensonntag". Der Legende nach war es der Montag nach diesem Rosensonntag, als im Jahr 1822 in Köln die Karnevalsgesellschaft zu ihrem ersten Treffen zusammenkam.

Der Name "Rosenmontagsgesellschaft" war geboren. Und so wanderte mit den Jahren der Name weiter auf den Rosenmontagszug. Die damaligen Narren störte es offenbar nicht, dass der Zug etwa drei Wochen vor dem eigentlich Rosensonntag stattfand, zwei Tage vor dem Beginn der Fastenzeit.

"Rasen" statt "Rosen"?

Die Legende ist historisch nicht vollständig gesichert. Die erste Kölner Karnevalsgesellschaft schreibt in ihrer Historie, dass das erste Treffen erst im November 1822 stattfand. Außerdem ist der "Rosensonntag" nicht die einzige Theorie zum Ursprung des Namens.

Eine weitere Theorie besagt, dass der Name „Rosenmontag“ vom „Rasenmontag“ oder „rasenden Montag“ abgeleitet wurde und damit dem rheinischen Dialekt entspringt. So steht es im „Deutschen Wörterbuch“ der Brüder Grimm aus dem 19. Jahrhundert. Rasen bzw. „rosen“ bedeutet dabei so viel wie toben oder Tumult machen.

Klar ist jedoch, dass sich von Köln aus der Name "Rosenmontag" und das Brauchtum weiter ausbreitete, erst im Rheinland, später auch in vielen anderen Teilen Deutschlands. In Mainz gab ab 1884 große Wagen mit verkleideten Narren, die von Ochsen oder Pferden gezogen wurden. Motivwagen gibt es seit etwa 100 Jahren.