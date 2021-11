Dreyer: RLP setzt 2G-Regel ab Mittwoch um

Wer nicht gegen Corona geimpft ist, muss sich in Rheinland-Pfalz auf weitreichende Beschränkungen einstellen. Wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ankündigte, sollen ab Mittwoch die neuen Corona-Regeln gelten, die Bund und Länder beschlossen haben.

"Wir bekommen einen weitreichenden Instrumentenkasten", um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, sagte Dreyer nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin. Demnach gilt ab bestimmten Grenzwerten in den Bundesländern künftig flächendeckend 2G oder gar 2G plus. Ausschlaggebend wird dafür die Hospitalisierungsinzidenz sein, also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern behandelt werden.

Liegt die Inzidenz über drei, gilt in Rheinland-Pfalz 2G, klettert sie über den Wert sechs folgt 2G plus. Das heißt, Geimpfte und Genesene brauchen zusätzlich einen negativen Test. Ab einem Wert von neun soll es zudem Kontaktbeschränkungen geben.

RLP hat Schwellenwert für 2G schon überschritten

Mit den neuen Regeln wird der Zutritt etwa zu Veranstaltungen und Gaststätten in Rheinland-Pfalz ab dem kommendem Mittwoch nur noch für Genesene und Geimpfte möglich sein. Denn am Donnerstag lag der Wert in Rheinland-Pfalz bei 3,6. Dieser erfordert 2G. Dreyer sagte: "Wir steigen um auf 2G im Freizeitbereich und der Gastronomie." Die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes solle "Hand in Hand" mit dem neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetz einhergehen, so die Ministerpräsidentin. Beides soll am Mittwoch in Kraft treten.

3G am Arbeitsplatz sowie im Nah- und Fernverkehr

Die Beschlüsse sehen zudem neue Regelungen für die Arbeit und den öffentlichen Nahverkehr vor. Wer am Arbeitsplatz mit Menschen in Berührung kommt, muss geimpft oder genesen sein oder sich täglich testen lassen. Arbeitnehmer müssen dann einen Nachweis vorlegen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zu kontrollieren, dass die 3G-Regel eingehalten wird.

Weigern sich Beschäftigte, müssen sie im Homeoffice arbeiten oder anderswo eingesetzt werden. Auch in Bussen und Bahnen soll künftig die 3G-Regelung gelten - außer für kleine Kinder und in der Schülerbeförderung. Die Verkehrsbetriebe sollen stichprobenartig kontrollieren. Wie beim Schwarzfahren sollen Bußgelder drohen.

Testpflicht in Pflegeeinrichtungen

Dreyer erklärte, dass Rheinland-Pfalz schon einige der heutigen Beschlüsse umgesetzt habe. Dazu gehörten die verpflichtenden täglichen Tests in Pflege- und Altenheimen. Mit den neuen Beschlüssen der MPK und den Vorgaben im Infektionsschutzgesetz erhalte die Bevölkerung "bundesweit eine klare Orientierung", sagte Dreyer. Nach dem Lockdown im vergangenen Jahr wolle man im Winter 2021 alles daran setzen, nicht erneut in diese Lage zu geraten.

Bundestag beschließt Infektionsschutzgesetz

Vor den Bund-Länder-Beratungen hatte der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es soll die Grundlage für künftige Corona-Auflagen sein, wenn die bisher vom Bundestag festgestellte "Epidemische Lage von nationaler Tragweite" zum 25. November ausläuft. Das Gesetz enthält bekannte Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienekonzepte. Neu sind unter anderem strengere Auflagen für den Arbeitsplatz und die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Nun muss noch die Länderkammer über das Infektionsschutzgesetz abstimmen. Sie sei "sehr zuversichtlich, dass wir morgen auch im Bundesrat das Gesetz verabschieden können", sagte Ministerpräsidentin Dreyer.