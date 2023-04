Mit Monocams können Autofahrer, die ihr Handy benutzen, überführt werden. Die Technik wurde sechs Monate lang getestet - Rheinland-Pfalz will sie künftig dauerhaft einsetzen.

Einmal kurz aufs Display geschaut, und schon kracht es: Ablenkung durch Handy-Nutzung am Steuer gilt als häufige Unfallursache. "Alleine im Jahr 2022 gab es in Rheinland-Pfalz 1.041 Unfälle, die auf Ablenkung zurückzuführen waren. Jeder davon ist einer zu viel", sagte Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) am Montag.

Polizei in Trier und Mainz hat Monocams getestet

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland eine neue Technik ausprobiert, um Autofahrer zu erwischen, die während der Fahrt ihr Handy benutzen: Monocams. Die Kameras waren in den Polizeipräsidien Trier und Mainz für insgesamt sechs Monate im Einsatz.

Rheinland-Pfalz will landesweit Handy-Blitzer einsetzen

Innenminister Ebling hat nun nach Abschluss dieser Testphase eine positive Bilanz gezogen. Deshalb werde Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland die Monocam einführen.

"Das Pilotprojekt belegt, dass die Monocam eine präventive Wirkung hat und geeignet ist, die Verkehrssicherheit in Rheinland-Pfalz zu erhöhen."

Ebling: Weniger Ablenkungs-Verstöße durch Monocams

Ziel des Monocam-Einsatzes sei es, die Zahl der Ablenkungsunfälle zu reduzieren. Hier habe sich die neue Technik bewährt: "Wir haben herausgefunden, dass durch unseren neuen Ansatz die Anzahl der Ablenkungsverstöße in den Testphasen in Trier und Mainz mindestens halbiert wurde. In vielen Fällen geht die präventive Wirkung sogar noch darüber hinaus", so Ebling weiter.

Polizei im Land soll fünf Kameras bekommen

Um den dauerhaften Einsatz der Monocams zu ermöglichen, will Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahr eine entsprechende Rechtsgrundlage erarbeiten. Dabei sollen auch die datenschutzrechtlichen Fragen geprüft werden. Geplant ist, insgesamt fünf solcher Kameras anzuschaffen, eine für jedes Polizeipräsidium.

Kamera-Überwachung mithilfe von künstlicher Intelligenz Monocams werden bereits in den Niederlanden eingesetzt. Die Kameras beobachten den Verkehr aus einer erhöhten Position. Eine angeschlossene Software erkennt mithilfe von künstlicher Intelligenz, ob sich Mobiltelefone im Bereich des Fahrers befinden, sie achtet außerdem auf eine bestimmte Handhaltung. Werden beide Kriterien erfüllt, macht die Kamera ein Bild. Im Anschluss bewertet ein Polizist oder ein Polizistin die Aufnahme. Handynutzung am Steuer ist verboten und wird mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

1.268 Verstöße in Testphase

In den Erprobungsphasen der Handyblitzer wurden auf der Autobahn 602 zwischen Kenn und Trier-Ehrang im vergangenen Sommer an 46 Kontrolltagen insgesamt 327 Verstöße festgestellt.

Auf der Autobahn 60 vor der Anschlussstelle Mainz-Finthen registrierte die Polizei an 42 Kontrolltagen im vergangenen Herbst 941 Verstöße.