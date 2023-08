Ein Sturm hat am Mittwochabend und in der Nacht in Rheinland-Pfalz Bäume umgeknickt und für Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Einige Straßen waren blockiert. Eine Bahnstrecke wurde gesperrt.

Die Polizei in Trier berichtete von rund 20 Einsätzen wegen Sturmschäden bis zum Donnerstagmorgen. In der Gemeinde Wincheringen sei ein Scheunendach eingestürzt. Verletzt habe sich dabei niemand.

Keine Verletzten

Wie die Polizei dem SWR zuvor mitteilte, fielen in der Südeifel, in der Vulkaneifel und im Hunsrück vereinzelt Bäume um. Auch hier sei niemand verletzt worden, größere Schäden habe es nicht gegeben. Die B407 bei Niederzerf im Hochwald war vorübergehend wegen eines umgestürzten Baums in beiden Richtungen gesperrt.

Am Mittwochabend fiel bei Farschweiler im Hochwald ein Baum auf die L151 und blockierte die komplette Straße. Laut Polizei drohten weitere Bäume umzustürzen. Die Straßenmeisterei Hermeskeil und das Forstamt entfernten den Baum von der Fahrbahn. Die Landesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Mosel-Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Wittlich und Cochem war wegen eines umgestürzten Baumes zeitweise blockiert.

Inzwischen sei der Baum entfernt worden. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert habe, müsse noch mit Verspätungen gerechnet werden, so die Deutsche Bahn.

Straßen in der Westpfalz wieder frei von umgestürzten Bäumen

Umgestürzte Bäume haben bis zum frühen Donnerstagmorgen auch einzelne Straßen in der Westpfalz blockiert. Inzwischen sind nach Polizeiangaben aber alle wieder weggeräumt. Wegen des Sturms kippte nachts unter anderem ein kleinerer Baum auf die B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal. Bis zum Berufsverkehr sei die Strecke aber schon wieder frei gewesen, heißt es von der Polizei Dahn. Auch im Kreis Kusel gebe es wegen umgestürzter Bäume keine Probleme mehr, sagt ein Sprecher dort.

Am frühen Morgen hatten sich hier noch mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil sie nicht mehr weiterkamen. Zum Beispiel fiel kurz vor dem Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn ein Baum auf die Fahrbahn, außerdem auf der Kreisstraße bei Schmalenberg in der Südwestpfalz. Verletzt wurde durch die Folgen der Sturmböen niemand; auch Unfälle gab es in der Westpfalz keine.

Teils Behinderungen im Westerwald

Im Westerwald sind in der Nacht ebenfalls mehrere Bäume umgestürzt. Nach Angaben der Polizei in Montabaur blockierten drei umgekippte Bäume Straßen – und zwar zwischen Steinefrenz und Nentershausen, bei Ötzingen und bei Kadenbach. Verletzt wurde niemand. Die Straßenmeisterei räumte die Bäume weg.

Lastwagen sollen auf Talbrücken vorsichtig fahren

In Rheinhessen und im Kreis Bad Kreuznach ist es wie überall im Land zeitweise sehr windig. Nach Angaben der Autobahnpolizei kommt es auf der Talbrücke Alzey auf der A61 und auf der Brücke Weinheim auf der A63 zu starken Windböen. Insbesondere Fahrzeuge mit hohen Aufbauten sollten dort vorsichtig fahren.

In Volxheim in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach brach nach Feuerwehrangaben ein Baum ab und versperrte die Hauptstraße. Zudem wurde eine Straßenlaterne beschädigt.

Umgestürzter Baum versperrt Straße in Volxheim/Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Pressestelle Freiwillige Feuerwehr VG Bad Kreuznach

Alter Baum vor dem Koblenzer Schloss umgestürzt

In Koblenz warnt das Grünflächenamt davor, sich bei starkem Wind in den Parkanlagen aufzuhalten. In den Rheinanlagen vor dem Schloss war in der Nacht zum Donnerstag ein 80 Jahre alter Blauglockenbaum umgestürzt, Grund waren wohl Schäden an der Wurzel. Trotz regelmäßiger Kontrollen könne man nicht ausschließen so die Behörde, dass große belaubte Äste aus den Baumkronen in den Grünanlagen brechen oder die Bäume gleich ganz umstürzen. Die anhaltenden Regenfälle haben den Boden aufgeweicht, viele Bäume sind durch die Dürre der letzten Jahre vorgeschädigt.