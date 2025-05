per Mail teilen

Das sonnige Frühlingswetter bleibt uns in Rheinland-Pfalz auch am Mittwoch ungetrübt erhalten. Voraussichtlich bis zum Wochenende bleibt es sonnig, warm und trocken, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die Temperaturen bewegen sich am Mittwoch zwischen 22 und 26 Grad.