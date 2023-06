Am Brückentag waren in manchen Läden die Regale leer und die Warteschlangen lang. Die Gewerkschaft ver.di hatte zum Streik aufgerufen.

Wer vor dem Wochenende noch schnell Einkäufe erledigen oder am Brückentag shoppen wollte, stiieß hier und da in Rheinland-Pfalz auf Einschränkungen: Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten von mehreren Geschäften im Land zum Streik aufgerufen. ver.di-Sprecherin Monika Di Silvestre sprach von einer "hohen Beteiligung".

Geschäfte und Supermärkte in ganz RLP von Streik betroffen

Betroffen waren laut Gewerkschaft IKEA in Koblenz und Kaiserslautern, Smyth Toys in Koblenz, H&M-Filialen in Mainz, Worms, Ludwigshafen und Kaiserslautern sowie Kaufland in Landstuhl, Kaiserslautern, Grünstadt und Alzey und Primark in Kaiserslautern. Kundinnen und Kunden mussten sich demnach auf leere Regale, weniger Service und lange Warteschlangen an den Kassen einstellen.

Lange Schlangen in Mainz

Vor der H&M-Filiale in Mainz hätten sich am Vormittag rund 20 Mitarbeitende versammelt, die ihre Arbeit niederlegten, sagt ver.di-Sprecherin Monika Di Silvestre. Im Geschäft hätten sich deshalb lange Schlangen gebildet. Service, wie Kleider wegräumen und sortieren, den Laden aufgeräumt halten, habe es nicht gegeben.

Mehr Geld ist die Forderung

ver.di fordert von den Arbeitgebenden, die Einkommen um 2,50 Euro pro Arbeitsstunde zu erhöhen. Zudem sollen Auszubildende 250 Euro je Ausbildungsjahr mehr bekommen. Die Laufzeit der Tarifverträge soll zwölf Monate betragen. Die Forderungen begründet die Gewerkschaft mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Bislang liege kein neues Angebot vor, sagte Di Silvestre.

Gespräche gehen am 22. Juni weiter

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südwest, Thomas Scherer, nannte den Aufruf zum Warnstreik "nicht zielführend". Die Arbeitgebervertreter erwarteten, dass die Gewerkschaft in der nächsten Runde in konkrete Gespräche über verschiedene "Stellschrauben" einsteigen wird, um eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Die Gespräche sollen in Rheinland-Pfalz am 22. Juni fortgesetzt werden. Im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel sind laut ver.di mehr als 150.000 Menschen beschäftigt.