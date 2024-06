RLP willl, dass mehr Schüler Schwimmen lernen

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sollen mehr Kinder als bisher in der Schule schwimmen lernen. Aus diesem Grund hat das Bildungsministerium einen Schwimmabzeichen-Wettbewerb gestartet. Mitmachen können die Klassenstufen eins bis zehn. Kritik kommt von der CDU-Opposition. Sie schlägt den Einsatz mobiler Schwimmcontainer an den Schulen vor, um Kinder früher ans Wasser zu gewöhnen.