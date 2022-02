Auch RLP will 2G-Regel im Einzelhandel abschaffen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. So soll unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt werden.

"Klar ist, dass 2G im Handel auf jeden Fall fallen wird", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Regelung soll demnach ab dem 18. Februar abgeschafft werden. Rheinland-Pfalz wolle sich bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz für ein einheitliches Vorgehen der Länder einsetzen. Auch eine Quadratmeterbeschränkung im Einzelhandel halte die Landesregierung für entbehrlich, so die Ministerpräsidentin.

"Einkaufen wird wieder normal möglich sein"

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) kündigte an: "Einkaufen wird dann wieder ganz normal möglich sein, lediglich mit der Maske." Mehrere andere Bundesländer haben die im Dezember eingeführte 2G-Regelung im Handel bereits aufgehoben, zum Teil nach Gerichtsentscheidungen.

Ab Freitag kommender Woche sollen auch neue Regelungen für Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele gelten. Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Menschen sollen wieder ohne Kapazitätsgrenzen stattfinden können. In Innenräumen werden bis zu 30 Prozent der Kapazität bei maximal 4.000 Besuchern zulässig sein, bei Veranstaltungen im Freien wird eine Auslastung von 50 Prozent mit maximal 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erlaubt.

Dreyer sprach von einem "Corona-Fahrplan für den Frühling", auf den sich die Landesregierung verständigt habe. Rheinland-Pfalz könne "Schritt für Schritt in ein Stück mehr Anpassung und Lockerung gehen".

Lockerungen in Gastronomie für Anfang März geplant

Erleichterungen soll es auch für die Gastromomie, den Sport und Veranstaltungen geben. Ab dem 4. März solle in diesen Bereichen einheitlich wieder die 2G-Regel gelten, sagte Familienministerin Katharina Binz (Grüne). Bisher gilt dort 2G-Plus. Für Kinder soll bei Freizeitaktivitäten kein extra Test mehr notwendig sein, weil es die regelmäßigen Testungen an Schulen gibt. "Damit wollen wir Freizeitaktivitäten am Nachmittag erleichtern", so Binz. Auch die Kontaktbeschränkung für Geimpfte sollen ab dem 4. März wegfallen.

Klubs und Bars dürfen bald wieder öffnen

Vom 7. März an sollen Klubs und Diskotheken in Rheinland-Pfalz wieder öffnen dürfen - und zwar unter 2G-Plus-Auflagen. Seit kurz vor Weihnachten gilt ein Öffnungsverbot für Clubs und Diskotheken im Land.

Omikron-Scheitelpunkt wird Mitte Februar erwartet

Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, zwar seien die Infektionszahlen noch hoch, sie stiegen aber nicht mehr so dynamisch wie im Januar. Ab Mitte Februar sei der Scheitelpunkt der aktuellen Infektionswelle voraussichtlich erreicht: "Wir alle sind mürbe nach zwei Jahren Pandemie und sehnen uns nach Erleichterungen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt." Rheinland-Pfalz strebe an, dass sich die für kommenden Mittwoch geplante Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in allen genannten Punkten auf möglichst bundeseinheitliche Regeln verständige.