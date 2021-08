Auch in Rheinland-Pfalz macht sich die weltweite Rohstoff- und Materialkrise immer mehr bemerkbar. Betroffen sind mittlerweile viele Gewerke.

Die Preise klettern weiter, die Wartezeiten werden immer länger und Betriebe haben Angst vor Kurzarbeit, obwohl genügend Aufträge da sind. Lieferengpässe gibt es mittlerweile nicht nur bei Holz und Holzprodukten, sondern auch bei Dämmstoffen, Baustahl, Farben, Schrauben, Dachpappe und weiteren Materialien, wie Handwerker in Rheinland-Pfalz bestätigen. Die Gründe sind vielschichtig.

Wirtschaftsexperten nennen einerseits die Probleme während der Pandemie, aber auch die Erholung der globalen Wirtschaft als Hauptursachen. Der Bauboom während der Coronazeit habe zu großer Nachfrage nach Baumaterial geführt und die Preise in die Höhe getrieben. Gleichzeitig seien aber Lieferketten durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Auch die Umsetzung des Klimaschutzes benötige viele Rohstoffe, zum Beispiel Material für den Dämmschutz.

Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück: "Fast jeder, der baut, ist betroffen"

Dirk Kleis kann ein Lied davon singen. Er ist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück (MEHR). Er sagt, jeder, der in irgendeiner Form mit Bauen zu tun habe, sei betroffen. SWR Aktuell erzählt er unter anderem von einer Hochbaufirma im Gebiet der Kreishandwerkerschaft: "Dort müssen 45 Mitarbeiter demnächst voraussichtlich in Kurzarbeit gehen, weil es keine Stahlmatten gibt und die Firma keine Bodenplatten herstellen kann." Ganze Projekte blieben dadurch stecken. In Folge kämen auch keine Elektriker in die Häuser und auch Schreiner könnten ihre Arbeit nicht beginnen. Sämtliche Baumaßnahmen verzögerten sich, weil Material nicht geliefert werden könne. "Die Nachfrage von Privatleuten ist gut, die Auftragsbücher sind voll und doch müssen Betriebe in Kurzarbeit gehen", so Kleis. Das habe er noch nicht erlebt.

Holzpreise haben sich mittlerweile verdreifacht

Der Preis von Bauholz habe sich in etwa verdreifacht, so Kleis. Als Beispiel nennt er eine normale Dachlatte. Der laufende Meter koste normalerweise etwa 50 Cent. Derzeit liege der Preis bei 1,70 Euro. Das könne die Kosten für Bauleute erheblich erhöhen - wie neulich beim Bau eines Holzrahmenhauses, sagt der Geschäftsführer. Durch den gestiegenen Materialpreis sei der Preis für das Haus insgesamt gestiegen - unter dem Strich um 10.000 Euro. "Der Kunde hat verständlicherweise", so Kleis, "erst einmal storniert."

"Es gibt Materialien, da gibt es nur noch einen Tagespreis. Da kommt man sich vor, wie an der Börse."

Die Holz- und Materialknappheit macht auch vor Dachdeckern nicht halt. Das zeigt ein weiteres Beispiel aus dem Gebiet der Handwerkerschaft MEHR. Ein Dachdecker hatte bei einem Kunden gerade ein Dach aufgerissen und musste kurz darauf erfahren, dass er das weiter benötigte Material erst einmal nicht bekommt. Er musste ein Notdach bauen.

Dirk Kleis macht auch auf die möglichen Rechtsfolgen aufmerksam, die daraus entstehen können. "Wer haftet für Verzögerungen oder andere Folgen? "

Probleme offen mit Kunden kommunizieren

Die Kreishandwerkerschaft MEHR rät ihren Betrieben, die Problematik offen mit den Kunden zu besprechen. Und sie bittet die Verbraucher um Verständnis - die Betriebe hätten keine andere Möglichkeit, als die Kosten weiterzugeben.

Auch klimapolitische Ziele geraten ins Stocken

Die Beispiele aus der Region Mosel-Eifel-Hunsrück zeigen, für viele Handwerker ist es derzeit schwierig oder gar nicht möglich, zu planen. Und Kunden haben oft keine Sicherheit, ob sie das, was sie bestellt haben, auch bekommen. Und auch die Erfüllung klimapolitischer Ziele gerate dadurch ins Stocken, so Dirk Kleis. Wenn zum Beispiel eine Dämmung vorgeschrieben sei, es aber kein Dämmmaterial gebe.

Maler aus Kaiserslautern berichtet von Engpass bei Farbe

Auch Maler melden Engpässe. So werden bestimmte Farben knapp. Das liegt zum Beispiel daran, dass Rohstoffe für bestimmte Bindemittel fehlen. Daniel Meininger, Geschäftsführer des Malerbetriebs "Schmitt & Meininger" in Kaiserslautern sagt, "Ich habe Glück gehabt und gerade noch Fassadenfarbe bekommen. Wie lange die Farbe reicht und wann ich wieder neue Farbe bekomme, weiß ich nicht." Der Preisanstieg ist für ihn nicht neu - aber dass er bestimmte Produkte nicht mehr bekommt schon.

Auch Kabel für Elektrik sind Mangelware

Um als Maler kleine Elektroarbeiten mit erledigen zu können, hat Daniel Meininger auch einen kleinen Elektrikerschein. Für Arbeiten an der Elektrik brauchte er kürzlich Standard-Kabel. Die waren aber nirgendwo zu bekommen. In den Kabeln sei Kupfer - und das sei derzeit auch knapp, so Meininger.

Zimmerei aus Rheinhessen: Aufwand steigt enorm

Auch in der Zimmerei Degreif im rheinhessischen Stadecken-Elsheim macht sich die Verknappung von Rohstoffen und Materialien bemerkbar. Geschäftsführer Thorsten Degreif sagt, es sei aufwändiger, Materialien in einem viel größeren Zeitfenster zum dreifachen Preis zu besorgen. "Produkte im Bereich Holzweichfaser zum Beispiel sind aktuell gar nicht zu bekommen - und haben trotz der seit 1908 in der Firma gewachsenen Lieferantenbeziehungen - Lieferzeiten bis in den September."

Andere Holzlieferungen, die normalerweise in ein oder zwei Tagen da wären, erwartet die Firma jetzt teilweise erst in fünf bis acht Tagen, obwohl die Ware beim Lieferanten teils vorrätig ist. Das liege daran, dass "viel Kommissionsaufwand vom Hersteller an die Lieferanten weitergegeben wird und hier viel Personal fehlt."

Aufwändig seien auch die Diskussionen um Preise, Lieferungen und Termine mit der Bauherrschaft, deren geschätzte Bausummen und Zeitplanungen sich erheblich veränderten. Der Firmenchef sagt, wenn er die an die Kunden weiter geben müsse, ginge das nicht ohne schlechtes Gewissen.

Was die Verknappung von Materialien betreffe - die werde zudem noch verstärkt durch den "Toilettenpapier-Effekt": Viele kauften auf Vorrat.