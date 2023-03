Bei einem Brand in Kaisersesch hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt, im Hafen von Brohl-Lützing ist ein Schiff gesunken und der Landtag debattiert über den Solar-Ausbau.

9:25 Uhr Azur-Freibad in Ramstein-Miesenbach läuft aus Keine gute Nachrichten für alle, die in Ramstein-Miesenbach im Sommer gerne ins Schwimmbad gehen: Das Azur-Freibad bleibt in dieser Saison geschlossen. Der Grund: Das große Becken verliert täglich tausende Liter Wasser. Irgendwo muss also ein Leck sein. Jetzt gibt es Überlegungen, anstelle einer komplizierten Reparatur eine große Sanierung des Freizeitbades zu starten. Aber dafür muss erst einmal die Frage aller Fragen beantwortet werden: Wer soll das bezahlen? Ramstein-Miesenbach Saison auch in Miesau fraglich Azur-Freibad in Ramstein-Miesenbach bleibt geschlossen Der Freibadbereich im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach bleibt im Sommer geschlossen. Das große Becken verliert tausende Liter Wasser. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 28.3.2023 um 6:00 Uhr.

8:55 Uhr Speyer lässt Starkregen-Gefahrenkarte erstellen Die Stadt Speyer lässt in den kommenden Tagen per Flugzeug 25.000 Luftbilder vom Stadtgebiet machen. Damit soll eine Starkregen-Gefahrenkarte erstellt werden. Bei Starkregen-Ereignissen brauche man exakte Kenntnisse über die Oberflächenstruktur des Stadtgebiets, sagte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Wer wohl die 25.000 Bilder durchgucken und sortieren muss? Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 29.3.2023 um 8:30 Uhr.

8:50 Uhr Bitburg: Verhinderter Bankräuber vor Gericht Vor dem Amtsgericht Bitburg muss sich heute ein 25-jähriger Mann wegen eines versuchten Banküberfalls verantworten. Er soll im Oktober vergangenen Jahres mit einer täuschend echt aussehenden Softairpistole eine Bank in Bitburg betreten haben. Wenn man der Staatsanwaltschaft Glauben schenkt, ging es dann nicht sonderlich professionell weiter: Als mehrere Mitarbeiter der Bank dem Angeklagten gesagt hätten, es sei kein Bargeld vorhanden, soll er die Bank unverrichteter Dinge wieder verlassen haben. Und damit nicht genug: Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife nahm den 25-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29.3.2023 um 8:30 Uhr.

8:40 Uhr Beratungsstelle für Fetales Alkoholsyndrom hat Arbeit aufgenommen Wer in der Schwangerschaft Alkohol trinkt, fügt seinem ungeboren Kind unter Umständen schwere gesundheitliche Schäden zu: Das Fetale Alkoholsyndrom FASD wirkt sich in verschiedenen körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen aus. Pro Jahr kommen nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung etwa 10.000 Kinder mit FASD zur Welt. In Rheinland-Pfalz hat das Beratungs- und Informationsnetzwerk BINE für Betroffene und Angehörige seine Arbeit aufgenommen. Von Birkenfeld aus sollen mobile Beratungen in ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland stattfinden. Meine Kollegin Lena Bathge aus Trier hat mit einem Betroffenen gesprochen. Thalfang Chaos im Kopf So lebt Philipp aus dem Hunsrück mit Fetalem Alkoholsyndrom Gefahren kann er nicht erkennen, Neues lernt er nur durch Wiederholung. Philipp aus dem Hunsrück hat das Fetale Alkoholsyndrom. Wie er sich trotzdem ein Leben aufgebaut hat. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:15 Uhr Solaranlagen einfach erklärt Ich habe es schon erwähnt: Im Landtag geht es heute um den Solar-Ausbau. Sonnenenergie wird inzwischen auch eifrig von Privatleuten genutzt, auf vielen Dächern sieht man Solarmodule. Aber mal Hand auf's Herz: Kennt ihr euch mit den verschiedenen Formen der Solarenergie aus? Könnt ihr aus dem Stegreif den Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie erklären, und zwar so, dass euer ehemaliger Physiklehrer zufrieden mit euch wäre? Falls nicht, hier eine kleine Hilfe:

7:45 Uhr Bad Dürkheim benennt Straßen um Mehr als 400 Anwohner in Bad Dürkheim müssen nun bald ihre Ausweise und Führerscheine ändern lassen. Grund: Der Stadtrat von Bad Dürkheim hat beschlossen, drei Straßen umzubenennen, weil sie nach Personen benannt wurden, die dem Nationalsozialismus nahe standen. Kleiner Trost für die Anwohner, die jetzt zu den Ämtern gehen müssen: Die Kosten für den Papierkram trägt die Stadt. Bad Dürkheim Weil die Namensgeber Nazis gewesen sein sollen Bad Dürkheim lässt umstrittene Straßennamen ändern Der Stadtrat Bad Dürkheim hat am Dienstag die Umbenennung dreier Straßen beschlossen. Die Namensgeber waren laut Stadtverwaltung in den Nationalsozialismus verstrickt. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 29.3.2023 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr Stau oder nicht Stau ? - So sieht es auf den Straßen aus Für alle von euch, die vor der Arbeit noch mal schauen wollen, wie viel Zeit sie einplanen müssen, hier unser aktueller Verkehrsservice: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Vekehrslage im Südwesten.

7:00 Uhr Nach dem Koalitionsausschuss - Was bedeuten die Ergebnisse für RLP Das war ein langes Ringen: Rund 30 Stunden hatte die Ampelkoalition in Berlin getagt, dann traten gestern Abend Vertreter von SPD, Grünen und FDP vor die Presse. Sie verkündeten Einigkeit bei mehreren zuletzt strittigen Themen. So soll die Lkw-Maut erhöht und das Geld größtenteils für Investitionen in die Bahn verwendet werden. Das Klimaschutzgesetz soll reformiert werden. Planungsverfahren für große Infrastrukturprojekte sollen gestrafft werden, darunter fallen 144 Autobahnprojekte. Sieben davon liegen in Rheinland-Pfalz. Es handelt sich unter anderem um: A60 - Anschlussstelle (AS) Ingelheim-West - AS Heidesheim

A60 - Autobahndreieck (AD) Mainz - Autobahnkreuz (AK) Mainz-Süd

A61 - Landesgrenze NW/RP - AD Sinzig

A61 - AD Sinzig - AS Mendig Diese Projekte sollen jetzt beschleunigt umgesetzt werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 29.3.2023 um 6:00 Uhr.

6:30 Uhr Der Blick in die Welt Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla beginnen ihren Deutschlandbesuch. Um kurz nach 14 Uhr sollen sie am Berliner Flughafen BER mit militärischen Ehren begrüßt werden. Später geht es zum Brandenburger Tor und zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Besuch des britischen Königspaares in Deutschland dauert bis Freitag. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird ab heute mündlich verhandelt, ob Staaten ihre Bürger besser vor dem Klimawandel schützen müssen. Mehrere Seniorinnen haben die Schweiz verklagt. Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian reist für Gespräche nach Moskau. Laut iranischen Medienberichten soll es bei der Reise unter anderem um das Wiener Atomabkommen von 2015 gehen. Teheran gilt als Unterstützer des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Beide Staaten haben angesichts westlicher Sanktionen ihre wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit ausgebaut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO informiert im Tagesverlauf über Gefahren für den Menschen durch das Vogelgrippe-Virus. Das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N1 breitet sich weltweit aus - vor allem bei Wasservögeln. Eine Infektion verläuft meist tödlich. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst und dadurch auch für Menschen gefährlicher werden könnte.

6:20 Uhr Der Landtag diskutiert über den Solar-Ausbau Das Ziel der Ampelregierung in Rheinland-Pfalz ist ambitioniert: Bis 2030 soll der Strom im Land vollständig aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Aber wie schafft man das? Darin besteht im Landtag weitgehend Einigkeit: Unter anderem durch den Ausbau der Solarenergie. Der Landtag diskutiert deshalb heute über die Pläne von SPD, Grünen und FDP für ein Solar-Paket. Die Ampelkoalition setzt unter anderem auf mehr Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Eine Solarpflicht für neue Privathäuser ist allerdings nicht vorgesehen, weil die die Häuslebauer zu stark belaste. Der CDU in Rheinland-Pfalz gehen die Pläne jedoch nicht weit genug. Sie fordert, dass alle Dächer neuer Gebäude mit mehr als 100 Quadratmetern Nutzfläche künftig mit Solaranlagen bestückt werden sollten. Rheinland-Pfalz Landtag stimmt für Solarpaket So will die Ampel in RLP den Solar-Ausbau beschleunigen Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Mittwoch Plänen der Ampel-Fraktionen zugestimmt, mit denen der Solarausbau im Land schneller vorangetrieben werden soll.

6:04 Uhr Toter bei Brand in Kaisersesch Bei einem Wohnhausbrand in Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell ist ein 53-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten ihn Feuerwehrleute im Obergeschoss seiner Wohnung. Eine weitere Bewohnerin, die das Haus noch rechtzeitig verlassen konnte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am späten Dienstagabend ausgebrochen. Durch Funkenflug griff das Feuer auch auf zwei Nachbarhäuser über. Die Feuerwehr konnte die Anwohner in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 29.3.2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Schiff in Brohl-Lützing gesunken Hoppla, wie ist denn das passiert? Im Hafen in Brohl-Lützing im Kreis Ahrweiler ist am Abend ein stillgelegtes Fahrgastschiff gesunken, das dort seit Dezember 2021 lag. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, war es aus unbekannten Gründen Leck geschlagen. Durch den Sog des sinkenden Schiffes riss sich ein weiteres Schiff los und trieb durchs Hafenbecken, es konnte aber von der Feuerwehr wieder eingefangen werden. Aus dem gesunkenen Schiff traten Öl und Kraftstoffe aus, weshalb die Feuerwehr eine Ölsperre errichtete. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Unfall kam, wird jetzt untersucht. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 29.3.2023 um 6:30 Uhr.

6:02 Uhr So wird das Wetter in RLP Der Mittwoch, so sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert, zeigt sich oft dicht bewölkt, aber meist trocken. Nur um die Mittagszeit überquert ein Regengebiet Rheinland-Pfalz. Es wird deutlich milder mit Höchstwerten bis zu 17 Grad. Video herunterladen (30 MB | MP4)