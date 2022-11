Rheinland-Pfalz prüft Lockerung der Corona-Quarantäneregeln

Die Regierung in RLP prüft nach eigenen Angaben den Plan von vier Bundesländern, die Corona-Quarantäneregeln zu lockern. Die Landesregierung bevorzugt eine bundesweite Regelung.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums teilte dem SWR mit: "Rheinland-Pfalz begrüßt weiterhin, dass hierüber erneut diskutiert werden soll, befürwortet in dieser Frage aber ein möglichst einheitliches Vorgehen."

Es sei richtig, pauschal einschneidende Regelungen wie die Absonderungspflicht regelmäßig auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass nun ein auf die Corona-Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff vorliege.

Minister Hoch: "Isolationspflicht nicht mehr zeitgemäß"

Mitte Oktober hatte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) die Isolationspflicht für Corona-Infizierte als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. Wenn alle Bundesländer sich einig seien, könne man von der Isolationspflicht abrücken, sagte Hoch damals dem SWR.

"Auch Menschen, die symptomfrei sind, aber positiv getestet, können mit gewissen weiteren Schutzmaßnahmen, zum Beispiel mit FFP2-Maske, auch im medizinisch-pflegerischen Bereich andere Infizierte pflegen, dann sind beide infiziert und es gibt kein zusätzliches Risiko", so Hoch. In Rheinland-Pfalz gilt eine Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen.

Baldauf fordert Schulterschluss mit anderen Bundesländern

Oppositionsführer Christian Baldauf forderte die Landesregierung auf, im Schulterschluss mit den anderen Bundesländern die Quarantäneregelungen anzupassen. "Wir haben viele geimpfte und genesene Menschen und sind jetzt in einer neuen Phase. Deshalb sollte eine entsprechende Anpassung der Quarantäne-Regelungen erfolgen - allerdings ohne Flickenteppich", sagte der CDU-Landes- und Landtagsfraktions-Chef.

Keine häusliche Absonderung mehr in Hessen und Baden-Württemberg

In den Nachbarländern Baden-Württemberg und Hessen sollen sich Erkrankte in der Regel bald nicht mehr in häusliche Absonderung begeben müssen. Auch Bayern und Schleswig-Holstein planen einen solchen Schritt. Im Umgang mit der Pandemie sei eine neue Phase nötig, teilten die Länder mit. An die Stelle der generellen Isolationspflicht für positiv auf Corona Getestete soll demnach beispielsweise eine begrenzte Maskenpflicht treten.

"Schritt verantwortbar, so lange es keine gefährlichere Virusvariante gibt"

Die neuen Regeln sollen bald in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet, sagte der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne). Dieser Schritt sei verantwortbar und geboten, so lange das derzeit herrschende Omikron-Virus nicht von einer pathogeneren Variante verdrängt werde, die das Gesundheitssystem überlasten könnte. Die Lockerung der Quarantäneregeln werde möglich, da viele Menschen in Deutschland geimpft seien oder eine Infektion durchgemacht hätten, so Klose.

Lauterbach kritisiert Vorstoß der vier Bundesländer

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisierte die Pläne der vier Bundesländer, die Isolationspflicht bei einer Covid-Infektion wegfallen zu lassen. Er sagte, die Länder könnten eine solche Entscheidung treffen, sie sei aber ein Fehler. "Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung", sagte Lauterbach. Er bezeichnete einen Alleingang einzelner Länder als ärgerlich, weil er zu einem Flickenteppich an Regelungen in Deutschland führen würde.