Roboter für Knie-Operationen in Ludwigshafen im Einsatz

per Mail teilen

Das St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen arbeitet jetzt mit einem neuen Roboter für Knieprothesen. Das Gerät soll sehr präzise Schnitte machen können.

Wie andere Roboter in der Chirurgie unterstützt das Gerät den operierenden Arzt. Es ist eine computerunterstützte Säge, die genau aufzeigt, wenn ein Schnitt beispielsweise schwankt, vergleichbar mit dem Spurassistenten beim Auto. Der Roboter ist jetzt erstmals für Europa zugelassen und jetzt auch in Ludwigshafen im Einsatz - ebenso wie in Brüssel oder Zürich.

Weltweit sind 300 solcher Roboter im Einsatz, vor allem in den USA und in Australien. Das Gerät soll weiterentwickelt werden, damit es auch für andere Operationen eingesetzt werden kann.