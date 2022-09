RLP verlängert Regelung für ungelernte Vertretungskräfte an Kitas

In Rheinland-Pfalz können in Kindertagesstätten weiter Vertretungskräfte beschäftigt werden, um den Mangel an Fachkräften auszugleichen. Das Bildungsministerium hat eine entsprechende Regelung bis 2028 verlängert. Kritik gab es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Damit werde auch langfristig dem Einsatz von Vertretungskräften ohne fachliche Vorkenntnisse Tür und Tor geöffnet, sagte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Kathrin

Gröning. Mit der Änderung der bestehenden Regelungen werde den

Beschäftigten in den Kitas vermittelt, dass im Grunde jede beliebige

Person ihre Arbeit übernehmen könnte.