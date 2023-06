Rock am Ring neigte sich am Sonntagabend allmählich dem Ende entgegen. Auf der Hauptbühne waren dieses Jahr wieder die Toten Hosen der Act des Abends. Erste Fans hätten sich schon am Mittag Plätze in der ersten Reihe gesichert, berichtet SWR-Reporter Ansgar Zender vom Festivalgelände. Er erinnert sich an zahlreiche legendäre Auftritte der Punkrockband.