Für knapp 540.000 Kinder und Jugendliche beginnt die Schule, die B9 im Wormser Norden ist wegen Bauarbeiten gesperrt und die Ahrtalbahn hat den Betrieb wieder aufgenommen.

9:50 Uhr Winzer rechnen mit guter Wein-Ernte Gute Nachrichten für das Wein-Land Rheinland-Pfalz: Die Winzer in Deutschland erwarten 2023 eine deutlich bessere Weinernte als im Vorjahr. Die Erntemenge werde voraussichtlich bei fast 9,9 Millionen Hektolitern Weinmost liegen - 9,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ein Grund dafür sei, dass es fast überall ausreichend Wasser und keine größeren Unwetterschäden gegeben habe, so die Statistiker.

9:40 Uhr Mann in Worms vermutlich im Rhein ertrunken In Worms ist am Wochenende ein Mann beim Baden im Rhein untergegangen und vermutlich ertrunken. Rettungskräfte hatten am Samstag vergeblich mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht. Freunde hatten die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann Alkohol getrunken haben. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte, es gebe kaum Hoffnung, dass der Mann noch lebt. Die Polizei warnte erneut davor, den Rhein zu unterschätzen und dort zu baden. Über dieses Thema berichtet SWR1 RLP am 4. September 2023 um 7 Uhr.

9:15 Uhr Kritik der Landeschüler*innenvertretung zum Schulstart Der Pressesprecher der Landesschüler*innenvertretung in Rheinland-Pfalz, Pascal Groothuis, hat die Ausstattung der Schulen kritisiert. Die sehe leider oft so aus wie vor 30 oder 40 Jahren, so Groothuis. Bei den maroden, alten Schulgebäuden habe sich nicht viel getan. Es gebe zwar Programme, um die Schulen zu modernisieren und auf neuesten Stand zu bringen, aber das gehe viel zu langsam, sagte Groothuis dem SWR.

9:00 Uhr Schifferstadt: Unterricht in Containern Für viele Kinder in Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis beginnt das neue Schuljahr im Container: Die Grundschule-Süd und die angrenzende Salierschule platzen aus allen Nähten. Um alle Schüler unterzubringen, haben sie insgesamt zehn Container aufgebaut. Ab 2027 soll auf dem Schulgelände der Grundschule ein Neubau entstehen. Die Grundschüler müssen deshalb wohl jahrelang in Containern unterrichtet werden. An die Salierschule sollen im kommenden Jahr vier Klassensäle angebaut werden. Elternvertreter kritisieren die Pläne: Sie befürchten unter anderem jahrelangen Baulärm. Karl Teutsch Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr 📅 Der 4. September historisch betrachtet Passend zum Schulstart unsere kleine alternative Geschichtsstunde. Was war eigentlich an einem 4. September los in der Welt? 1998: Die US-Informatiker Larry Page und Sergey Brin gründen das Suchmaschinen-Unternehmen Google Inc. 2015: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr österreichischer Kollege Werner Faymann vereinbaren in Absprache mit der ungarischen Regierung eine Ausnahmeregelung, nach der vorwiegend syrische Flüchtlinge unregistriert aus Ungarn einreisen dürfen. 2016: Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig. Die Ordensfrau kümmerte sich im indischen Kolkata mit ihrem Orden "Missionarinnen der Nächstenliebe" um Arme und Bedürftige.

8:30 Uhr 🍎 Hopfen- und Apfelernte in Rheinland-Pfalz Die Landwirte in Rheinland-Pfalz sind wieder fleißig: Bei Holsthum im Eifelkreis Bitburg-Prüm beginnt der einzige Hopfenbauer im Land heute mit seiner Ernte. Auf den Obsthöfen in der Gemeinde Grafschaft hat die diesjährige Apfelernte begonnen. Die Obstbauern rechnen mit einem recht guten Ertrag. Das Rekordergebnis des Vorjahres werde aber nicht erreicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. September 2023 um 7:30 Uhr.

8:05 Uhr Dachstuhlbrand in Diez Feuer gestern auch in der Altstadt in Diez im Rhein-Lahn-Kreis: Dort hatte der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden auch zwei anliegende Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. September um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Heuballen-Brand in Contwig Bei Contwig in der Südwestpfalz sind am späten Abend rund 100 Heuballen abgebrannt. Die Feuerwehr brauchte sieben Stunden, um die Flammen zu löschen. Warum die Heuballen Feuer fingen, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 4. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Ahrtalbahn fährt wieder Zum Schulstart hat die Bahn am Morgen den Schienenverkehr auf der Ahrtalbahn im Kreis Ahrweiler wieder aufgenommen. In den vergangenen sechs Wochen war der Streckenabschnitt wegen Bauarbeiten gesperrt. Seit der Flutkatastrophe vor zwei Jahren wird nur noch der 15 Kilometer lange Abschnitt zwischen Remagen und Walporzheim befahren. Dort sollen nach Angaben der Bahn die alten mechanischen Stellwerke mit Signalen durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt werden. Dafür seien in den Sommerferien Vorbereitungen getroffen worden. In den Herbstferien wird die Ahrtalbahn wieder gesperrt. Dann will die Bahn mit der Elektrifizierung des Abschnitts beginnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:45 Uhr 🌎 Blick nach Deutschland und in die Welt 16 Jahre nach dem Mord an einer Stewardess in Velbert bei Essen wollen die Ermittler am Vormittag erläutern, wie sie jetzt dem mutmaßlichen Mörder auf die Schliche gekommen sind. Der Verdächtige sei in Hessen festgenommen worden und sei in Haft, hatten die Ermittler vor ein paar Tagen mitgeteilt. In Frankreichs Schulen ist von diesem Montag an das Tragen von Abayas verboten. Dabei handelt es sich um die traditionell von Frauen in islamischen Ländern getragenen knöchellangen Gewänder. Ebenso tabu ist nun in französischen Schulen das Tragen des entsprechenden Überwurfes für Männer, des Qamis. Frankreichs neuer Bildungsminister Gabriel Attal stützte sich bei dem Erlass auf das seit langem geltende Verbot von sichtbaren religiösen Symbolen an Schulen. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick versammelt heute Abend die Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele der EM-Saison in Wolfsburg. In den Partien gegen Japan am kommenden Samstag in der Wolfsburger Arena sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund will der Bundestrainer mit seinem Kader nach den jüngsten Enttäuschungen für einen Stimmungswandel im Land und bei den Fans sorgen.

7:30 Uhr Mann aus der Sauer gerettet In Bollendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat die Polizei kurz vor Mitternacht einen Mann aus der Sauer gerettet. Der 45-Jährige war nach Angaben der Polizei alkoholisiert und unterkühlt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Anwohner hatten die Polizei informiert, dass ein Mann in der Sauer schwimme, dann aber nicht mehr zu sehen gewesen sei. Daraufhin leitete die Polizei umgehend eine Suchaktion ein. Rettungskräfte fanden den Mann flussabwärts. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:15 Uhr Quiz: Knackt ihr diese harte Nuss? IMAGO IMAGO / Pond5 Images, IMAGO Bildnummer: 0298781815 Knabbert ihr gerne? Bei einer Tüte Chips kann ich mit viel Selbstbeherrschung widerstehen - wenn jemand eine Packung Nüsschen vor mich stellt, bin ich allerdings machtlos. In den USA steht heute der Tag der Macadamianüsse im Kalender der kuriosen Feiertage. Hawaii ist ja inzwischen der größte Produzent der runden, fetthaltigen Nüsse, die ursprünglich aus Australien stammen und wegen ihrer harten Schale extrem schwer zu knacken sind. Das waren schon einige Fakten in Kurzform - folgende Frage müsst ihr aber selbst beantworten: Woher hat die Macadamianuss ihren Namen? Sie ist benannt nach dem australischen Farmarbeiter Edward MacAdam, der ein spezielles Verfahren zum Knacken der harten Nüsse erfand und sie damit export-tauglich machte. Die Botaniker, die die Nuss entdeckten, benannten sie nach dem australischen Chemiker, Mediziner und Politiker John MacAdam, der sich um die Erforschung des australischen Kontinents verdient gemacht hatte. Die Aborigines kannten die Nüsse schon lange, bevor sie offiziell "entdeckt" wurden. Sie galten als nährstoffreiche Wegzehrung. Makk-addam bedeutet übersetzt "weißer Schatz". irrelevant: Sie ist benannt nach dem australischen Farmarbeiter Edward MacAdam, der ein spezielles Verfahren zum Knacken der harten Nüsse erfand und sie damit export-tauglich machte.

richtige Antwort: Die Botaniker, die die Nuss entdeckten, benannten sie nach dem australischen Chemiker, Mediziner und Politiker John MacAdam, der sich um die Erforschung des australischen Kontinents verdient gemacht hatte.

irrelevant: Die Aborigines kannten die Nüsse schon lange, bevor sie offiziell "entdeckt" wurden. Sie galten als nährstoffreiche Wegzehrung. Makk-addam bedeutet übersetzt "weißer Schatz". Die gegebene Antwort ist Die beiden Botaniker Ferdinand von Müller und Walter Hill entdeckten um 1857 in den Wäldern südlich von Brisbane eine bis dahin unbekannte Baumart und tauften sie Macadamia ternifolia - zu Ehren ihres Freundes, dem Wissenschaftler John MacAdam, der an der Vorbereitung von Exkursionen zur Erforschung des australischen Kontinents beteiligt war.

6:40 Uhr 🚦 So läuft es auf den Straßen Ich befürchte, heute lohnt sich für die Autofahrerinnen und Autofahrer unter euch mehr denn je ein Blick in unseren Verkehrsservice. Denn neben den üblichen Staus in der Rush Hour dürfte der ein oder andere durch eine der vielen Sommerbaustellen ausgebremst werden, die in diesem Jahr gefühlt wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Wenig überraschend: Nicht alle dieser Baumaßnahmen sind zum Ferienende fertig geworden. Ich wünsche euch trotzdem gutes Durchkommen! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr Willkommen, liebe ABC-Schützen! Knapp 42.000 Kinder in Rheinland-Pfalz werden jetzt nach den Sommerferien neu eingeschult. Das sind so viele wie seit zwanzig Jahren nicht mehr! Insgesamt steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr um rund 7.000. Um den Nachwuchs müssen wir uns also keine Sorgen machen, wohl aber um die Zahl der Lehrer. Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heißt es, schon zu Schuljahresbeginn sei erkennbar, dass es unmöglich sein werde, alle vorgesehenen Planstellen an den Schulen mit ausgebildeten Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften zu besetzen. Für die Schulanfänger stehen vermutlich andere Fragen im Vordergrund: Mit wem komme ich in eine Klasse? Kriege ich eine nette Lehrerin / einen netten Lehrer? Und vor allem: Was ist eigentlich in dieser Schultüte drin? dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

6:03 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP Schulstart in Rheinland-Pfalz: Nach dem Ende der Sommerferien geht für rund 540.000 Schülerinnen und Schüler heute der Unterricht los. Gewerkschaften und Bildungsverbände warnten vor einem verstärkten Lehrermangel. Dieser sei, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), schlimmer als je zuvor. Die B9 in Worms wird ab heute voll gesperrt. Es geht um knapp 700 Meter, die vierspurig werden sollen, auch eine Bahnunterführung soll erneuert werden. Mehr als 24.000 Fahrzeuge rollen täglich in Worms über die B9, 13 Prozent davon Schwerlastverkehr. Allein deshalb geht der Landesbetrieb Mobilität davon aus, dass es im Wormser Norden vor allem in den ersten Tagen der Vollsperrung zu Staus und Behinderungen kommen könnte. Die Baumaßnahme soll insgesamt etwa zwei Jahre dauern. Der Berufungsprozess vor dem Landgericht Zweibrücken, in dem es um den Millionenbetrug bei der VR-Bank Pirmasens geht, wird heute fortgesetzt. Der Prozess war wegen Corona geplatzt. Zuerst war ein Verteidiger an Corona erkrankt, dann einer der Angeklagten. Das Amtsgericht Pirmasens hatte zwei ehemalige Bankmitarbeiter wegen gewerbsmäßigen Betruges zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die beiden Angeklagten hatten gegen das Urteil Berufung eingelegt. Sie sollen über mehrere Jahre mehr als eine Million Euro veruntreut haben.

6:01 Uhr 🌤️ So wird das Wetter heute Petrus ist ein Scherzkeks: Regen in den Sommerferien, und pünktlich zum Schulstart bestes Sommerwetter! Heute ziehen am Vormittag letzte Schleierwolken ab, die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Auch die folgenden Tage sollen sehr sonnig werden mit Temperaturen über 30 Grad. Hoffentlich haben noch viele Freibäder auf! Video herunterladen (31,3 MB | MP4)