Rosenmontag in Rheinland-Pfalz: Highlights aus Mainz, Koblenz und Trier

Hunderttausende Menschen feierten am Rosenmontag bei strahlendem Sonnenschein die Fastnachts- und Karnevalsumzüge im Land. Neben Mainz gab es auch in Koblenz und Trier große Umzüge.

Die Organisatoren und Sicherheitsbehörden zeigten sich an allen Veranstaltungsorten zufrieden mit dem Verlauf des Tages. In Mainz säumten nach Schätzungen des Veranstalters MCV mehr als 600.000 Menschen die rund 7 Kilometer lange Strecke in der Innenstadt. Die Polizei begleitete den Umzug mit rund 1.100 Polizistinnen und Polizisten.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen nach Vorfall in Mannheim

Zu größeren Einsätzen sei es dabei nicht gekommen, so die Polizei. Nachdem am Mittag in Mannheim ein Mann in eine Menschenmenge gefahren war und dabei zwei Personen getötet hatte, seien die Zufahrtsbeschränkungen nochmals verschärft worden. Eine Gefahrenwarnung aus Sicherheitskreisen habe es aber nicht gegeben, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD). Er dankte allen Aktiven für den "fantastischen Rosenmontagsumzug" und den Sicherheitskräften, die in großer Anzahl die Umzüge sicherten.

Verzögerung nach Unfall mit zwei Kindern in Mainz

Der 72. Rosenmontagszug fand statt unter dem Motto "In Meenz zu feiern, dies is nett, but don't forget de Zugplakett". Auf der Zugstrecke war es zwischenzeitlich zu leichten Verzögerungen gekommen. Grund dafür war laut Polizei ein Unfall mit einem Fastnachtswagen, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden.

Rund 100.000 Narren feiern Karneval in Koblenz

In Koblenz waren an Rosenmontag etwa 160.000 Menschen auf der Straße, um den traditionellen Zug zu bewundern. Mit mehr als 3.700 Teilnehmenden ist der Koblenzer Umzug einer der größten in Rheinland-Pfalz. Etwa 50 Festwagen, 90 Fußgruppen und 16 Musik-Kapellen waren mit dabei. Der Zug schlängelte sich knapp viereinhalb Stunden durch die Koblenzer Innenstadt.

Laut Polizei verlief dabei alles ruhig. Polizei und Stadt hatten ihr Sicherheitskonzept im Vorfeld noch einmal überarbeitet.

80.000 Zuschauer beim Trierer Rosenmontagszug

Auch in Trier war der Rosenmontagszug bei Sonnenschein ein Zuschauermagnet: Die Polizei geht von 80.000 Besucherinnen und Besuchern aus. Eine Zwischenbilanz der Sicherheitsbehörden steht noch aus, bislang wurden aber keine besonderen Vorkommnisse bekannt. Rund 300 Polizeikräfte waren im Einsatz.

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) waren auf der fünf Kilometer langen Strecke rund 90 Zugnummern dabei. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Allegoaren glücklich sinn - und de Pochta mittendrin".

Auch in Gerolstein in der Vulkaneifel und in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) fanden am Rosenmontag größere Umzüge statt. Nach Polizeiangaben waren bei beiden Umzügen jeweils rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort.