++ Prüfbericht Innenministerium zur Flut ++ Beschwerden gegen Polizei ++ Haushalt 2023/2024 ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das wird heute wichtig in RLP 6:17 Uhr Geldautomat in Koblenz gesprengt In Koblenz hat es Kawumm gemacht. Mal wieder wurde ein Geldautomat gesprengt. Diesmal traf es um 3:42 Uhr einen Automaten der Sparkasse im Koblenzer Stadtteil Rauental (Karl-Tesche-Straße). Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Gegenständen oder Beobachtungen zur Tatzeit - auch in den Stunden und Tagen vor der Tat. Zeuginnen und Zeugen können sich unter folgender Telefonnummer melden: 0261 103 0. Über dieses Thema berichtet SWR 4 Rheinland-Pfalz am 14.12.2022 um 6:30 Uhr. 6:03 Uhr Wettervorhersage für RLP: Holt die Schneeschaufel raus... ...zumindest, wenn ihr im Süden unseres Bundeslandes lebt. Denn laut Wetterexperte Karsten Schwanke ist vor allem dort Schneefall wahrscheinlich. Ansonsten sind bis zum Wochenende weiter Mütze und Schal angesagt. Und aufgepasst: Auf den Straßen kann es weiterhin glatt sein! Video herunterladen (4,1 MB | MP4) 6:00 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Nachdem der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe 2021 erst mit Verspätung Einsicht in hunderte Akten, Berichte und Videos nehmen konnte, hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) einen externen Prüfer beauftragt. Der frühere saarländische Innen-Staatssekretär Christian Seel (CDU) stellt heute seinen Abschlussbericht dazu vor. Konflikte zwischen Bürgern und Polizei sind Thema im Tätigkeitsbericht, den die Landesbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) heute vorstellt. Ihr letzter Bericht nannte 123 Beschwerden aus der Bevölkerung zwischen Juli 2020 und Juni 2021. Aber auch Polizistinnen und Polizisten können sich an die Beauftragte wenden, wenn sie auf Missstände aufmerksam machen wollen oder Probleme mit dem Dienstherrn haben. 31 Eingaben solcher Eingaben fanden sich im letzten Bericht. Im Oktober hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihre Pläne für den Haushalt 2023/2024 vorgestellt. Nachdem in der vergangenen Woche die Fraktionen der Ampelkoalition kleinere Änderungsanträge beantragt haben, stellt heute die CDU als größte Oppositionspartei im Landtag vor, was ihr an den Plänen von SPD, Grünen und FDP nicht passt. 5:55 Uhr Moinmoin Mausfans Äääääh?! Das mit den Mausfans war ein anderes Programm. Bei uns heißt es doch eher: Gude Mosche Rheinland-Pfalz! Es ist Mittwoch, der 14. Dezember 2022. Ich heiße Fridolin Skala und starte mit euch in den Tag. Im RLP-Newsticker am Morgen erfahrt ihr, was heute in Rheinland-Pfalz wichtig wird. Sollte ich beim Tickern etwas vergessen oder bleiben bei euch Fragen offen, schreibt mir bitte! Unter rlp-newsticker@swr.de könnt ihr mich erreichen. Und passende Fotos zu Themen, die wir hier ansprechen? Immer her damit!

