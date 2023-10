Toter bei Rennen in Herxheim, Prozess gegen Geldautomatensprenger, Details zum FILMZ-Festival

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:12 Uhr Ein Toter bei Sandbahnrennen in Herxheim Schreckliche News haben uns gestern Nachmittag aus dem pfälzischen Herxheim erreicht. Bei dem dortigen Sandbahnrennen ist ein 41-jähriger Beifahrer tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach SWR-Informationen ist das Gespann aus Motorrad und Seitenwagen in einen Holzzaun gefahren. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen. Die Motorräder erreichen in dem Rennen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Bremsen haben die Maschinen nicht, man kann nur vom Gas gehen. Das letzte Mal hatte es 1990 einen tödlichen Unfall gegeben. Alle Infos zum aktuellen Unglück gibt es hier: Tödlicher Unfall bei Sandbahnrennen in Herxheim 6:07 Uhr Die Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz Es ist etwas kühler und regnerisch geworden. Die Aussichten für heute und die Tage bis zum Wochenende hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (29,7 MB | MP4) 6:01 Uhr Das wird heute wichtig für RLP In Frankenthal beginnt ein Prozess gegen zwei Männer, die einen Geldautomaten in einem Ludwigshafener Supermarkt gesprengt haben sollen. Dabei haben sie laut Staatsanwaltschaft rund 28.500 Euro Bargeld entwendet, der Schaden soll bei rund 400.000 Euro liegen. Ein dritter Mann soll während der Tatausführung in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt. Seit 20 Jahren berät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Dabei geht es um rechtliche Fragen rund um die Pflege und das Wohnen im Alter. Rund 40.000 Anfragen hat das Team seither bearbeitet. In einem Pressegespräch ziehen Vorständin Heike Troue, Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) und Betroffene am Nachmittag Bilanz. Ebenfalls am Nachmittag werden das Programm, die Spielorte und die diesjährigen Neuerungen des FILMZ-Festivals vorgestellt. Das Langfilmfestival findet vom 2. bis 12. November in Mainz statt, präsentiert werden seit 2001 alljährlich aktuelle, deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 6:00 Uhr Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Hallo und herzlich Willkommen! Es ist schon Mittwoch, juhuu 🎉! Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag der Deutschen Einheit und vielleicht ja sogar ein gaaanz langes Wochenende?! Ich bin Denise Thomas und bringe euch bis 10 Uhr auf den Stand der Dinge. Was war gestern, am Feiertag, los in RLP und was beschäftigt das Land heute? Los geht's! Ihr habt Fragen, Kritik oder Anregungen? Schickt mir einfach eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Kleine Info schon mal vorab: Heute ist Welttierschutztag. Schickt mir doch aus diesem Anlass gerne die schönsten Bilder eurer Lieblinge 🐕 🐈 Über das Formular hier könnt ihr sie hochladen 👇: Schickt mir eure Fotos!