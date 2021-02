Rosenmontag in Rheinland-Pfalz ohne Umzüge - eigentlich undenkbar. Doch Corona macht es nötig. Die üblichen Umzüge mit Hunderttausenden Narren am Straßenrand sind ausgefallen und in den Narrenhochburgen ist kaum was los. Und so hat auch die Polizei trotz verstärkter Kontrollen wenig zu tun.