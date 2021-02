per Mail teilen

Rosenmontag in Rheinland-Pfalz - wegen der Corona-Pandemie findet der ohne Veranstaltungen oder Umzüge statt. In Mainz und Koblenz blieben die Straßen nahezu leer. In Fließem (Kreis Bitburg-Prüm) oder Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ließen sich die Vereine närrische Alternativen einfallen, um den Rosenmontag doch ein wenig zu feiern.