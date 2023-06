++ Waldbrand bei Pirmasens ++ Arzt aus Gerolstein ist tot ++ PFAS in Bitburg? ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Das war's für heute Der Nachrichtenmorgen wäre damit erstmal geschafft, ich bin gespannt, was sonst heute in der Welt noch so auf uns wartet. Nach den paar Stunden am Schreibtisch mach ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Yoga, um wieder so richtig in Schwung zu kommen. Heidrun Grau hat mir ein passendes Bild geschickt, das mich dazu motiviert hat. Ihr Kommentar: Wunderschöner Sonnengruß. Na, wenn das mal keine Anspielung auf meine Begrüßung ist! Sonnengruß von Heidrum Grau. SWR Heidrun Grau Morgen früh wird euch meine Kollegin Denise Thomas die wichtigsten Nachrichten aus Rheinland-Pfalz präsentieren. Und falls ihr am Wochenende auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems unterwegs seid: Viel Spaß und lasst es krachen! Es war mir eine Freude, bis ganz bald.

9:51 Uhr Vermisste Jugendliche sind zurück Polizei und Rettungskräfte haben mit einem größeren Aufgebot nach zwei vermissten Jugendlichen gesucht: einem 17-Jährigen aus Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis und einer 13 Jahre alten Schülerin aus Baar im Kreis Mayen-Koblenz. Bei der stundenlangen Suche nach dem Jugendlichen waren Rettungshunde, Familienmitglieder und viele Freiwillige aus der Bevölkerung beteiligt. Er tauchte laut Polizei kurz vor Mitternacht bei seiner Familie auf und wurde den Angaben zufolge in eine jugendpsychiatrische Einrichtung gebracht, wo er nun betreut wird. Die 13-Jährige aus Baar war seit Dienstag vermisst worden. Sie wurde gesund und wohlbehalten in Koblenz aufgegriffen und nach Hause gebracht. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

9:39 Uhr Drogenrazzia im Norden von RLP In der Region rund um Koblenz läuft seit den frühen Morgenstunden ein großer Polizeieinsatz gegen Drogenkriminalität. Nach Angaben der Polizei sind über 300 Beamte an sieben Orten im Einsatz. Das sei einer der größten Polizeieinsätze der letzten Zeit, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Insgesamt 20 Wohnungen und Häuser wurden durchsucht, elf Menschen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Auf die Spur gekommen sind die Ermittler den Verdächtigen laut Polizei nach einem größeren Drogenfund in Koblenz. Der Einsatz habe heute morgen um 6 Uhr in Koblenz, Boppard, Bad Ems, Mülheim-Kärlich, Nassau, Bad Breisig und Kettig begonnen, sagte ein Sprecher weiter. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

9:29 Uhr ✨ Das Zauberwort lautet KI Spätestens seit ChatGPT ist Künstliche Intelligenz in aller Munde. Viele sehen es als Chance. Doch ich bin mir sicher, dass es auch den einen oder die andere gibt, der oder die KI als Teufelszeug verschmäht. Beim Kongress Krisenmanagement und Künstliche Intelligenz möchten Expertinnen und Experten in Kaiserslautern aufzeigen, wie KI helfen kann, Gefahrenlagen besser im Blick zu haben. Die Corona-Pandemie und Extremwetterlagen hätten gezeigt, wie wichtig ein koordiniertes Krisenmanagement sei, so ein Sprecher des Forschungszentrums in Kaiserslautern. Weil sich in Krisensituationen wie bei Waldbränden oder Starkregen beispielsweise die Situation ständig ändere, müssten die Einsatzkräfte sehr flexibel sein. Hier setze das KI-Projekt AKRIMA an: Die KI soll Informationen zu aktuellen Gefahrenlagen sammeln und sie mit ähnlichen Vorfällen vergleichen. Dadurch soll zum Beispiel aufgezeigt werden, welche Evakuierungsmaßnahmen im Falle einer Flut sinnvoll seien. In drei bis vier Jahren soll das Programm Unternehmen und Behörden zur Verfügung stehen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

9:20 Uhr 🌸 So viele Blumen! Meine Lieblingsblumen sind Tulpen und Nelken. Mohnblumen sind aber auch ganz weit oben auf der Liste! Danke, liebe Isabel Conras, für dieses wunderschöne Mohnblumenfeld in Weilerbach. Mohnblumen in Weilerbach. SWR Isabel Conras

9:13 Uhr 🚲 Fahrrad-Demo in Mainz Ich bin in Mainz am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs. Es fühlt sich irgendwie nach Freiheit an und ich muss danach keinen Parkplatz suchen. Viele Mainzerinnen und Mainzer bemängeln den wenigen Platz für Radfahrende und Fußgängerinnen sowie Fußgänger. Aus diesem Grund haben das Mainzer Radfahrforum und das Aktionsbündnis MainzZero für den Nachmittag eine Fahrrad-Demo angekündigt. Eine Spur der Alicenbrücke wird dafür für zwei Stunden gesperrt sein. Die Veranstalter wollen mit der Demo nach eigenen Angaben eine Lösung für eine sichere und faire Radwegeführung aufzeigen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

9:02 Uhr 👋 Tschüss, Martin-Luther-Kirche! Eine ehemalige evangelische Kirche in Montabaur soll Wohnungen weichen. Gestern Abend wurde der Glockenturm bereits erfolgreich gesprengt: Er kippte wie geplant zur Seite weg. Ein privater Investor will an ihrer Stelle Wohnraum schaffen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:46 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz kommt heute zu einer regulären Besprechung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wird insbesondere die aktuelle Lage in der Ukraine eine Rolle spielen. Ein weiteresThema wird die Migrations- und Flüchtlingspolitik sein. Heute wird der diesjährige Krankenhaus Rating Report vorgestellt. Rheinland-Pfalz hat dabei deutlich unter dem Bundesdurchschnitt abgeschnitten. Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz wird heute in erster Lesung in den Bundestag eingebracht. Die Ampelkoalition hatte sich zuvor grundsätzlich über das Regelwerk verständigt. Damit könnte das Heizungsgesetz noch bis zur Sommerpause verabschiedet werden.

8:34 Uhr 🦎 Hallo, kleine Echse! Ach, die wunderschöne Natur! Sie begegnet uns überall, in allen möglichen Farben und Formen. Andrea Brand aus Schweinschied hat mir diese seltene Zauneidechse geschickt, die an ihrer Grillhütte entlang gekrabbelt ist. Ist sie nicht hübsch? Eine seltene Zauneidechse SWR Andrea Brand

8:17 Uhr Verdacht auf krebserregende Stoffe Ein weiterer Teil des Flugplatzes in Bitburg könnte krebserregende Altlasten bergen - und das obwohl der Bund den Flugplatz bereits auf PFAS untersucht hat. Bislang sei die ehemalige Teststelle für Düsentriebwerke auf dem Flugplatz jedoch noch nicht auf krebserregende PFAS beprobt worden, so die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ein Anwohner hatte die Fachleute der Bundesanstalt auf das Gelände aufmerksam gemacht. Eigenen Angaben zufolge hatte der Zeitzeuge dort Anfang der 1970er-Jahre einen Brand beobachtet, der beim Testen eines Triebwerkes entstanden sei. Es könnte sein, dass die US-Feuerwehr den Brand mit Schaum gelöscht hat, der krebserregende Schadstoffe enthalten könne. Wenn ihr wissen wollt, was genau PFAS ist, hab ich euch hier ein FAQ rausgesucht: Belastungen, Gefahren, Maßnahmen FAQ: "Ewige Chemikalien" PFAS in Rheinland-Pfalz PFAS sind Chemikalien mit genialen Produkteigenschaft wie schmutz- und wasserabweisend. Allerdings haften den PFAS auch erhebliche Gesundheitsgefahren an. Das sollten Sie wissen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:01 Uhr Haftstrafe für Cannabisanbau Für diesen Mann sieht es schlecht aus: Er wurde vom Landgericht in Zweibrücken zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Verurteilte soll in seiner privaten Wohnung eine Cannabiszucht betrieben haben. Die Polizei hatte 2021 bei einer Hausdurchsuchung unter anderem mehrere Haschischpflanzen und wenige Gramm Kokain und Amphetamin bei ihm gefunden. Außerdem sind in der Wohnung ein Schlagstock und Reizgas gefunden worden, die der Mann benutzt haben soll, um seine Handelspartner einzuschüchtern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr Wenn wir schon über Stau sprechen... Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso Baustellen auf den Straßen in RLP so unfassbar lange nicht fertig werden? Zum einen erstrecken sie sich auf mehreren Kilometern, die scheinbar nicht bearbeitet werden, und zum anderen dauert es teilweise Jahre (!!!), bis die Strecke wieder normal befahrbar ist. Das regt nicht nur Pendlerinnen und Pendler auf, die morgens zur Rush Hour auf die Arbeit fahren müssen, sondern auch Urlauber, die insbesondere in den Ferien mit langen Staus rechnen müssen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" hat nach den Gründen für die scheinbar unendlichen Arbeiten gefragt. Mehr zu diesem Thema könnt ihr euch heute Abend in der gleichnamigen Sendung anschauen - Primetime, 20:15 Uhr - oder hier schon mal reinlesen: Rheinland-Pfalz Zur Sache RLP hakt nach Darum werden Straßenbaustellen in RLP so lange nicht fertig Ärger, Staus und Verspätungen. Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen nerven die Rheinland-Pfälzer. Warum dauern die Arbeiten so lange? 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR Fernsehen RP

7:39 Uhr 🚗 So sieht's heute Morgen auf den Straßen aus Ich fahre ja wirklich gern Auto. Dann drehe ich die Musik auf, singe lauthals mit und mache hin und wieder dramatische Gesten mit einer Hand, die natürlich perfekt zur Musik passen - klar. Ob Vorbeifahrende das sehen können? Naja, wie auch immer: Wenn ihr wissen wollt, wie es um euren Weg auf die Arbeit bestellt ist, schaut mal hier vorbei: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:29 Uhr 🌿 Tag der Naturfotografie Apropos kuriose Feiertage: Heute ist in den USA auch der "Nature Photography Day" - der Tag der Naturfotografie. Ich fotografiere nicht viel und wenn, dann nur mit meinem Smartphone. Was mir dabei besonders häufig vor die Linse kommt: Alle möglichen Blumen. Ich liebe es, wenn sich im Frühling die ersten Blüten zeigen, die dann im Laufe der Zeit ihre volle Pracht entfalten. Zuletzt habe ich auf dem Nachhauseweg diesen wunderschönen Lavendelstrauch fotografiert: Lavendelstrauch in Mainz SWR Andrea Lischtschuk Ich würd sagen: Es fehlen nur noch die Bienchen und Hummeln, die um den Lavendel herum summen. Wie sieht's bei euch aus? Macht ihr auch gerne Fotos von und in der Natur? Schickt mir gerne eure Bilder! Schickt uns eure Fotos

7:14 Uhr 📖 Mainzer Schule gewinnt bei Geschichtswettbewerb Geschichte war in der Schule nie mein Lieblingsfach, was bestimmt immer am Lehrpersonal lag und ganz bestimmt nicht an meinen pubertären Zwischenfällen. Schülerinnen und Schülern des Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Mainz geht das wohl anders: Im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten waren zwei Beiträge des Gymnasiums erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler hatten unter anderem das jüdische Leben in Mainz erforscht. Ein Landessieg im Wettbewerb geht auch nach Bad Sobernheim an eine jahrgangsübergreifende Gruppe des Emanuel-Felke-Gymnasiums. Sie hat mit einem multimedialen Beitrag zum Landleben in Rheinland-Pfalz seit dem Zweiten Weltkrieg überzeugt. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden Ende September im Mainzer Landtag ausgezeichnet. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:04 Uhr Quiz: Welcher kuriose Feiertag steht heute an? Nachdem gestern der internationale Bade-Tag war, hab ich mich gefragt, was wohl heute für eine Kuriosität gefeiert wird. Und siehe da: In den USA ist heute der Macht-des-Lächelns-Tag und außerdem ist Weltwindtag. Könnt ihr erraten, was heute in Deutschland gefeiert wird? Welcher Feiertag wird heute in Deutschland zelebriert? Der bundesweite Tag des Strandkorbs Tag des Erdbeertörtchens Bundesweiter Tag des Rotkehlchens Tag des Jonglierens richtige Antwort: Der bundesweite Tag des Strandkorbs

irrelevant: Tag des Erdbeertörtchens

irrelevant: Bundesweiter Tag des Rotkehlchens

irrelevant: Tag des Jonglierens Die gegebene Antwort ist Am 15. Juni wird in Deutschland der bundesweite Tag des Strandkorbs gefeiert.

6:47 Uhr Brände im Norden von Rheinland-Pfalz Wieder haben Feuer seit gestern Nachmittag ihr Unwesen getrieben. Diesmal war insbesondere der Norden des Landes betroffen. Drei Brände haben hier seit gestern Nachmittag mehrere Feuerwehreinsätze verursacht. Nach Polizeiangaben brannte es gestern Nachmittag in Diez auf dem Balkon eines Wohnhauses. Zwei Menschen kamen laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus, weil sie Rauch eingeatmet hatten. In Bogel im Rhein-Lahn-Kreis brannte am Abend eine Scheune und in Andernach geriet kurz vor Mitternacht die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt in Brand. Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand. Die Ursache der drei Feuer ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr ☀️ So wird heute das Wetter Was das Wetter im Land anbelangt, bleibt alles in trockenen (und sehr sonnigen) Tüchern: Der Donnerstag startet schon mit viel Sonne und nur wenigen Wolken, am Nachmittag geht es genauso weiter. Die Temperaturen klettern auf 25 bis 28 Grad. Und am Wochenende geht es mit dem Freibadwetter genauso weiter. Dann dürfte auch wieder die 30-Grad-Marke fallen. Wetter in RLP: Weiterhin sehr sonnig und trocken

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Karsten Dahlem aus Meudt ist seit Jahren leidenschaftlicher Theaterregisseur und Drehbuchautor. Jetzt steht sein Filmregiedebüt in den Startlöchern. Heute kommt sein Film "Die Geschichte einer Familie" deutschlandweit in die Kinos. Den Trailer könnt ihr euch auf Youtube anschauen. Unter anderem Wasserstoff soll die Wärmewende voranbringen. In der Westpfalz hat sich ein Netzwerk für die energetische Nutzung von Wasserstoff gebildet. Heute wird es vorgestellt. Es scheint, dass ohne Künstliche Intelligenz (KI) bald gar nichts mehr geht. In Kaiserslautern treffen sich Experten und Expertinnen aus dem Bereichen Notfall- und Krisenmanagement, Künstliche Intelligenz, Prozessmanagement und Logistik. Sie wollen zeigen, wie KI für die Bewältigung von Krisen genutzt werden kann.