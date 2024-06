6:10 Uhr

So wird das Wetter heute

Gewitter und starke Regenschauer sind am Mittwoch nicht mehr zu erwarten. Das Wetter beruhigt sich, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Dienstagabend. Die Luft wird mit bis 23 Grad ein paar Grad kühler sein als zuletzt. Wer Lust auf Public Viewing habe, könne das EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen im Freien verfolgen.