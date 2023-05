++ SEK-Einsatz in Landau ++ Marathon-Vorbereitungen in Mainz ++ Fastnachtsmotto wird bekannt gegeben ++

Das SEK schießt einen offenbar verwirrten Mann in Landau an, ein Falschfahrer verursacht einen schweren Unfall bei Manderscheid und in Mainz laufen die Marathon-Vorbereitungen.

9:15 Uhr 🥾 Neuer Wanderweg in Neustadt Es muss ja nicht immer gleich der Gutenberg-Marathon sein - man kann sich auch beschaulicher fortbewegen. In unserem schönen Bundesland gibt es viele hervorragende Möglichkeiten zum Wandern! Jetzt ist eine weitere hinzugekommen: In Neustadt an der Weinstraße wird heute ein neuer Rundwanderweg präsentiert, der sogenannte "Drumrum-Weg". Der 14 Kilometer lange Weg startet am Hetzelplatz und geht zunächst durch die historische Altstadt von Neustadt und im Anschluss in Richtung Westen in den Pfälzer Wald. Die Tagestour soll dabei immer einen Blick auf Neustadt eröffnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Mai 2023 um 8:30 Uhr.

8:55 Uhr Verfolgungsjagd auf der A61 Ein Autofahrer hat sich am Abend auf der A61 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nach einer Kontrolle auf einem Rastplatz im Brohltal plötzlich losgerast und mit zeitweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn gefegt. Erst nach mehr als 70 Kilometern bei Rheinböllen sei der Mann gestoppt worden. Warum er vor der Polizei flüchtete, ist nicht bekannt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Mai 2023 um 8:30 Uhr.

8:25 Uhr 🎉 MCV gibt Fastnachts-Motto bekannt Ja, ist es denn schon wieder soweit? Um 11:11 Uhr wird der Mainzer Carneval-Verein (MCV) das Motto für die kommende Fastnachtskampagne bekannt geben. Respekt, das nenne ich mal eine frühe Vorbereitung! Die Vorgaben dieses Mal: Das Motto soll die Worte "Schoppe" oder "Schoppestecher" enthalten und natürlich wie immer humorvoll sein. Tja, was reimt sich denn auf "Schoppe"? Robbe? Verkloppe? Sicher ist nur eines: "Wenn ich zuviele Schoppe petze, schreib ich nicht mehr in ganze Sätze". Helau! Die Mainzer Schwellköpp' sind ein Symbol der Mainzer Fastnacht und waren auch schon Thema des Fastnachtsmottos. Pressestelle Landeshauptstadt Mainz

7:45 Uhr Lkw-Fahrer weiter auf der Flucht Erst hat er einen schweren Unfall verursacht, dann flüchtete er zu Fuß: Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der zwischen Hochspeyer und Frankenstein im Kreis Kaiserslautern gestern in den Gegenverkehr geraten ist. Dabei stieß der Lkw mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich aber nicht weiter darum, sondern nahm Reißaus.

7:25 Uhr 🏃🏿‍♂️ Vorfreude auf den Gutenberg-Marathon Endlich wieder Gutenberg-Marathon! Für viele Läuferinnen und Läufer ist der Mainzer Marathon ein wichtiger Termin in ihrem Sportkalender. Mehrfach war der Lauf wegen Corona ausgefallen, am Sonntag findet er nun wieder statt - mit einer etwas anderen Streckenführung. "Die neue Strecke ist eine Sightseeing-Tour durch das Herz von Mainz", befindet die Stadt. Für Nicht-Läufer ist auch das bunte Rahmenprogramm rund um den Marathon interessant. Eines sollte man natürlich auf keinen Fall tun: Versuchen, am Sonntag mit dem Auto durch Mainz zu fahren. Alle Infos rund um den Marathon haben wir für euch zusammengestellt: Mainz Großes Laufevent Am Sonntag ist Gutenberg Marathon in Mainz Am 7. Mai findet wieder der Gutenberg Marathon in Mainz statt. 8.500 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Beim ersten Lauf nach der Corona-Pause gibt es einige Neuerungen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:15 Uhr 🤴 Quiz: Was wisst ihr über die Krönung des britischen Königs? Damals noch "neben der Kapp" - ab Samstag dann gekröntes Haupt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP POOL | Alastair Grant London im Ausnahmezustand: Morgen findet in der britischen Hauptstadt die Krönung des neuen Königs Charles III. statt. Gar so pompös wie bei der Krönung seiner Mutter vor 70 Jahren wird es diesmal allerdings nicht zugehen, denn viele Briten stehen inzwischen dem Königshaus kritisch gegenüber – insbesondere der Tatsache, dass der königliche Pomp und Prunk mit Steuergeldern bezahlt wird. Deshalb hat Charles III. eine schlankere Zeremonie angeordnet, und nicht nur das: Es soll auch vermehrt auf den Tierschutz geachtet werden. Eine Geschichte ist allerdings gelogen. Welche Geschichte stimmt nicht? Vegetarische Coronation Quiche Zur Krönung eines Monarchen wird in Großbritannien traditionell ein royales Gericht kreiert, das am Krönungstag bei Gemeinschafts-Mittagessen (sogenannten Big Lunches) serviert wird. King Charles hat sich ausdrücklich für eine vegetarische Variante entschieden: eine Coronation Quiche mit Spinat, Saubohnen und Estragon. Veganes Öl König Charles lässt sich mit einem geweihten Öl aus Oliven vom Jerusalemer Ölberg salben. Es ist vegan. Die bisher üblichen Salbungs-Öle enthielten Ambra und Zibet: Duftstoffe aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen bzw. den Analdrüsen der Zibetkatze. Schafwolle statt Hermelin Das Coronation Cape aus rotem Samt, das britische Könige und Königinnen beim Einzug in Westminster Abbey tragen, ist mit Hermelinfell gesäumt. Das Hermelin ist heute eine bedrohte Art – aus diesem Grund trägt Charles ein Cape aus feinster Wolle von "Scottish Blackface"-Schafen.

richtige Antwort: Veganes Öl König Charles lässt sich mit einem geweihten Öl aus Oliven vom Jerusalemer Ölberg salben. Es ist vegan. Die bisher üblichen Salbungs-Öle enthielten Ambra und Zibet: Duftstoffe aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen bzw. den Analdrüsen der Zibetkatze. Veganes Öl

Das Coronation Cape ist frei erfunden.

6:55 Uhr Blick in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Afrika-Reise in Kenia fort, dem wichtigsten Partnerland Deutschlands im Osten des Kontinents. Bei seinen politischen Gesprächen in der Hauptstadt Nairobi wird es um die Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch um die Beilegung regionaler Konflikte und den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gehen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen besuchen die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard 1 A5 Kampfpanzern. Am Bundeswehrstandort Klietz im Norden Sachsen-Anhalts lernen die Soldaten, das Waffensystem zu nutzen und instand zu setzen. Dazu sind deutsche und dänische Ausbilder im Einsatz, unterstützt durch Techniker der Industrie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lädt zu einem erneuten "Photovoltaik-Gipfel" ein. Im Anschluss will er über die Ergebnisse informieren. Nach einem ersten Gipfel im März hatte Habeck weitere Erleichterungen angekündigt, um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. Heute könnte eine neue Photovoltaik-Strategie beschlossen werden.

6:45 Uhr Apotheker sollen nicht immer nachfragen müssen Das Kind ist krank, aber es gibt keine Arznei - dass es einmal in Deutschland zu einem Versorgungsengpass mit fieber-und schmerzsenkenden Medikamenten und Antibiotika für Kinder kommt, hätte man sich noch vor wenigen Jahren nicht träumen lassen. Inzwischen gibt es in Rheinland-Pfalz eine Genehmigung für die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland. Die Landesärztekammer spricht von einer Notlösung, die helfen könne, die aktuelle Mangelsituation abzufedern. Sie fordert darüber hinaus aber noch weitere Maßnahmen. So sollten Apotheker nicht immer bei den Ärzten nachfragen müssen, ob sie statt des verordneten Medikaments auch ein Ausweichmedikament ausgeben dürfen. Die derzeit vorgeschriebene Rückfragepflicht binde zu viel Zeit in Apotheken und Praxen, so die Landesärztekammer. Apotheken in der Westpfalz raten zu Alternativen, wie Wadenwickel zum Beispiel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 5. Mai 2023 um 6:00 Uhr.

6:30 Uhr 🌻 Blick in den Vorgarten Kleiner Nachtrag zu gestern: Ich hatte zum einen die Vorzüge des mähfreien Mais (ich meine den Monat und nicht die Ackerfrucht!) für die Insektenwelt gepriesen, euch zum anderen aufgerufen, mir Bilder eurer Lieblingswiesen zu schicken. Gabriele S. aus Alzey gewährt uns einen Blick in ihren Vorgarten. Als Biene würde ich da direkt losfliegen! Nutzerin Gabriele S. aus Alzey

6:15 Uhr SEK-Einsatz nach Schussgeräuschen in Landau Im pfälzischen Landau hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei gestern einen 44-Jährigen festgenommen. Zuvor hatten Zeugen berichtet, sie hätten aus einem Haus Schussgeräusche gehört, dort befinde sich eine verwirrte Person. Das SEK stürmte das Haus, indem sich der 44-Jährige mit seinen Eltern aufhielt. Bei dem Einsatz wurde der Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 5. Mai 2023 um 6:00 Uhr.

6:05 Uhr Falschfahrer-Unfall bei Manderscheid Auf der A1 bei Manderscheid hat ein Falschfahrer am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt. Der Falschfahrer und der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, sie erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden ebenfalls schwer verletzt. Der Unfallverursacher war den Angaben zufolge an der Raststätte Eifel West falsch auf die Autobahn aufgefahren. Agentur Siko Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 5. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr 🌼 Das Wetter: Frühling mit kleinen Schönheitsfehlern Was die Temperaturen angeht, haben wir heute nichts zu meckern: 18 bis 24 Grad klingen nach mildem Frühlingswetter. Aber die Sonne, das launische Ding, lässt sich am Nachmittag zunehmend weniger blicken: Zum Teil ziehen dichte Wolken durch, vereinzelt sind Schauer möglich. Der Samstag wird voraussichtlich angenehm bei ähnlichen Temperaturen und nur wenigen Schauern. Am Sonntag kann es häufiger mal regnen, hier und da sind auch Gewitter möglich. Video herunterladen (31,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz An der Mainzer Universitätsmedizin wird weiter gestreikt. Der Warnstreik hat gestern in der Frühschicht begonnen und soll nach der kommenden Nachtschicht am Samstagmorgen enden. Die Gewerkschaft ver.di will so mehr Druck in den Tarifverhandlungen für die etwa 7.400 nicht-ärztlichen Beschäftigten machen. Heute Vormittag ab 10 Uhr ist ein Demonstrationszug durch Mainz angekündigt. Ver.di rechnet mit 1.000 Teilnehmenden. ⚽ Fußball-Bundesligist Mainz 05 spielt am Abend gegen Schalke 04. Nach der 0:3-Niederlage im letzten Spiel bei Wolfsburg will der FSV heute wieder punkten. In der Hinrunde hatte Mainz auf Schalke verloren. 🏃‍♀️Tausende Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag in Mainz erwartet: Nach mehreren Jahren coronabedingter Zwangspause findet der Gutenberg-Marathon wieder statt. Die Organisatoren werden heute bei einer Pressekonferenz noch einmal alles Wichtige rund um das Event präsentieren. Zum Lachen nach Bad Dürkheim gehen: Dort startet heute das Comedy-Festival der Kolleginnen und Kollegen von SWR3. Bis Sonntag treten dort unter anderem Lars Reichow, Atze Schröder, Suchtpotenzial und Mirja Boes & die Honkey Donkeys auf.

