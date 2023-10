Wiedereröffnung von Tierheim in Trier, Toter bei Sandbahnrennen in Herxheim, Busunglück in Venedig

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr 👋 Tschüss und bis morgen! So und schon ist es wieder 10 Uhr und der Ticker für heute zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder, da gibt's ab 6 Uhr von mir die wichtigsten News für den Tag. Bis dahin versorgen euch meine Kollegen in Web, App und auf Social Media mit allen Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. Zum Schluss gibt's hier noch ein Bild von Oliver Gall. Der hat uns anlässlich des Welttierschutztages heute ein Bild von seinem liebsten Vierpfotler geschickt 🐱 Vielen Dank dafür! Und damit: Tschüss und bis morgen! Bild: Oliver Gall Oliver Gall

9:51 Uhr ❌ Handyverbot an Schulen? Das sagt ihr! Ich wollte heute morgen von euch wissen, was ihr zu dem geplanten Handyverbot an Schulen in Großbritannien sagt. Und so habt ihr abgestimmt: 61 Prozent von euch sind für ein solches komplettes Handyverbot an Schulen.

von euch sind an Schulen. 36 Prozent haben sich gegen dieses Verbot ausgesprochen.

haben sich ausgesprochen. 3 Prozent von euch haben mit "Mir egal" abgestimmt.

9:31 Uhr 📜 History: Der 4. Oktober.... 1990: Bundespräsident Richard von Weizsäcker empfängt in Berlin als erstes westliches Staatsoberhaupt den im indischen Exil lebenden Dalai Lama. Bundespräsident Richard von Weizsäcker empfängt den Dalai Lama. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Axel Kull 1978: Die Bundesregierung beschließt einen Schuldenerlass für die 30 ärmsten Staaten der Erde. Damit verzichtet die Bundesrepublik auf rund 4,3 Milliarden DM (2,05 Milliarden Euro). 1883: Am Pariser Bahnhof Embarcadère de Strasbourg (heute Gare de l'Est) wird der Orient-Express offiziell in Betrieb genommen. Der Luxuszug verbindet Paris mit Konstantinopel in rund drei Nächten und zwei Tagen. Zur seiner Jungfernfahrt war der Zug bereits am 5. Juni 1883 gestartet. 1636: Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.

9:25 Uhr 💰 Weniger Altersvorsorge wegen Inflation Wegen der hohen Inflation legen viele Menschen in Deutschland weniger Geld für die private Altersvorsorge zur Seite. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Forschungsinstituts YouGov. Fast ein Drittel der Befragten sorgt demnach zur Zeit weniger für den Ruhestand vor als vor der Preissteigerung und dem Krieg gegen die Ukraine. Knapp 60 Prozent gaben an, dass sie gerne mehr vorsorgen würden, sich das aber finanziell nicht leisten können. Falls ihr Fragen rund um das Thema Rente habt, schaut doch mal in das FAQ der Kollegen von SWR1 rein, dort gibt's viele wichtige Infos: Das solltet ihr zum Thema Rente unbedingt wissen Wann kann ich in Rente? Wie viel Rente bekomme ich? Wie sieht eine Rentenberatung aus und lohnt sich die Riester-Rente? Wir haben die Antworten. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 4. Oktober 2023 um 9 Uhr.

9:07 Uhr Kreistag Kusel entscheidet über Hilfe für Westpfalz-Klinikum Das Westpfalz-Klinikum braucht Geld! Mehr als 60 Millionen Euro um genau zu sein - die fehlen bis Ende 2026. Das Krankenhaus benötigt die Finanzspritze, um weiter arbeiten zu können. Der Kreis Kusel ist neben dem Donnersbergkreis und der Stadt Kaiserslautern Gesellschafter des Westpfalz-Klinikums. Die Stadt Kaiserslautern hatte in ihrer vergangenen Ratssitzung bereits zugestimmt, dem Krankenhaus das Geld zur Verfügung zu stellen. Der Kreistag in Kusel will diesen Nachmittag entscheiden, ob er dem finanziell angeschlagenen Westpfalz-Klinikum eine weitere Finanzspritze gibt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

8:57 Uhr 🗑️ Biotonnen in Worms bleiben voll Ist euch das auch schon mal passiert? Schwupps landet aus Versehen etwas in der falschen Tonne und schon wird diese von der Müllabfuhr nicht mehr mitgenommen. Die Wormser Entsorgungsbetriebe haben aus diesem Grund in den vergangenen Wochen viele Biomülltonnen ungeleert stehen lassen. Ob hier die falschen Inhalte jedoch aus Versehen in der Biotonne gelandet sind, ist fraglich. Dort lagen nämlich unter anderem Ziegelsteine, Ladekabel, Flip Flops und Glasflaschen. Hier ein kleiner Reminder, was in den Biomüll gehört - und was nicht: Was gehört in die Biotonne? Das gehört in die Biotonne: Küchenabfälle:

Salat-/ Obst-/ Gemüsereste

Fischgräten

Knochen

Eierschalen

Kaffeesatz, Teebeutel Gartenabfälle:

Laub, Wildkräuter, Blumen

Schnittgut (Rasen-, Strauchschnitt) Das gehört nicht in die Biotonne: Plastiktüten

Flüssigkeiten

Kleintierstreu / Fäkalien

Kadaver

Straßenkehricht

Schadstoffe

Bauschutt

Schrott

behandeltes Holz

Staubsaugerbeutel

verdorbenes Fleisch Quelle: Entsorgungsbetrieb Worms

8:28 Uhr 🐰 Wiedereröffnung des Trierer Tierheims Wie bei der Begrüßung heute morgen bereits erwähnt, ist heute Welttierschutztag! In Trier eröffnet das dortige Tierheim wieder. Nach der erzwungenen Schließung hat das ein neues Vorstandsteam auf den Weg gebracht. Für einen Normalbetrieb fehlt aber noch Personal. "Ein paar Tiere sind schon wieder zurückgekehrt - Katzen und Kaninchen. Die betreuen wir im Moment. Und wir bereiten alles dafür vor, dass es bald wieder richtig losgehen kann", sagt Anna Falkenhorst. Sie ist Mitglied im neuen Vorstand. Diese Kaninchen sind nach Ende des Notbetriebs zurückgekehrt ins Trierer Tierheim. SWR Hunde kann das Tierheim in Trier aber zum Beispiel noch nicht wieder aufnehmen, die Hundeanlage ist aktuell noch komplett leer. Denn sie seien oft verhaltensauffällig und es fehle noch an dafür geschulten Tierpflegern, so Falkenhorst. Aber eine Tierpflegerin sei schon wieder eingestellt. Gespräche mit einem anderen früheren Tierpfleger fänden gerade statt. "Beim Tierschutz muss man auch mal die Wirtschaftlichkeit vergessen und sagen: Wir müssen dem Tier helfen", sagt Falkenhorst über die Arbeit im Tierheim. Für heute lädt das Tierheim zu einem sogenannten Schnuppernachmittag. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

8:07 Uhr 🩸 "Periodenfrei" in Koblenzer Firma Diese Nachricht wurde auf unseren Socialkanälen die vergangenen Tage heftig diskutiert: Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon gibt's ab nächstem Jahr "periodenfrei". Wer unter Mentruationsbeschwerden leidet, kann ab 2024 zwei Tage pro Jahr frei nehmen. Ab 2025 sind bis zu vier Tage pro Jahr möglich. Außerdem wird es an jedem Standort des Unternehmens kostenlose Periodenartikel geben. Das sind Punkte im neuen Tarifvertrag der Firma, auf den sich der Fahrradhersteller nach monatelangen Verhandlungen mit der IG Metall geeinigt hat. Kommentiert doch unter unserem Insta-Post gerne mal, wie ihr das Ganze findet. Übrigens: In Spanien hat die Regierung im Juni diesen Jahres den "Menstruationsurlaub" sogar gesetzlich verankert. Spanien ist damit das erste Land in Europa, in dem Frauen "menstruationsfrei" machen dürfen.

7:45 Uhr Bundesverdienstkreuz für 83-Jährige aus Kibo Auch andernorts in der Pfalz gibt's Grund zum Feiern 🎉 Genauer gesagt in Kirchheimbolanden. Die 83-jährige Gerda Gauer aus Kibo bekommt nämlich das Bundesverdienstkreuz - für ihr besonderes Engagement in Sachen Berufsorientierung. Seit Jahrzehnten kümmert sich die 83-Jährige im Donnersbergkreis darum, dass junge Menschen den für sie passenden Beruf finden. Gerda Gauer (links) in ihrem Element: Sie bringt Jugendlichen verschiedene Berufe näher. SWR Mein Kollege Sebastian Stollhof hat Gauer getroffen. Dass sie für ihr ehrenamtliches Engagement als Job-aktiv-Managerin des Donnersbergkreises im Januar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird, damit hätte sie nicht gerechnet, sagte sie ihm. "Man bleibt in Schwung und man stellt sich auf die Anliegen und die Bedürfnisse der Jugend ein und das ist sicher auch ein Vorteil, wenn man älter wird", sagt sie über ihr Ehrenamt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

7:32 Uhr Mack-Preis für Kunstprojekte in Speyer In Speyer wurde gestern nicht nur der Tag der Deutschen Einheit gefeiert, sondern dort durfte man sich auch über den Mack-Preis freuen. Das Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt und das MUS-E-Projekt an einer Speyerer Schule wurden damit ausgezeichnet. Die Verleihung des Mack-Preises in Römerberg Hubert Glomb Der Mack Preis wird nach Angaben der Mack-Stiftung seit 2022 jährlich vergeben. Er wird von einer Stiftung verliehen, die von der Künstlerin Elisabeth Mack-Usselmann angeregt wurde und soll herausragende Projekte von Hochschulen und Institutionen sowie Leistungen von Einzelpersonen auszeichnen - in den Bereichen Alterspsychiatrie und Depressionsforschung, Bildende Kunst sowie der Kulturanthropologie, Philosophie und Literaturtheorie.

7:16 Uhr Chaos im US-Repräsentantenhaus Paukenschlag in den USA: Eine kleine Gruppe republikanischer Abgeordneter hat die Arbeit des US-Parlaments bis auf Weiteres praktisch lahm gelegt. Sie haben per Misstrauensvotum den Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, entmachtet - obwohl auch er Republikaner ist. Damit ist erstmals in der US-Geschichte ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses durch ein Parlamentsvotum abgesetzt worden. Nach einer Rebellion in den Reihen der Republikaner votierte am Dienstag eine knappe Mehrheit in der Kongresskammer für den Antrag des rechten Hardliners Matt Gaetz, McCarthy aus dem Amt zu entfernen. McCarthy verlor damit einen parteiinternen Machtkampf im Streit um die Haushaltspolitik und um weitere US-Hilfe für die Ukraine. Historische Abstimmung McCarthy als Chef des Repräsentantenhauses abgewählt Nach dem Präsidenten und dessen Vize gilt der Vorsitz des Repräsentantenhauses als drittwichtigster Posten im der USA. Der Republikaner McCarthy muss ihn nun räumen - als Verliere… Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 4. Oktober 2023 um 7 Uhr.

7:05 Uhr Geocaching sorgt für Polizeieinsatz Ups. In Unkel am Rhein hat eine Frau einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie bei einem Geocaching-Spiel mitgemacht hat. Das ist eine Art Schatzsuche, bei der die Teilnehmer geheime Verstecke finden müssen und oft auch selbst etwas verstecken. Zeugen sahen gestern, wie die Frau in Unkel einen Pfosten hochhob und etwas in die Verankerung legte. Sie riefen die Polizei, weil sie dachten, die Frau würde dort Drogen verstecken. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr 🚘 Die Lage auf den Straßen im Land Der Mittwoch ist noch jung und auf den Straßen in Rheinland-Pfalz herrscht noch weitgehend Ruhe. Pendler, die nach Mainz wollen, sollten allerdings Zeit und Geduld mitbringen. Die Rheinhessenstraße, eine der Haupteinfallstraßen in die Landeshauptstadt, ist ab heute im Bereich des Gewerbegebietes Hechtsheim gesperrt. Hier muss mitten auf der Fahrbahn ein defekter Schachtdeckel repariert werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Wo es sonst noch stockt, könnt ihr hier nachlesen. Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:48 Uhr 📱 Handyverbot an Schulen? Das soll es in Deutschland erstmal nicht geben. Zumindest wenn es nach dem Lehrerverband geht. Der ist nämlich gegen ein komplettes Handyverbot an Schulen. Das hat Verbandspräsident Stefan Düll gesagt. Schülerinnen und Schüler würden sich zwar heute viel durchs Smartphone ablenken lassen - das sei aber früher nicht anders gewesen. Damals seien Zettelchen geschrieben worden, so Düll. Außerdem wollten viele Eltern, dass ihre Kinder sich für kurzfristige Absprachen etwa im Fall von Unterrichtsausfällen melden können. Auslöser der Diskussion sind Pläne in Großbritannien: Dort will die Regierung Handys an Schulen komplett verbieten. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Stimmt ab! Seid ihr für ein komplettes Handyverbot an Schulen? Ja. Nein. Ist mir egal. Abschicken Über dieses Thema berichtete SWR3 am 4. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Rom beginnt heute die katholische Weltsynode auf Einladung von Papst Franziskus (bis 29.10.). Zu der Synode werden rund 365 Geistliche und Laien in Rom erwartet, darunter erstmals auch knapp 55 Frauen mit Stimmrecht. Dabei soll über den Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche gesprochen werden. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie beginnt in München der Prozess gegen zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern. Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr Partner müssen sich wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Landgericht verantworten. Nächste Runde im Nobelpreis-Reigen: Am späten Vormittag wird in Stockholm verkündet, wer den diesjährigen Chemie-Nobelpreis erhält. Nach den Bekanntgaben in Medizin und Physik ist es die dritte Kategorie, für die in dieser Woche die Preisträger benannt werden.

6:12 Uhr Ein Toter bei Sandbahnrennen in Herxheim Schreckliche News haben uns gestern Nachmittag aus dem pfälzischen Herxheim erreicht. Bei dem dortigen Sandbahnrennen ist ein 41-jähriger Beifahrer tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach SWR-Informationen ist das Gespann aus Motorrad und Seitenwagen in einen Holzzaun gefahren. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen. Die Motorräder erreichen in dem Rennen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Bremsen haben die Maschinen nicht, man kann nur vom Gas gehen. Das letzte Mal hatte es 1990 einen tödlichen Unfall gegeben. Alle Infos zum aktuellen Unglück gibt es hier: Nach tödlichem Unfall in Herxheim: Motorrad und Beiwagen werden untersucht

6:07 Uhr ☔ Die Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz Es ist etwas kühler und regnerisch geworden. Die Aussichten für heute und die Tage bis zum Wochenende hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (29,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig für RLP In Frankenthal beginnt ein Prozess gegen zwei Männer, die einen Geldautomaten in einem Ludwigshafener Supermarkt gesprengt haben sollen. Dabei haben sie laut Staatsanwaltschaft rund 28.500 Euro Bargeld entwendet, der Schaden soll bei rund 400.000 Euro liegen. Ein dritter Mann soll während der Tatausführung in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt. Seit 20 Jahren berät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Dabei geht es um rechtliche Fragen rund um die Pflege und das Wohnen im Alter. Rund 40.000 Anfragen hat das Team seither bearbeitet. In einem Pressegespräch ziehen Vorständin Heike Troue, Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) und Betroffene am Nachmittag Bilanz. Ebenfalls am Nachmittag werden das Programm, die Spielorte und die diesjährigen Neuerungen des FILMZ-Festivals vorgestellt. Das Langfilmfestival findet vom 2. bis 12. November in Mainz statt, präsentiert werden seit 2001 alljährlich aktuelle, deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.