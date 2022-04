Land weist erstmals wieder Naturschutzgebiete aus

per Mail teilen

Nach vier Jahren Pause werden in Rheinland-Pfalz wieder neue Naturschutzgebiete ausgewiesen. Den besonderen Status erhält nach Behördenangaben in den nächsten Wochen das bisherige Landschaftsschutzgebiet Kaltenbach-Bruch in der Rheinebene bei Landau mit naturnahen Wiesendeichen, Erlenbrüchen und Feuchtgebieten. Zudem soll im Westerwald der Wald auf dem Nauberg als neues Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Das letzte neue Naturschutzgebiet im Süden des Landes war 2018 das "Obere Hirtenbachtal" im Landkreis Südliche Weinstraße. Im Norden wurde 2016 das Gebiet Pöntertal bei Andernach unter Naturschutz gestellt.