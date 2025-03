Der Bundestag in Berlin hat am Dienstag für Milliardeninvestitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz gestimmt. Nun hoffen auch ländliche Regionen in Rheinland-Pfalz auf einen Geldregen. So auch Rockenhausen in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Straßen, Kitas, Schulen und Verkehrsanbindungen benötigen grundlegende Sanierungen.