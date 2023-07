++ Wanderer abgestürzt ++ Umbenennung Bischof-Stein-Platz ++ Tödlicher Unfall im Westerwald ++

In Bayern ist ein Wanderer aus Nierstein in den Tod gestürzt, der Bischof-Stein-Platz in Trier wird künftig "Platz der Menschenwürde" heißen und heute ist Tag des Kusses.

9:55 Uhr Auf Wiedersehen! Das war's auch schon wieder mit unserem Newsticker für heute. Am Tag des Kusses habt ihr nicht nur romantische Bilder hergeschickt, sondern auch abgestimmt über die Frage, was ihr von wildem Geknutsche in der Öffentlichkeit haltet. Wie nicht anders zu erwarten, seid ihr tolerante Menschen: Über 88 Prozent stören sich nicht am Knutschen beziehungsweise finden, dass jeder machen soll, was er will. Wie auch immer ihr den Tag verbringt - Küssen ist weiterhin keine schlechte Idee. Morgen bin ich wieder für euch da - dann schauen wir nicht nur auf die Ereignisse des Tages, es wird auch ein bisschen sportlich. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem virtuellen Küsschen von euch! 😘

9:45 Uhr Stadt Neustadt warnt vor Waldbränden Die Stadtverwaltung Neustadt/Weinstraße weist darauf hin, dass wegen der aktuellen Trockenheit die Waldbrandgefahr im Pfälzerwald hoch ist. Nach Angaben des zuständigen Forstreviers ist der Stadtwald mit seinen vielen Nadelbäumen besonders anfällig. Durch Flyer, Schilder an Waldeingängen und Parkplätzen im Pfälzerwald und Gespräche sollen Bürgerinnen und Bürger über die Gefahr aufgeklärt werden. Denn die meisten Brände entstehen laut Forstrevier durch Menschen, wenn im Wald geraucht wird oder Lagerfeuer gezündet werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 6.7.2023 um 9:30 Uhr.

9:30 Uhr Romantische Kindheit - hier verstehen sich zwei Newsticker-Leserin Andrea Krämer wirft einen sentimentalen Blick zurück auf die Kindheit. Ich gebe zu, das Foto war im Original schöner, es ist leider hochkant und ich kann es nicht anders in diesen Ticker einbauen. Andrea hat auch leider nicht geschrieben, wer auf dem Foto zu sehen ist. Ist sie es selbst? In jedem Fall sind es zwei, die sich sehr gut verstehen. Danke für dieses schöne Bild! SWR Nutzer-Foto

8:55 Uhr Sumpfschildkröten im Oberrhein Noch ist es ein ungewohnter Anblick, wenn man die kleinen Sumpfschildkröten im Oberrhein paddeln sieht. Dabei kommt diese Schildkrötenart in Mitteleuropa eigentlich natürlich vor. Am Oberrhein ist sie allerdings ausgerottet worden. Nun soll sie wieder angesiedelt werden. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) persönlich hat gestern im Kreis Germersheim die 400. Sumpfschildkröte in die Freiheit entlassen. Die Fangemeinde der kleinen Tiere ist schon groß.

8:40 Uhr Missbrauch im Netz - LKA klärt Minderjährige über Gefahren auf Kinder und Jugendliche sind heutzutage ja quasi mit dem Handy verwachsen. Die Daumen rasen in Lichtgeschwindigkeit über die Tastatur, in den Ohren stecken Stöpsel, die Augen sind fest aufs Display geheftet - und wir Erwachsenen haben keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Dass in Chats unbekümmert Inhalte geteilt und verbreitet werden, die nicht nur fragwürdig, sondern auch strafbar sind, kriegen die Eltern oft gar nicht mit. So kommt es immer wieder vor, dass auch kinderpornographische Inhalte von Jugendlichen gedankenlos geteilt werden. Das Landeskriminalamt (LKA) will Minderjährige besser über die Gefahren im Netz aufklären und davor schützen, Opfer oder Täter zu werden. Meine Kollegin Nicole Mertes aus Trier haben mit einer Präventionsexpertin des Landeskriminalamts gesprochen. Trier Sexuellen Missbrauch im Netz stoppen Landeskriminalamt will Kinder und Jugendliche vor Missbrauch im Netz schützen Mit Hilfs- und Beratungsangeboten will das LKA Eltern und Menschen, die in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten, über Gefahren für Kinder im Netz informieren. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:25 Uhr 🚗 So läuft der Verkehr Unfallmeldungen hatten wir heute im Ticker schon genug - deshalb der Appell, vorsichtig zu fahren!

8:15 Uhr Drei Fakten zum Tag des Kusses Küssen ist gesund. Dabei tauschen die Partner unter anderem viele Bakterien aus. Das regt wiederum das Immunsystem an. Vielleicht hilft es ja den beiden Giraffen, Halsschmerzen vorzubeugen... dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stephanie Pilick Küssen macht schlank. Mit einem Kuss schafft ihr zum Beispiel so etwa sieben Kalorien pro Minute, je nach Intensität auch mehr. Um eine ganze Tafel Schokolade abzutrainieren, solltet ihr allerdings sicherheitshalber eine Stunde Intensiv-Knutschen einplanen. Küssen hilft gegen Heuschnupfen. Das haben japanische Forscher herausgefunden. Demnach soll Küssen die Produktion von Allergen-Antikörpern und Botenstoffen wie Histamin reduzieren. Küssen aus Liebe ist bzw. war nicht in allen Kulturen verbreitet. Für Ureinwohner des Sudans beispielsweise wäre es unvorstellbar gewesen, sich zu küssen. Sie glaubten nämlich, dass der Mund das Tor zur Seele sei - zu groß wäre die Angst gewesen, der Tod könne sich beim Küssen Zutritt verschaffen oder die Seele gestohlen werden.

8:00 Uhr Sohn vor Gericht: Prozess in Frankenthal um Gewalt gegen Eltern Er soll seine Eltern erpresst haben und dabei nicht zimperlich vorgegangen sein: Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich ein 42-Jähriger verantworten, weil er seinen Eltern in Weisenheim am Berg gedroht haben soll, sie zu töten, wenn sie ihm nicht sein Erbe von 264.000 Euro vorzeitig auszahlen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, soll er der Mutter ein Messer an den Hals gehalten und sie durch Schläge und Tritte verletzt haben. Auch zwei Fensterscheiben hat er laut Anklage eingeschlagen. Heute sollen die Eltern und Polizeibeamte aussagen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7.6.2023 um 7:30 Uhr.

7:55 Uhr Historie: Und sonst noch so am 6. Juli.... ...2011: Das EU-Parlament gibt grünes Licht für Informationen der Verbraucher über die Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln. In Zukunft sind Angaben etwa über Salz, Fett und Zucker Pflicht. ...1988: Bei einer Explosion auf der Ölbohrinsel "Piper Alpha" in der Nordsee vor Schottland kommen 167 Menschen ums Leben. Es ist das bis dahin schwerste Unglück auf einer Ölplattform. ...1885: Louis Pasteur testet erfolgreich seinen Impfstoff gegen Tollwut. Der Patient ist Joseph Meister, ein Junge, der von einem tollwütigen Hund gebissen wurde.

7:40 Uhr Warnstreik bei der evm in Koblenz Kunden der Energieversorgung Mittelrhein (evm) in Koblenz müssen heute wegen eines Warnstreiks mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten aufgerufen, am Vormittag ihre Arbeit niederzulegen. Sie fordert für die Beschäftigten mindestens 500 Euro mehr im Monat. Ver.di geht davon aus, dass mehr als 100 Beschäftigte beim Streik mitmachen. Im Kundendienst oder bei Wartungsarbeiten am Strom-, Gas- oder Wassernetz könne es daher zu Einschränkungen kommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 6.7.2023 um 7:30 Uhr.

7:30 Uhr 💋 Voting: Knutschen in der Öffentlichkeit? picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Mohssen Assanimoghaddam Der 6. Juni 2023 - ein Tag mit Gefühl: Der internationale Tag des Kusses. Ob öffentlich oder heimlich: fast jeder macht es. Es gibt unzählige Forschungen und Fakten zum Küssen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die feierliche Umarmung bzw. die Begrüßung mit Wangenkuss links und rechts "Akkolade" heißt? Doch wie ist es generell mit dem Knutschen in der Öffentlichkeit? Die Abstimmung ist bereits beendet. Ist das Knutschen in der Öffentlichkeit für euch ok? Ja, ich finde das total in Ordnung und es stört mich kein bisschen. 40,1%

Nein, ich finde das Knutschen in der Öffentlichkeit geht gar nicht. 11,6%

Das ist mir wirklich egal, das soll jeder oder jede nach Lust und Laune tun. 48,3% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:25 Uhr 🥨 Brezelfest in Speyer Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Wie wäre es dann mit einem Besuch auf dem Brezelfest in Speyer? Um 18 Uhr wird das sechstägige Volksfest eröffnet, natürlich mit dem traditionellen Fassanstich. Das Brezelfest zählt mit bis zu 300.000 Besuchern zu den größten Volksfesten in der Region. Pünktlich zum Fest hat Speyer etwas Besonders zu bieten: Sieben Brezelbu-Ampeln sind in Betrieb gegangen. Stadt Speyer Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 5.7.2023 um 17:30 Uhr.

7:10 Uhr ❤️ Den besten Ehemann der Welt .... hat unsere Leserin Vanessa Unnold-Mangold aus Linden! Das schreibt sie jedenfalls selber. Sie hat uns dieses Foto aus ihrem letzten Türkei-Urlaub geschickt. Wenn das nicht romantisch ist! SWR Nutzerinnen-Foto

6:55 Uhr Heiraten im Schuhmuseum in Hauenstein Heiraten neben dem größten Schuh der Welt - das geht jetzt im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein. Deutsches Schuhmuseum Hauenstein - Michael Utz Das ist eine Nachricht, wie sie nicht besser zum Tag des Kusses passen könnte: Wer einen ungewöhnlichen Ort zum Heiraten sucht, dem bietet sich in Rheinland-Pfalz nun eine weitere Möglichkeit. Im Schuh-Museum in Hauenstein sind sowohl standesamtliche als auch freie Trauungen möglich. Das Ungewöhnliche: Das Brautpaar sitzt während der Zeremonie nicht nur neben einem riesigen Schuh, sondern auch auf Stühlen, die wir Pumps aussehen. Die erste Hochzeit ist für den August geplant. Es soll sich beim Bräutigam übrigens NICHT um einen Pantoffelhelden handeln! Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 6.7.2023 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr Paschel-Steinbachweier: 300 Liter Diesel ausgelaufen Da hatte die Straßenmeisterei ordentlich zu tun: auf der B268 zwischen Trier und Zerf ist gestern bei einem Verkehrsunfall der Dieseltank eines 49-Tonners beschädigt worden. Dabei liefen 300 Liter Diesel aus und verteilten sich auf der Fahrbahn. Auf Höhe von Paschel-Steinbachweier im Landkreis Trier-Saarburg war nach Angaben der Polizei gestern Nachmittag ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß es seitlich gegen den Lkw. Verletzt wurde niemand. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend hinein. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 6.7.2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Tödlicher Unfall im Westerwald Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Herschbach im Westerwald sind am Abend zwei Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 49-jähriger Mann mit seinem Wagen zu schnell gefahren und auf der L300 auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Auto krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 24-Jährigen. Beide Autofahrer wurden tödlich verletzt. Der Beifahrer des 24-Jährigen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die L300 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 6.7.2023 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute ist der internationale Tag des Kusses. Dieser besondere "Feiertag" stammt aus Großbritannien. Dort soll 1990 zum ersten Mal der "National Kissing Day" stattgefunden haben. Nur wenig später eroberte dieser die Herzen und Gedankenwelt unterschiedlicher Nationen und erhielt seinen festen Platz im Kalender. Der Bundestag debattiert heute in Berlin über das Thema Sterbehilfe. Welche Regeln sollen gelten? Über zwei entsprechende Gesetzentwürfe stimmt der Bundestag ab. Das neue Gesetz soll klären, wie Sterbewillige Zugang zu todbringenden Medikamenten bekommen können - und es soll Helfer davor schützen, bestraft zu werden. In Kronberg wird am Nachmittag der Diversitätspreis Impact of Diversity verliehen. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), ist Schirmherrin. In 16 Kategorien werden die Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Zur Wahl standen 200 engagierte Personen und Initiativen. Die Sonderauszeichnung erhält in diesem Jahr der Entertainer Riccardo Simonetti. In Konstanz beginnt der Mordprozess wegen tödlicher Schüsse auf eine Frau in einem Geschäft. Der 48 Jahre alte Angeklagte soll im Januar seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in einem Ladengeschäft in Markdorf (Bodenseekreis) mit mehreren Schüssen aus einer Pistole getötet haben. Die Anklage wirft ihm heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

6:15 Uhr Bischof-Stein-Platz in Trier wird umbenannt Aus dem Bischof-Stein-Platz in Trier wird der Platz der Menschenwürde. Das hat der Trierer Stadtrat am Abend entschieden. Der alte Name war nicht mehr tragbar, nachdem in einer Studie herausgearbeitet worden war, dass Bischof Stein von Missbrauchsfällen in seinem Bistum gewusst, die betroffenen Priester aber geschützt hatte. Stein war von 1967 bis 1980 Bischof in Trier. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 6.7.2023 um 6:30 Uhr.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) stellt am Mittag die Pläne für das neue Landesentwicklungsprogramm in Rheinland-Pfalz vor. Es geht unter anderem darum, wie viele Flächen aufgrund von Abstandsregelungen zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen für die Erzeugung von Windenergie zur Verfügung stehen. Und sie wird wieder auf den 14.000 Kilometer langen Weg in die Kälte geschickt: In Speyer wird eine XXL-Weinkiste für das Überwinterungsteam auf der Neumayer-Station in der Antarktis vernagelt. Die Holzkiste enthält 70 Flaschen Wein und soll in der Weihnachtszeit ankommen. Hintergrund der Aktion ist eine Patenschaft, die seit 1984 besteht. Im rheinhessischen Nieder-Olm beginnt der Rheinhessen-Tag 2023. Bis zum 9. Juli wartet auf die Besucher ein Rheinhessen-Dorf, ein Jahrmarkt, eine Gewerbe- sowie Automeile und ein Winzerdorf.

6:02 Uhr ☀️ Das Wetter: sonnige Aussichten! Ihr könnt wieder die Badesachen bereitlegen 🏊‍♀️: In Rheinland-Pfalz kommt übers Wochenende der heiße Sommer zurück! Ab heute steigen die Temperaturen. Es bleibt trocken und sonnig bei 23 bis 27 Grad. Video herunterladen (30,2 MB | MP4)

