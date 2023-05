Mitarbeiter der Mainzer Universitätsmedizin streiken, in Koblenz verschenken Bäcker Brot und Insekten freuen sich über den mähfreien Mai - dies und mehr im RLP-Newsticker.

7:30 Uhr Warnstreik an der Mainzer Universitätsmedizin Mit der Frühschicht ging es heute los: Die Gewerkschaft ver.di hat bis einschließlich morgen zum Warnstreik an der Mainzer Universitätsmedizin aufgerufen. Die Gewerkschaft schätzt, dass bis zu 1.000 Beschäftigte die Arbeit niederlegen werden. Es geht um die Löhne für die etwa 7.400 nicht-ärztlichen Beschäftigten an der Mainzer Universitätsmedizin. Dazu gehören beispielsweise Hebammen oder Krankenpfleger. Gestern war auch die vierte Tarifrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Wer ein dringendes medizinisches Problem hat, wird aber trotzdem behandelt. Dazu haben sich die Tarifparteien auf eine sogenannte Notdienstvereinbarung geeinigt. Aufschiebbare Behandlungen oder Operationen werden allerdings nach Angaben der Universitätsmedizin auf einen anderen Termin verlegt. Mainz Tarifverhandlungen gescheitert Warnstreik an Mainzer Unimedizin Auch die vierte Tarifrunde zwischen ver.di und der Mainzer Unimedizin ist gescheitert: Seit 6 Uhr wird gestreikt. Planbare Operationen und Behandlungen sind abgesagt. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:15 Uhr Der RLP-Tag in Bad Ems - Wer feiert im Juni mit? Drei Tage buntes Programm auf sieben Bühnen, dazu an rund 200 Ständen eine Mischung aus Kultur, Musik, Information und Unterhaltung. Also, ich freue mich auf unser diesjähriges Landesfest in Bad Ems vom 16. bis 18. Juni! Wie schaut es bei euch aus? Kommt ihr vorbei? Bei Instagram liefern wir euch Entscheidungshilfen:

7:00 Uhr 🍞 Quiz: Wie gut kennt ihr euch mit Brot aus? Ich hab's ja schon geschrieben: In Koblenz werden heute Brote an Passanten verteilt. Quasi ein Vorab-Geschenk zum "Tag des Brotes", der morgen deutschlandweit gefeiert wird. Bernd ist ein sehr prominenter Vertreter des deutschen Brotes - wenn auch latent übellaunig. dpa Bildfunk picture-alliance / ZB | Jens Wolf Wie viele Brotsorten gibt es in Deutschland? etwa 1.000 etwa 2.000 etwa 3.000 irrelevant: etwa 1.000

irrelevant: etwa 2.000

richtige Antwort: etwa 3.000 Die gegebene Antwort ist

Im Brotregister des Deutschen Brotinstituts sind aktuell mehr als 3.000 verschiedene Spezialitäten verzeichnet, die täglich gebacken und verkauft werden.

6:55 Uhr Altenbergtunnel bei Idar-Oberstein gesperrt Ein Verkehrshinweis für die Pendlerinnen und Pendler bei Idar-Oberstein: Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Altenbergtunnel ist die B41 in diesem Bereich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die alte B41. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr 🚗 Die Verkehrslage auf den Straßen im Land "Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!" Wer kennt es nicht, Goethes berühmtes Stau-Gedicht? Oder ging es da doch um was anderes? 😉 Wie auch immer: Damit es euch nicht so ergeht wie Faust, hier der Überblick über die Verkehrslage im Land: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Was beschäftigt Deutschland und die Welt? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beginnt seine zweite Afrika-Reise seit Amtsantritt. Erste Station ist Äthiopien. Dort wird Scholz die Afrikanische Union besuchen, in der sich 55 Staaten zusammengeschlossen haben. Inhaltlich dürfte es um Konfliktbewältigung und Friedenssicherung auf dem Kontinent gehen. In Äthiopien war im November ein Bürgerkrieg mit hunderttausenden Toten zu Ende gegangen. Das Verwaltungsgericht in Berlin beschäftigt sich mit einer Klage des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder gegen den Entzug von Sonderrechten. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dem Altkanzler im Frühjahr 2022 das Anrecht auf ein Büro und Mitarbeiter entzogen. Dagegen klagt Schröder. Möglicherweise fällt bereits heute eine Entscheidung. Heute ist deutscher Erdüberlastungstag. Das haben Berechnungen des Global Footprint Networks ergeben. Das bedeutet: Deutschland hat rein rechnerisch seine erneuerbaren natürlichen Ressourcen für den Rest des Jahres aufgebraucht. Mit anderen Worten: Würden alle Menschen so leben wie die Deutschen, bräuchten wir drei Erden.

6:10 Uhr ⚽ Frankfurt steht im DFB-Pokalfinale Jubel in Frankfurt: Die Eintracht hat im Halbfinale des DFB-Pokals den VfB Stuttgart mit 3:2 besiegt. Damit heißt das Finale um den DFB-Pokal am 3. Juni im Berliner Olympiastadion: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 4. Mai 2023 um 6:00 Uhr.

6:04 Uhr Fahrt zur Wohnungsbesichtigung endet tödlich Es ist das tragische Ende einer Fahrt, die eigentlich in eine neue Lebensphase führen sollte. Stattdessen beendete ein Unfall auf der A3 bei Krunkel (Landkreis Altenkirchen) das Leben einer 18-Jährigen. Die junge Frau saß als Beifahrerin im Wagen einer Gleichaltrigen. Beide waren zu einer Wohnungsbesichtigung in Köln unterwegs. Nach Angaben der Polizei verlor die Fahrerin auf der Strecke die Kontrolle über ihr Auto, es überschlug sich und stieß mit einem Lkw zusammen. Die Beifahrerin starb, die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 4. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr ☀️ Das Wetter: Sonnig und warm Ein Hoch sorgt für Frühlingswetter in Rheinland-Pfalz. Endlich! Manch einer hat sich die Tage ja schon den ersten Sonnenbrand geholt... Auch heute zeigt sich häufig die Sonne, gelegentlich ziehen Schleierwolken durch. Später werden die Wolken in Rheinland-Pfalz dichter. Dabei bleibt es aber angenehm warm bei bis zu 25 Grad. Also nochmal schnell zur Eisdiele oder den Grill anschmeißen! Denn am Freitag wird es schon wieder wechselhafter mit Schauern und Gewittern. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig An der Mainzer Universitätsmedizin werden alle verschiebbaren Operationen und Behandlungen bis Freitag abgesagt. Etwa 7.400 nicht-ärztliche Beschäftigte sind heute und morgen zum Warnstreik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Unimedizin erhöhen. Die vierte Verhandlungsrunde der Tarifgespräche war gestern gescheitert. Der Verband der Ersatzkassen stellt am Mittag in Mainz gemeinsam mit dem Bundes- und dem rheinland-pfälzischen Arbeitsministerium die aktuelle Kampagne zur Sozialwahl vor. Deutschlandweit entscheiden rund 52 Millionen Versicherte darüber, wer sie in der Rentenversicherung und bei den Krankenkassen vertritt. In Koblenz werden 3.000 Brote an Passanten verschenkt. Hintergrund ist der "Tag des Brotes", der morgen deutschlandweit gefeiert wird. Wer einen Laib haben möchte: 100 Bäckerinnen und Bäcker verteilen die Brote von 12 bis 15 Uhr auf dem Zentralplatz (Forum Mittelrhein).

6:01 Uhr Schickt mir eure Wiesen-Fotos! Mögt ihr lieber Naturwiesen mit vielen Blumen oder sorgsam getrimmte Rasenflächen? Wie sieht es vor eurer Haustür aus? Habt ihr vielleicht einen Lieblings-Park? Oder hat die Grünfläche eurer Träume 18 Löcher bzw. zwei Fußballtore? Schickt mir gerne eure Bilder! Schickt uns eure Fotos