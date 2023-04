++ Fast 8.000 Euro bei Polizei verschwunden ++ Wohnhausbrand in Kaiserslautern ++ Schülerklimagipfel ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Enquete-Kommission im Ahrtal Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags ist heute den ganzen Tag im Kreis Ahrweiler unterwegs. An der Ahr schauen sich etwa elf Parlamentarier die Auswirkungen der Flutkatastrophe an. Es geht darum, Strategien zur Katastrophenvorsorge zu entwickeln – beispielsweise, wie im Wald Wasser zurückgehalten werden kann, um eine Flut zu verhindern. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 18. April um 8:30 Uhr.

9:37 Uhr Minierdbeben in der Eifel Oh je, wer von euch ist heute Nacht aus dem Schlaf geschreckt, weil der Boden gewackelt hat? Gegen 3 Uhr gab es in der Eifel ein leichtes Erdbeben, es hatte eine Stärke von 2,9 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Geologie bei Kobern-Gondorf. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 18. April um 8:30 Uhr.

9:22 Uhr Prozess wegen schweren Diebstahls Ein Mann muss sich ab heute wegen schweren Diebstahls vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Die Staatsanwaltschaft beziffert die Schadenssumme auf rund 26.000 Euro. Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, soll der 20-jährige Angeklagte immer wieder Bargeld und Waren aus Bekleidungsgeschäften und Drogeriemärkten gestohlen haben. Manche Gegenstände habe er selbst behalten, andere soll er verkauft haben. Bei einigen seiner Streifzüge sei er überrascht worden, heißt es in der Anklage. Über das Thema berichtete SWR 4 Kaiserslautern am 18. April um 8:30 Uhr.

9:10 Uhr Schülerklimagipfel in Germersheim Meine Schulzeit ist zwar noch nicht sooo lange her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es damals solche Veranstaltungen gab: 700 Schülerinnen und Schüler kommen zusammen, um mit Fachleuten über die Herausforderungen des Klimawandels zu diskutieren. Vielleicht ist die Jugend von heute einfach engagierter? Oder Klimaschutz ist doch deutlich mehr in unser kollektives Bewusstsein gerückt? In jedem Fall ist der Schülerklimagipfel in Germersheim eine tolle Sache, finde ich! Auf dem Programm steht übrigens sogar eine Schalte zur Forschungsstation Neumayer III. in der Antarktis. Wörth Live-Schalten in Antarktis und Pfälzerwald Schülerklimagipfel im Kreis Germersheim - 700 Jugendliche mit dabei Der Kreis Germersheim hat zum Schülerklimagipfel geladen und 700 Jugendliche kamen. Eine riesige Resonanz. Wir waren vor Ort für Sie dabei. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:55 Uhr Freiwillige für Feuerwehr dringend gesucht! Vielleicht fühlt sich ja jemand von euch angesprochen? Die Gemeinde Altenbamberg sucht dringend freiwillige Feuerwehrmänner- und frauen. 10 bis 15 Freiwillige müssten gefunden werden, sonst muss die Gemeinde geeignete Personen verpflichten. Um junge Einwohnerinnen und Einwohner für das Ehrenamt zu begeistern, wurden 200 von ihnen zu einer Infoveranstaltung heute Abend eingeladen. Die Gemeinde brauche eine eigene Feuerwehr, so der Bürgermeister. Denn die Feuerwehren aus den Nachbardörfern schafften es nicht in einem Notfall innerhalb von acht Minuten in Altenbamberg zu sein. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 18. April um 8:30 Uhr.

7:55 Uhr Neue Sirenen für Mainz Im Mainzer Stadtgebiet sollen bis Ende des Jahres 36 neue elektronische Sirenen installiert werden. Im Gefahrenfall soll die Bevölkerung dadurch gewarnt werden. Laut Stadtverwaltung funktionieren die neuen Sirenen dank der Batterie auch bei einem Stromausfall. Außerdem können sie aufgezeichnete Sprachdurchsagen wiedergeben - wie beispielsweise „Gefahr durch Schadstoffe“ oder „Gefahr durch Hochwasser“. Eine erste elektronische Sirene ist gestern im Stadtteil Ebersheim in Betrieb gegangen. Nach Angaben der Stadtverwaltung kostet der Ausbau des Sirenensystems mehr als 800.000 Euro. Etwa ein Viertel der Kosten werde durch Zuschüsse von Bund und Land gedeckt. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 18. April um 6:30 Uhr.

7:42 Uhr Deutschland und die Welt - Was passiert außerhalb der Landesgrenzen? Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset im Kanzleramt. Dabei soll es um wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüft heute, ob der aktuelle Bundestag nach einem in jeder Hinsicht verfassungsgemäßen Wahlrecht zustande gekommen ist. Die Vorgänger-Regierung aus CDU/CSU und SPD hatte 2020 im Alleingang das Verfahren der Sitzzuteilung geändert. Dagegen hatten die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken in Karlsruhe geklagt. Das EU-Parlament will in Straßburg abschließend über eine Verschärfung des Emissionshandelssystems (ETS) entscheiden. Wer klimaschädliches CO2 ausstößt, muss dann künftig in der EU noch mehr bezahlen. Sind die Abgeordneten dafür, müssen noch die Mitgliedsstaaten zustimmen. Und neben Politik geht es heute auch um Autos: In Shanghai öffnet die internationale Automesse ihre Tore. China ist der größte Automarkt der Welt, deshalb gilt die Messe als besonders wichtig für die Branche. In der Volksrepublik steigt der Absatz von Elektroautos stark. E-Autos haben bereits einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Für deutsche Hersteller läuft es allerdings schleppend.

7:28 Uhr Behinderungen auf A48 Und nochmal Verkehr: Wer heute auf der Autobahn 48 in Höhe Kaisersesch unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. Die Autobahn GmbH hat mitgeteilt, dass die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Trier gesperrt ist, weil die Verkehrsführung an der Baustelle geändert wird. Umleitungen seien eingerichtet. Von morgen bis Freitag soll dann dann die Anschlussstelle Kaisersesch in Richtung Koblenz gesperrt werden.

7:12 Uhr Wohnhausbrand in Kaiserlautern In einem Wohnhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt hat es in der Nacht gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brach kurz vor 2 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im zehnten Stock ein Feuer aus. Das Feuer auf dem Balkon entwickelte starken Rauch und zog laut Polizeibericht in die Wohnung. Der Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, seine Frau und sein kleines Kind blieben unverletzt. In dem großen Wohngebäude wohnen insgesamt rund 100 Menschen. Während der Löscharbeiten räumte die Polizei die drei oberen Stockwerke des Hauses. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Über das Thema berichtete SWR 4 Kaiserslautern am 18. April um 6:30 Uhr.

6:57 Uhr Wie sieht es auf den Straßen aus? Auf der A48 bei Dernbach in Richtung Koblenz müsst ihr gerade aufpassen, da hat es einen Wildunfall gegeben. Ansonsten rollt der Berufsverkehr recht flüssig. Alle Verkehrsmeldungen im Überblick findet ihr hier: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:49 Uhr Geld aus Asservatenkammern der Polizei verschwunden Habt ihr viel Bargeld zuhause rumliegen? Wahrscheinlich eher nicht, schließlich will man ja keine Diebe anlocken. Bei der Polizei in Rheinland-Pfalz sieht das anders aus. Wenn Bargeld in amtliche Verwahrung genommen wird, wird es oft in Asservatenkammern gebracht - und nicht etwa auf ein Konto eingezahlt, wie in der Regel vorgeschrieben. Und: Die Asservatenkammern haben wohl oft ihren Namen nicht verdient. Viele gleichen laut einem Bericht des Landesrechnungshofs eher Rumpelkammern, das Geld wird in allgemein zugänglichen Fluren, Kellern oder Büros aufbewahrt. Kein Wunder also, dass in den vergangenen zehn Jahren 7.740 Euro abhanden gekommen sind. Rheinland-Pfalz SWR-Recherche zu Asservatenkammern Fast 8.000 Euro Bargeld bei der Polizei in RLP verschwunden In Rheinland-Pfalz sind aus den Asservatenkammern der Polizei in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 7.740 Euro abhandengekommen. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:35 Uhr Mordprozess um Asylheim-Brand vor 32 Jahren 32 Jahre ist es her: Bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis stirbt ein Mann aus Ghana. Am Oberlandesgericht Koblenz läuft aktuell der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dieser bestreitet bis jetzt die Vorwürfe. Heute soll die Entscheidung über einen möglichen Deal fallen, bei dem es um die Höhe des Strafmaßes geht, falls der Mann doch ein Geständnis ablegt. Über das Thema berichtete SWR 1 Rheinland-Pfalz am 18. April um 6 Uhr.

6:09 Uhr Das Wetter in RLP: Viele Wolken, ein bisschen Sonne, auch mal nass Das Aprilwetter bleibt - uns erwartet nur ein bisschen Sonne, ansonsten viele Wolken, aus denen sich auch mal ein Schauer abregnen kann. Und immerhin, die Temperaturen schaffen es ins Zweistellige: 11 bis 16 Grad. Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Sogenannte PFAS sind Chemikalien, die in zahlreichen Verbraucherprodukten wie Kosmetika, Kochgeschirr oder Textilien verarbeitet sind. Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend, aber leider kaum abbaubar. Rund um den Flugplatz Bitburg wurden die gesundheitsschädlichen Stoffe in Teichen, Bächen und Böden gefunden. Die Größenordnung der Belastungen und der weitere Umgang mit ihnen wird hitzig diskutiert - spätestens, seitdem die britische Frasers Group in Bitburg ein Logistikzentrum bauen möchte. Heute wollen zuständige Behördenvertreter über Untersuchungen auf dem Gelände informieren. Im Landkreis Germersheim sind heute 800 Schülerinnen und Schüler zu einem Schülerklimagipfel eingeladen. Das Themenspektrum reicht von Klimaforschung über Klimagerechtigkeit aus der globalen Perspektive und Klimawandelfolgen direkt vor Ort bis zu Klimaschutz-Lösungen. Es soll ein Rollenspiel auf der Bühne geben, Impulsvorträge, von Jugendlichen erarbeitete Smartphone-Clips sowie Talkrunden. Interessierte können den Gipfel live verfolgen. Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen - auch in Rheinland-Pfalz. Sie können ihre offenen Stellen längerfristig nicht besetzen. Kann Einwanderung die bestehenden Probleme lösen? Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen sonst noch, den Fachkräftemangel zu beheben? Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern wollen heute in Trier über diese Fragen diskutieren - unter anderem mit Andrea Nahles von der Bundesagentur für Arbeit und Vertretern der regionalen Wirtschaft.