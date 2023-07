++ Preis für Flut-Podcast ++ Premiere Nibelungen-Festspiele ++ Schiffsunfall bei Bendorf ++

Bleibt mir noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen! Am Montag ist meine Kollegin Susanne Weber im Ticker für euch da. Nachrichten rund um die Uhr gibt's darüber hinaus natürlich auch bei uns in der App sowie im Web unter swraktuell.de.

Noch ein Ausflugstipp fürs Wochenende gefällig? In Landau wird am Abend der "Landauer Sommer“ eröffnet: An drei Tagen werden auf acht Bühnen in der Innenstadt insgesamt 60 Bands und Künstler auftreten, sie spielen von Rock über Pop bis hin zu Schlagern. Die Stadt erwartet nach eigenen Angaben insgesamt 50.000 Besucher am Festwochenende.

Wenn man sich ein neues Auto anschaffen will, kommt man an der Gretchenfrage nicht vorbei: Verbrenner oder E-Auto? Ganz so einfach ist der Umstieg auf ein E-Auto ja nicht, denn der Strom, den es braucht, muss schließlich irgendwo her kommen. Am einfachsten ist es natürlich - so man denn die Möglichkeit hat - sich eine Wallbox, also eine private Ladestation, in der eigenen Garage oder am eigenen Stellplatz anzubringen. Was es dabei zu bedenken gibt, hat mein Kollege Götz Kohlmann recherchiert:

Über ein Jahr ist es her, dass Autofahrer an der Baustelle der A60-Brücke Bauarbeiter gesehen haben. Seit ein paar Tagen nun stehen Bagger bereit und Menschen mit Bauhelmen sind zu sehen.

Ein Service für diejenigen, die am Wochenende mit dem Auto unterwegs sind: Am Abend beginnen die Abrissarbeiten an der alten Nordbrücke der A60 am Mainzer Südkreuz. Deshalb muss die darunter verlaufende A63 das komplette Wochenende voll gesperrt werden. Die direkte Fahrt von Alzey kommend auf der A63 in die Mainzer Innenstadt ist das ganze Wochenende nicht möglich. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung. Die Umleitung erfolgt über Mainz-Lerchenberg. Der Verkehr auf der A60 selbst nach Frankfurt bzw Ingelheim ist kaum betroffen.

Auf dem Rhein bei Bendorf ist ein 135 Meter langes Gütermotorschiff beim Wenden mit einem Schubboot einer Baustellenfirma zusammengestoßen , das am Ufer festgemacht war. Das Schubboot wurde nach Angaben der Polizei stark beschädigt und muss nun in eine Werft zur Reparatur gebracht werden. Der Schaden liege vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wer schauen will, ob was für ihn dabei ist, kann sich im Netz das Programmheft herunterladen. Die Mitmachangebote sind jedenfalls kostenfrei, die Bewegungstage dauern bis Sonntag.

Das Wetter verlockt ja eigentlich mehr dazu, träge in der Sonne zu liegen - aber ein bisschen Sport muss nun mal sein, und so beginnen heute die landesweiten Bewegungstage mit einem vielfältigen Programm. In Mainz kann man zum Beispiel die japanische Funktionsgymnastik Taiso ausprobieren, in Kaiserslautern werden Yoga-Sessions angeboten, in Bad Neuenahr-Ahrweiler steht der Trimm-dich-Pfad bereit und in Pirmasens kann man das Sportabzeichen ablegen (Jedenfalls, wenn man etwas besser in Leichtathletik ist als ich).

So sieht Taiso in Japan aus.

Unzufriedenheit bei der Mainzer Universitätsmedizin

Was ist eigentlich an der Mainzer Uniklinik los? Jetzt ist ein weiterer Brief aufgetaucht, mit dem sich Klinikleiter der Mainzer Universitätsmedizin an das Wissenschafts- und Gesundheitsministerium gewandt haben. Wie die dpa schreibt, warnen die Klinikleiter in dem Brief davor, den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen zu können. Die Ausstattung sei nicht mehr zeitgemäß, die Infrastruktur veraltet und unpraktisch, die Personaldecke eng, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark belastet. Auch auf interne Streitigkeiten wird verwiesen.

Schon im Frühjahr hatten rund 40 Klinikdirektoren in einem Brief an das Ministerium die Verhältnisse an der Unimedizin kritisiert. Heute steht der Wirtschaftsplan 2023 der Unimedizin auf dem Programm des Haushalt- und Finanzausschusses des Landtags.

