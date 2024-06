per Mail teilen

Das Festival-Wochenende von Rock am Ring fällt in diesem Jahr auf den Wahlsonntag für die Europa- und Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Für viele hieß das: Briefwahl beantragen und vorher wählen. Es gibt aber auch Musik-Fans, die um ihre Stimme abzugeben nachhause fahren und danach weiter feiern. Eine davon hat SWR-Reporterin Carolin Keil bei ihrer Umfrage auf dem Festivalgelände getroffen.