Kinder mit Lernbehinderung sollen in Rheinland-Pfalz künftig stärker in die Regelschule eingebunden werden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte dazu jetzt neue Verordnungen vor. Es solle möglichst wenig Sonderregelungen für Kinder mit Beeinträchtigungen geben, so Hubig. SWR-Reporterin Petra Wagner mit Einzelheiten.