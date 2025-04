Roger Lewentz hat viele Jahre die Geschicke der SPD in Rheinland-Pfalz mitgestaltet. Bei der kommenden Landtagswahl in März tritt der frühere Innenminister nicht mehr an.

