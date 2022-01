Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium prüft nach eigenen Angaben, ob es den Booster-Status von Lehrkräften erhebt. Am Mittag will sich Ministerin Hubig (SPD) zudem zu den Vorkehrungen gegen Omikron äußern.

Bisher habe man lediglich ermittelt, wie viele Lehrerinnen und Lehrer doppelt geimpft seien, teilte das Bildungsministerium dem SWR mit. Diese Quote habe Anfang Dezember bei rund 95 Prozent gelegen.

CDU fordert Klarheit über Booster-Quote unter Lehrern

Die oppositionelle CDU forderte das Ministerium derweil dazu auf, sich einen Überblick über den Drittimpfungs-Status von Lehrern zu verschaffen. Solche Auffrischungsimpfungen böten den besten Schutz gegen die Omikron-Variante. Wenn die Landesregierung wisse, wie viele Lehrer diesen Schutz noch nicht hätten, könne sie durch gezielte Sonderimpfaktionen dafür sorgen, diese Impflücken zu schließen. Das würde helfen, Schulschließungen zu vermeiden, so die CDU.

Vergangene Woche war durch eine SWR-Recherche bekannt geworden, dass die Landesregierung auch bei wichtigen Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr oder der Energieversorgung keinen vollständigen Überblick darüber hat, wie viele Mitarbeiter schon eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Hubig informiert über Vorkehrungen gegen Omikron

Am Mittag will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) die Öffentlichkeit über die Planungen zum Schulunterricht unter Corona-Bedingungen in den kommenden Wochen informieren. Das Ministerium lässt sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 von einem Expertenteam beraten. Mit Blick auf die zunehmende Verbreitung von Infektionen mit der Virusvariante Omikron nimmt auch der Hygiene-Experte Wolfgang Kohnen von der Universitätsmedizin Mainz an der Pressekonferenz teil.

Ergänzend zum Hygieneplan für alle Schulen in Rheinland-Pfalz hat das Bildungsministerium den Schulleitungen auch eine Handreichung zu den am Mittwoch beginnenden Abiturprüfungen geschickt. Vorgesehen sind strenge Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wie eine Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Abiturientinnen und Abiturienten sowie eine Maskenpflicht während der Prüfung mit der Möglichkeit, auch Maskenpausen einzulegen.