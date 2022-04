Darum kritisiert Ministerpräsidentin Dreyer die französische Präsidentschaftsbewerberin Le Pen

In Frankreich findet am Sonntag (10. April) die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Schärfste Konkurrentin für Amtsinhaber Emmanuel Macron ist Marine Le Pen. Die Rechtspopulistin habe sich in der letzten Zeit "verniedlicht", sagt Hélène Miard-Delacroix, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Sorbonne in Paris. Das zeige sich in einer weniger scharfen Wortwahl und in einem sehr volksnahen Verhalten. "Marine Le Pen hat verstanden, dass die Anzahl der radikalen Menschen in Frankreich und die Anzahl derjenigen, die wirklich gegen Europa sind, nicht so groß ist." Ihre Partei - Rassemblement National (RN) - fordere deshalb keinen Austritt Frankreichs mehr aus der Europäischen Union. Das Wahlprogramm hat aber nach Einschätzung der Politikwissenschaftlerin nichts an Radikalität verloren. Es beinhalte nach wie vor eine teilweise Abkehr von den republikanischen Werten Frankreichs. Dazu gehöre die im Wahlprogramm angekündigte Bevorzugung von Menschen mit französischer Staatsbürgerschaft.

Welche Konsequenzen es für Frankreich hätte, sollte Marine Le Pen zur nächsten Präsidentin gewählt werden, erläutert die Sorbonne-Professorin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. mehr...