++ Unfälle wegen Glatteis ++ Bierlaster verliert Ladung ++ Sternschnuppenregen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:02 Uhr Over and out! 10 Uhr ist rum und ich habe fertig! Danke, dass ihr den Morgen mit mir hier im Ticker verbracht habt. Hoffentlich fühlt ihr euch informiert und vielleicht auch etwas unterhalten. Für mich war es ein schönes, aber kurzes Intermezzo. Denn morgen tickert für euch an dieser Stelle mein werter Kollege Klaus Welsch. Viel Spaß mit ihm! Habt ihr Anregungen, Kritik oder Lob zu unserem Morningticker, dann immer her damit. Einfach eine E-Mail an rlp-newsticker@swr.de schreiben.

9:45 Uhr Glatte Straßen sorgen für Unfälle - Autfahrer aufgepasst Schnee und glatte Straßen behindern vielerorts im Land den Straßenverkehr und mittlerweile trudeln auch die ersten Berichte über Unfälle wegen Glatteis ein. So verlor bei Kirn auf schneebedeckter Straße ein Lkw-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam samt Auflieger von der Straße ab und rutschte in ein Wiesenstück. Auch in Feilbingert und Odernheim bei Bad Kreuznach kam es laut Polizei zu kleineren witterungsbedingten Unfällen.

9:25 Uhr Schickt uns eure Weihnachtsbaum-Bilder Die ersten Umfrageergebnisse zeigen: Knapp 40 Prozent von euch schmücken schon deutlich vor Heilig Abend den Christbaum, damit die Vorfreude steigt. Gehört Ihr dazu? Dann schickt uns ein Foto von eurem Bäumchen. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Vorname * Nachname * Wohnort (Angabe freiwillig) E-Mail * Foto hochladen * Wählen Sie eine Datei Beschreibung * Zum Beispiel: Wo und wann wurde das Foto aufgenommen? Was ist zu sehen? Bitte bestätige die Angaben * Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen (siehe oben) Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen (siehe oben) Sicherheitsabfrage: Sieben plus sechs ergibt? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken

9:15 Uhr Lkw verliert rund 100 Bierkisten bei Wittlich Am Bier oder genauer gesagt der Biersorte können sich die Geister scheiden. Was aber vermutlich alle Bier-Fans traurig stimmen dürfte, ist die Nachricht, die die Polizeiautobahnstation Schweich eben herausgegeben hat: Ein Lkw hat gestern Abend bei Wittlich circa 100 volle Bierkästen verloren. Die Überleitung von der A60 auf die A1 in Richtung Koblenz war mit Scherben, Kästen und Bier übersät. Die Polizei versucht nun über die Chargennummern, den Transporteur zu ermitteln. Auf den Fahrer oder die Fahrerin warten eine Ordnungswidrikeitenanzeige wegen unzureichender Ladungssicherung und der Kostenbescheid für die Aufräumarbeiten. Pressestelle Polizeiautobahnstation Schweich

8:45 Uhr Umfrage: Weihnachtsbaum jetzt schmücken oder an Heiligabend? Heute ist der 14.12., wir können also den Heiligabend-Countdown starten und von zehn runterzählen. Aus diesem Anlass ein Diskussionsthema: Traditionell wird der Weihnachtsbaum am 24. Dezember aufgestellt und geschmückt, so strahlt er zur Bescherung an Heiligabend in vollstem Glanz. Viele stellen ihren Tannenbaum mittlerweile aber schon früher auf, um in der dunklen Jahreszeit länger Freunde an ihm zu haben. Wie haltet Ihr das? Christbaum jetzt schmücken oder an Heiligabend?

8:26 Uhr Überblick über die Verkehrslage auf Straßen und Schienen Sieben Warnmeldungen verzeichnet der SWR-Verkehrsradar für den Südwesten. Ob eure Strecke betroffen ist, oder warum ihr gerade vielleicht im Stau steht, erfahrt ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Ihr seid mit dem Zug unterwegs? Dann erfahrt ihr hier, ob euer Zug pünktlich kommt. Oder ihr schaut auf Twitter vorbei, wo die Bahn unter anderem Zugausfälle und Folgeverspätungen zwischen Kaiserslautern und Rockenhausen meldet. #RB65 Keine Zugfahrten zw. #Kaiserslautern Hbf und #Rockenhausen möglich. Verspätungen und Teilausfälle. Kurzfristiger Personalausfall. #Busnotverkehr eingerichtet (alle Unterwegshalte). Bitte Verbindung kurz vor Reise überprüfen. Update folgt.

8:05 Uhr Vorbereitung auf mehr Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz Die Kommunen im Land sind am Limit. Ab Januar sollen sie neben Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch wieder neue Asylsuchende aufnehmen - weil die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt sind. So laufen etwa im Norden von Rheinland-Pfalz die Vorbereitungen. Der Neuwieder Bürgermeister Peter Jung (parteilos) sagte dem SWR, die Situation sei eine riesige Herausforderung, unter anderem weil es an Personal und Wohnraum fehle. Mehr dazu im Audio: Audio herunterladen (634 kB | MP3)

7:30 Uhr Sternschnuppenalarm: Wünsch dir was Die Geminiden sind los. Noch nie gehört? Es geht um den stärksten Sternschnuppenstrom, der die Erde trifft. Heute Mittag wird er seinen Höhepunkt erreichen. Nach Angaben der Vereinigung für Sternfreunde können dann bis zu 150 Meteore pro Stunde beobachtet werden. Klar, bei uns ist es um 14 Uhr viel zu hell, aber auch am Abend sollen noch 30 bis 60 Sternschnuppen in der Stunde zu sehen sein - wenn denn keine Wolken im Weg sind. Meine Kolleginnen und Kollegen haben bei Instagram deshalb mal gefragt, was sich die Menschen in diesem Jahr wünschen. Rausgekommen ist erstaunlich wenig Materielles. Beispielhaft rausgegriffen wünscht sich etwa Rami, "dass ich mich wieder mit meinen Eltern treffen kann". Gisela hofft auf Frieden, Gesundheit, Freude und dass niemand an Hunger leiden muss. Und Ecke kommentiert: "Sollte ich eine Sternschnuppe sehen ... Dann nur, dass meine Familie und mein Kind gesund bleiben und ihr Leben schön und sorgenfrei leben können. Außerdem braucht Krieg kein Mensch. Egal, wo auf dieser Welt!"

7:13 Uhr Obdachlosen droht der Tod durch Erfrieren An dieser Stelle mal ein Aufruf von mir: Haltet die Augen auf, wenn ihr in der kommenden Zeit durch die Stadt lauft. Weil es im Moment so bitterkalt ist, könnten Obdachlose noch mehr auf Hilfe angewiesen sein als sonst. Bei bis zu minus 10 Grad, Dauerfrost und Schnee droht ihnen nämlich der Kältetod. Sprecht die Menschen an, und fragt, ob und welche Hilfe sie benötigen. Außerdem könnt ihr einen Kältebus rufen oder eine Notunterkunft benachrichtigen. Ihr braucht Infos dazu? Die gibt's hier im Artikel.

7:00 Uhr Mehrere Brände in der Nacht Die Feuerwehren im Land waren heute Nacht beschäftigt: So etwa in Kandel, wo unter anderem ein Wohnhaus brannte. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen. Die Bewohner kamen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen vorsorglich ins Krankenhaus.

In Weißenthurm hat die Polizei gestern Abend in einer Wohnsiedlung ein Hochhaus geräumt. In einem der oberen Stockwerke hatten Anwohner starken Rauch gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden letztlich nur heißes Fett in einer Pfanne. Einen offenen Brand habe es nicht gegeben.

Auch in Rheinböllen musste die Feuerwehr ausrücken. Hier brannte eine Garage. Über dieses Thema berichtet SWR4 Rheinland-Pfalz am 14.12.2022 um 6:30 Uhr.

6:17 Uhr Geldautomat in Koblenz gesprengt In Koblenz hat es Kawumm gemacht. Mal wieder wurde ein Geldautomat gesprengt. Diesmal traf es um 3:42 Uhr einen Automaten der Sparkasse im Koblenzer Stadtteil Rauental (Karl-Tesche-Straße). Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Gegenständen oder Beobachtungen zur Tatzeit - auch in den Stunden und Tagen vor der Tat. Zeuginnen und Zeugen können sich unter folgender Telefonnummer melden: 0261 103 0. Über dieses Thema berichtet SWR 4 Rheinland-Pfalz am 14.12.2022 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Wettervorhersage für RLP: Holt die Schneeschaufel raus... ...zumindest, wenn ihr im Süden unseres Bundeslandes lebt. Denn laut Wetterexperte Karsten Schwanke ist vor allem dort Schneefall wahrscheinlich. Ansonsten sind bis zum Wochenende weiter Mütze und Schal angesagt. Und aufgepasst: Auf den Straßen kann es weiterhin glatt sein! Video herunterladen (4,1 MB | MP4)

6:00 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Nachdem der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe 2021 erst mit Verspätung Einsicht in hunderte Akten, Berichte und Videos nehmen konnte, hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) einen externen Prüfer beauftragt. Der frühere saarländische Innen-Staatssekretär Christian Seel (CDU) stellt heute seinen Abschlussbericht dazu vor. Konflikte zwischen Bürgern und Polizei sind Thema im Tätigkeitsbericht, den die Landesbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) heute vorstellt. Ihr letzter Bericht nannte 123 Beschwerden aus der Bevölkerung zwischen Juli 2020 und Juni 2021. Aber auch Polizistinnen und Polizisten können sich an die Beauftragte wenden, wenn sie auf Missstände aufmerksam machen wollen oder Probleme mit dem Dienstherrn haben. 31 solcher Eingaben fanden sich im letzten Bericht. Im Oktober hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihre Pläne für den Haushalt 2023/2024 vorgestellt. Nachdem in der vergangenen Woche die Fraktionen der Ampelkoalition kleinere Änderungsanträge beantragt haben, stellt heute die CDU als größte Oppositionspartei im Landtag vor, was ihr an den Plänen von SPD, Grünen und FDP nicht passt.