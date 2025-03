Heute ist Rosenmontag - Feiertag für alle Fastnachter. Im Ticker, lest ihr, wie die Züge in Rheinland-Pfalz verlaufen. Hier gibt es Infos, Bilder und Videos.

17:52 Uhr Die Umzüge sind vorbei - aber Nachschauen ist kein Problem! 📺 Die Rosenmontagsumzüge im Land sind vorbei, mittlerweile auch die größeren in Koblenz und Trier und auch der Mainzer Rosenmontagszug ist im Ziel angekommen. Die SWR-Livestreams könnt ihr aber alle in der ARD-Mediathek oder bald als Video bei SWR Aktuell nachschauen!

17:53 Uhr Das war's! Die Zugente zeigt es traditionell an - das war's! Der Rosenmontagszug in Mainz geht zu Ende und die große Feier verteilt sich in die Kneipen, Bars und Clubs der Innenstadt. Die etwas kürzeren Umzüge in den anderen Orten in Rheinland-Pfalz machen es vor: Jetzt wird auf den Aftershow-Parties weitergefeiert 🎉🎉 Die Zugente zeigt es traditionell an - das war's! Der Rosenmontagszug in Mainz geht zuende und die große Feier verteilt sich in die Kneipen, Bars und Clubs der Innenstadt. SWR Für uns war es das auch vorerst, das Ticker-Team verabschiedet sich👋 Wir wünschen allen Fastnachtsverrückten noch einen tollen Rosenmontag und freuen uns schon auf den Veilchendienstag!

17:46 Uhr Fertig gefeiert - Wie geht es dann nach Hause? RNN und die Bahn haben das Angebot am Rosenmontag für alle Narren und Närrinnen erweitert 🚐🚝 Die Buslinien 630, 660, 654 sind um mehrere Fahrten aufgestockt bis nach Mitternacht. Außerdem fahren mehr Regionalbahnen der Linien nach Bingen, Bad Kreuznach, Alzey und Worms bis in die Nacht hinein. So kommen hoffentlich alle Feiernden noch nach Hause 🏡

17:45 Uhr Eindrücke vom Umzug in Koblenz Der Rosenmontagsumzug in Koblenz ist durch - etwa 50 Festwagen und 90 Fußgruppen waren dabei🎉 Beim Umzug in Koblenz wurde es akrobatisch. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Zug in Koblenz war mit mehr als 3.700 Teilnehmenden einer der größten Karnevalsumzüge in Rheinland-Pfalz. SWR Bild in Detailansicht öffnen Etwa 160.000 Besucherinnen und Besucher feierten zusammen mit den Karnevalisten auf den Straßen von Koblenz. SWR Bild in Detailansicht öffnen

17:09 Uhr Nach dem Zug kommt das Aufräumkommando Der Rosenmontagszug hinterlässt - ihr seht es - sehr viel Müll. Damit es schon morgen wieder ordentlich auf den Straßen in der Mainzer Innenstadt aussieht, sind die Männer und Frauen der Stadtreinigung schon jetzt am Werk. Die Stadt rechnet mit 90 Tonnen Müll! Bis in die Nacht werden die Mitarbeiter der Müllentsorgung arbeiten. Vielen Dank für euren Einsatz! Der Rosenmontagszug hinterlässt seine Spuren. Damit es schon morgen wieder ordentlich aussieht in der Mainzer Innenstadt, beginnen direkt nach der Zugente die Reinigungsarbeiten. SWR

16:55 Uhr Ministerpräsident Schweitzer hat RoMo in Mainz verlassen Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat den Mainzer Rosenmontagszug nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim verlassen. Er habe mit seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), telefoniert und ihm seine Anteilnahme ausgesprochen. Ein Mann war in Mannheim in eine Menschenmenge gerast. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Für die rheinland-pfälzischen Umzüge gebe es, das ist aus Sicherheitskreisen bekannt, keine Gefahrenwarnung. Am Mittag hatte Schweitzer noch mit dem Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und Innenminister Michael Ebling (SPD) von der Tribüne vor dem Mainzer Staatstheater dem Umzug zugesehen. Vor dem Mainzer Staatstheater führt der Rosenmontagszug an der Tribüne mit prominenten Besuchern und Besucherinnen vorbei. SWR Karin Pezold

16:45 Uhr Frauennotruf - Bei Gefahr nicht zögern! Gerade auf großen Partys mit Alkohol kann es für Frauen durchaus gefährlich werden. Deswegen ist der Frauennotruf Mainz auch heute dauerhaft besetzt - von 13 bis 21 Uhr. Wer Unterstützung wegen eines sexuellen Übergriffs braucht, kann sich telefonisch unter der Telefonnummer 06131-221213 melden. Auch in Trier gibt es einen Frauennotruf, hier lautet die Telefonnummer 0651-49777, in Koblenz 0261-35000. Frauen können aber auch eine Nachricht über den Messenger-Dienst Signal schicken, unter 0177-3237382.

16:32 Uhr Kreative Kostüme in Trier Die Närrinnen und Narren aus Trier beweisen, dass heute kostümtechnisch alles drin ist🌺🤘 Blumenpower in Trier: Diese Truppe sorgt für Frühlingsgefühle. SWR Bild in Detailansicht öffnen Diese Gruppe im Hard Rock Cafe Look weiß, wie man stylisch feiert😉 SWR Bild in Detailansicht öffnen

15:50 Uhr Mehr als 100.000 Menschen in Trier und Koblenz Bei den großen Umzügen in Trier und Koblenz sind jeweils mehr als 100.000 närrische und jecke Leute auf der Straße. In beiden Städten sind bislang keine schwerwiegenden Vorfälle geschehen, wie die Polizei mitteilt. Aber man freut sich im ganzen Land über tolles Wetter am Rosenmontag!

15:28 Uhr Riesen-Oktopus soll auf Umweltprobleme aufmerksam machen Hier sehr ihr den interaktiven Fastnachtswagen eines Teams der Hochschule Mainz 🚲 Auf dem Wagen thront ein riesiger Oktopus aus recyceltem Plastik🐙 Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier ihre Plastikflaschen loswerden - die Studierenden sammeln sie mit Fischernetzen ein. Das Ziel: Ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll setzen 🌊Helau für so viel Kreativität und Umweltbewusstsein! Über große LED-Bildschirme können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand mitverfolgen, wie viele Flaschen schon zusammengekommen sind. SWR

15:16 Uhr Leichter Unfall beim Mainzer Zug Der Mainzer Zug musste temporär stoppen. Ein Fastnachtswagen ist mit zwei Kindern kollidiert, die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Es kommt zu Verzögerungen. Die Polizei weist aber darauf hin, dass kein Zusammenhang zur Lage in Mannheim bestehe.

14:51 Uhr Zwischenbilanz vom RoMo in Mainz Oberbürgermeister Nino Haase ist mehr als zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Die Polizei habe keine Vorkommnisse gemeldet, sei aber vor dem Hintergrund der Ereignisse in Mannheim nochmals sensibilisiert worden. Auf der Empore vor dem Staatstheater sieht auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) den Feiernden zu und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Der Zug läuft jetzt zwar seit über dreieinhalb Stunden, die letzten Zugnummern sind aber noch gar nicht losgelaufen.

14:33 Uhr "Maye Mayo" beim Rosenmontagszug in Mayen Mit 15 Festwagen und 28 Fußgruppen zieht der Zug seit 14:11 Uhr vom Bahnhof in Mayen-Ost in Richtung Andernach durch die Stadt. In Mayen ruft man übrigens "Maye Mayo". Welche Fastnachtsrufe gibt es bei euch? Schreib uns gern den Ort und den zugehörigen Ruf per Mail an rlp-newsticker@swr.de 💌

14:27 Uhr Motivwagen beim Mainzer Rosenmontagszug Bei der aktuellen Kampagne sind insgesamt zehn Wagen mit überlebensgroßen Karikaturen dabei. Hier seht ihr den Motivwagen mit dem Motto „Kröten schlucken“ 🐸🐸 Übrigens: Ein Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug kostet rund 12.000 Euro 💸 Motivwagen "Kröten schlucken" beim Rosenmontagszug in Mainz. SWR

14:21 Uhr Gedächtnis-Wagen für den Wagenbauer Dieter Wenger Er war jahrzehntelang der wichtigste Mann der Mainzer Motivwagen: Dieter Wenger hat zusammen mit seinem Team die Motivwagen des Rosenmontagszugs gebaut. Im vergangenen Oktober hatte Stefan Hisge den Job von Wenger übernommen, Anfang dieses Jahres ist Wenger im Alter von 84 Jahren gestorben. An ihn soll der sogenannte Bajazz-Wagen auf dem Rosenmontagszug erinnern. Er fährt ganz vorn, als Zugnummer zwei, beim Rosenmontagszug mit. Der Bajazz-Wagen erinnert an den verstorbenen Wagenbauer Dieter Wenger. SWR Stefan Schmelzer

14:11 Uhr Närrische Grüße an unsere Leser und Leserinnen! Wir haben dieses Bild von Markus Oertel und seiner verkleideten Familie zugeschickt bekommen. Helau! Markus Oertel hat uns dieses Bild von sich und seiner verkleideten Familie zukommen lassen. Helau! Zuschauereinsendung

13:54 Uhr Woher kommt der "Helau"-Ruf? Das meistgerufene Wort des Tages in Mainz ist es sicherlich, aber warum rufen wir eigentlich "Helau"? Unsere Kollegin Andrea Lischtschuk hat es auf Instagram erklärt: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

13:45 Uhr Bis zu 600.000 Feiernde in Mainz Der Veranstalter, der Mainzer Carneval Verein (MCV) geht beim diesjährigen Rosenmontagszug von einem neuen Besucherrekord aus, rund 600.000 Fastnachtsbegeisterte seien in die Landeshauptstadt gekommen. So viele Narren und Närrinnen hat Mainz noch nicht gesehen!

13:31 Uhr SWR-Reporter Stefan Schmelzer beim Zug durch Mainz Die Stimmung beim Rosenmontagszug in Mainz ist super - Stefan Schmelzer berichtet:

13:24 Uhr Mainzer Polizei bisher zufrieden Polizeisprecher Rinaldo Roberto aus Mainz freut sich über einen "geilen Zug" bei tollem Wetter. 800 Polizisten und Polizistinnen seien im Einsatz, es habe keine besonderen Vorfälle gegeben.

13:23 Uhr Umzug in Trier im SWR-Stream Den Umzug in Trier könnt ihr hier live mitverfolgen:

13:08 Uhr Umzug in Koblenz bisher ohne größere Zwischenfälle "Super Wetter, alles gut", sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz, während sich die 193 Zugnummern und 90 Fußgruppen mit "Olau", Musik und Süßigkeiten durch die Fußgängerzone bewegen. Größere Vorfälle habe es bisher nicht gegeben.

12:53 Uhr "Bunte Anlaufstelle" in Koblenz Alle, die Hilfe brauchen, können sich in Koblenz an die "Bunte Anlaufstelle" wenden. In der DRK-Begegnungsstätte an der Liebfrauenkirche sind Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Sanitätsdienst bis 20 Uhr ansprechbar. Sie unterstützen dort alle Närrinnen und Jecken in Not ⛑

12:40 Uhr Rosenmontagsumzug durch die Edelsteinstadt In Idar-Oberstein kommen etwa 40 Zugnummern und rund 1.000 Teilnehmer zusammen. Der Zug schlängelt sich ab 13:11 Uhr über etwa fünf Kilometer von Oberstein nach Idar. Auch in Veitsrodt startet um um 11 nach 1 der Umzug. Das Prinzenpaar, Celine und Olli der Fünfte, freut sich auf alle Zuschauer und Zuschauerinnen: Das Veitsrodter Prinzenpaar freut sich auf alle Zuschauer und Zuschauerinnen beim diesjährigen Rosenmontagsumzug durch die Edelsteinstadt. SWR

12:23 Uhr Fastnacht macht auch vor der Redaktion nicht Halt 🥳 Wir sind zwar mit dem Liveticker und allen anderen Nachrichten für Rheinland-Pfalz beschäftigt, aber auch bei uns in der Online-Redaktion ist Fastnacht ein Muss! Grüße aus der Redaktion 🤡🖐 Rosenmontag wird auch in der SWR Aktuell-Redaktion in Mainz gefeiert! SWR

12:04 Uhr Trierer Prinzenpaar voller Vorfreude auf Umzug bei bestem Wetter Das Trierer Prinzenpaar Christine II. und Stephan I. von Euranien freut sich auf den Umzug, hört selbst:

12:01 Uhr Umzug in Koblenz - hier im Stream Um 12:11 Uhr ist der Umzug durch Koblenz gestartet, bis zu 150.000 Zuschauer und Zuschauerinnen werden erwartet. Hier könnt ihr ihn in voller Länge verfolgen.

11:59 Uhr Lkw sichern Zugstrecke in Mainz Für die Sicherung des Umzugs in Mainz kommen mobile Poller und ganze Lkw zum Einsatz - sie versperren die Zufahrt zur Strecke. Zum Beispiel so am Schillerplatz: Die Stadt Mainz hat für die Fastnachtstage ein spezielles Zufahrtschutzkonzept vorbereitet. Alle Zufahrten werden mit TruckBlocs oder mobilen Lkw gesichert. SWR Daniel Brusch

11:26 Uhr Sicher feiern und im im Notfall bereit sein Damit alle Närrinnen und Narren sicher feiern können, sind hunderte Rettungssanitäter in Rettungswagen und in Fußtrupps auf den Straßen unterwegs. Die Mainzer Innenstadt ist in insgesamt 67 Sektoren eingeteilt - gut sichtbar an großen Schilder, die in der Stadt hängen. Im Notfall wissen Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr dank der Nummer des Sektors schneller, wo sie hinmüssen. 🚓🚨🚒 Also merkt euch: Wer einen Notfall hat, sollte am Telefon immer die Nummer des Sektors nennen, in dem er sich gerade aufhält.