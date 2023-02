++ Stichwahlen um OB-Amt in Mainz und Kaiserslautern ++ Sachspenden für Gaziantep ++ Warnstreiks im Öffentlichen Dienst stehen bevor ++

Was ist in der Nacht und am Wochenende in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Schönen Tag noch! Hoppla, es ist schon wieder 10 Uhr! Guten Morgen, liebe Super Bowl-Fans, die ihr nach eurer durchwachten Nacht gerade aufsteht - ihr könnt jetzt nachlesen, was heute Morgen alles passiert ist. Alle anderen, die soeben erst in den Ticker schauen, natürlich auch! Von allen, die seit heute Morgen dabei sind, verabschiede ich mich herzlich! Morgen früh ist meine Kollegin Susan Reindl ab 6 Uhr mit den frischen Infos aus Rheinland-Pfalz für euch da. SWR-News aus dem Land gibt's rund um die Uhr wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App, auf Social Media, im Radio und im Fernsehen. Ciao und bis bald!

9:40 Uhr TÜV überprüft Andernacher Rosenmontags-Wagen Die gestiegenen Sicherheitsanforderungen haben in diesem Jahr so manchen Fastnachtern die Pläne zerschossen. Viele Umzüge fallen ganz aus, andere fallen zumindest kleiner aus als sonst. Auch die Veranstalter des Rosenmontagsumzugs in Andernach haben sich darauf eingestellt, Federn zu lassen. Nach Angaben des Festausschusses Andernacher Karneval erfüllen einige große Prunk- und Motivwagen nicht die aktuellen Kriterien. Heute wird der TÜV erneut vier Wagen überprüfen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 13. Februar um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr Hackerangriff auf Internetseiten der NATO Wegen eines Hackerangriffs ist die Internetseite der NATO-Kontrollbehörde AIRCOM auf der Air Base Ramstein seit gestern Abend nicht erreichbar. Eine NATO-Sprecherin bestätigte, dass es einen Hackerangriff auf mehrere Internetseiten des Militärbündnisses gibt. Weitere Angaben machte sie nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 13. Februar um 9:30 Uhr.

9:00 Uhr Hund verendet: Wer hat das Tier in Montabaur ausgesetzt? Das war üble Tierquälerei: Ein Unbekannter hat in Montabaur im Westerwald am Wochenende einen Hund am Zaun des Tierheims angebunden. Die Leine war so kurz, dass dem Mischling offenbar kaum Luft zum Atmen blieb. Mitarbeiter des Tierheims fanden den Hund tot am Samstagmorgen. Ob das Tier sich stranguliert hatte oder erfroren war, konnten sie nicht sagen. Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 13. Februar um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Was ist heute außerhalb der Landesgrenzen los? Ein kleiner Überblick über wichtige Termine des Tages: Die Spitzengremien der CDU beraten heute über den Umgang mit dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Erwartet wird, dass der Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren einleiten wird. CDU-Mitglied Maaßen gilt in der Partei aufgrund rechtspopulistischer Äußerungen als umstritten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat analysieren lassen, welche Auswirkungen das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Dezember vorgestellte Reformkonzept für die Krankenhäuser haben könnte. Die Ergebnisse sollen heute präsentiert werden. Der Minister hatte die Vorschläge seiner Regierungskommission als Revolution und radikale Reform für die Krankenhauslandschaft in Deutschland bezeichnet. Ein Pfarrer im Ruhestand aus dem Bistum Trier muss sich von heute an wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Im Jahr 1997 soll der damalige Pfarrer in einem Pfarrhaus im saarländischen Freisen einen 14 Jahre alten Messdiener unsittlich berührt und dazu körperliche Gewalt angewendet haben.

8:15 Uhr Super Bowl Skandal-Quiz Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt - genauso wichtig wie der sportliche Wettstreit sind aber die Auftritte der Stars in der Halbzeitpause. In diesem Jahr hat Superstar Rihanna die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert - nicht nur mit ihrem fulminanten Auftritt, sondern auch, weil offensichtlich wurde, dass sie ein Babybäuchlein hat. So glatt wie dieses Mal lief es beim Super Bowl aber nicht immer. Der größte Skandal ereignete sich im Jahr 2004, als Popstar Justin Timberlake am Oberteil seiner Gesangspartnerin riss und deren rechte Brust freilegte. Obwohl die nackte Brust im Fernsehen nur für wenige Sekunden zu sehen war, war die Aufregung riesengroß. Hunderttausende Zuschauer und Zuschauerinnen beschwerten sich. Seitdem wird der Super Bowl im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt, um bei ähnlichen Vorfällen eingreifen zu können. Wessen Brust war damals zu sehen? Welche Sängerin wurde beim Super Bowl 2004 von Justin Timberlake im wahrsten Sinne des Wortes bloßgestellt? Christina Aguilera Janet Jackson Britney Spears irrelevant: Christina Aguilera

richtige Antwort: Janet Jackson

irrelevant: Britney Spears Die gegebene Antwort ist Es war Janet Jackson, an deren Lederjacke Justin Timberlake gegen Ende des gemeinsamen Auftritts heftig riss. Er entblößte damit ihre rechte Brust. Der Vorfall schadete Janet Jacksons Karriere erheblich. Christina Aguilera leistete sich einen peinlichen Moment beim Super Bowl 2011. Die Sängerin durfte die Nationalhymne singen, vermasselte dann aber den Text. Britney Spears entsetzte 2003 Teile der amerikanischen Öffentlichkeit, weil sie und Madonna sich auf offener Bühne küssten. Das Ganze passierte allerdings bei den MTV Video Music Awards.

8:00 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Müsst ihr am Morgen noch mit dem Auto auf die Straße? Dann kann ein Blick auf die Verkehrsmeldungen nicht schaden. Im Moment würde ich sagen: Normale Härte an einem typischen Montagmorgen! Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Sachspenden aus Ludwigshafen werden in die Türkei geschickt Die Stadt Ludwigshafen und der Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep haben Sachspenden für die Erdbebenopfer in der türkischen Partnerstadt gesammelt - heute wollen sie die Hilfsgüter auf den Weg bringen. Mithilfe von zwei Logistikern soll am Terminal Ludwigshafen ein Container gepackt und morgen mit der Bahn in Richtung Türkei verfrachtet werden. Mitgeschickt werden soll auch ein Container aus Limburgerhof, der von einer privaten Initiative gefüllt wurde. Alle Beteiligten hoffen, dass die Hilfsgüter spätestens am Donnerstag bei den Betroffenen sein werden. Das Unternehmen HCL, das die beiden Container transportiert, hat aber mitgeteilt, dass es unsicher ist, wie nahe man angesichts der Verwüstungen an Gaziantep herankommt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 13. Februar um 6:30 Uhr.

7:25 Uhr Warnstreik-Woche im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz Eltern aufgepasst: Spätestens am Mittwoch werden in Rheinland-Pfalz voraussichtlich Kitas geschlossen bleiben. Auch in anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes wird es Einschränkungen geben, denn die Gewerkschaft ver.di hat zum Warnstreik aufgerufen. So dürften Kliniken nicht notwendige Operationen verschieben, mancherorts wird der Müll nicht abgeholt. Eine andere Streikaktionen gibt es schon jetzt: Die Feuerwehren der US-Army und Airforce in Germersheim und Ramstein haben angekündigt, heute und morgen die Arbeit niederzulegen. In der Vorder- und Südpfalz geht es folgendermaßen weiter: Morgen sollen unter anderem die Sparkasse in Landau und das Pfalzklinikum in Klingenmünster sowie Stadtverwaltungen und Energieversorger bestreikt werden, am Mittwoch folgen Kita-Streiks. Tarifstreit im öffentlichen Dienst Warnstreiks in RLP ab Dienstag - auch Kitas betroffen Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft ver.di in Rheinland-Pfalz zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Zu den Demonstrationen werden über 2.000 Streikende erwartet. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 13. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr Super Bowl: Kansas City Chiefs gewinnen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs: Sie haben beim Super Bowl, dem Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL, die Philadelphia Eagles mit 38:35 besiegt. Partystimmung bei den siegreichen Kansas City Chiefs dpa Bildfunk Picture Alliance Schon klar, der Super Bowl gehört zu den größten TV-Ereignissen des Jahres in den USA. Aber mal eine Frage an alle, die sich hierzulande bei einer Super Bowl-Party die Nacht um die Ohren geschlagen haben: Geht ihr da wirklich hin, weil euch das Spiel interessiert? Oder ist das nur ein Vorwand, um Popcorn zu essen, amerikanisches Bier zu trinken und mit Freunden zu quatschen, während im Hintergrund der Fernseher läuft? Für alle, die wie ich noch nicht mal die Regeln verstanden haben: Meine Kollegin Annika Kercher hat das alles sehr schön zusammengetragen. Über den Super Bowl berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 13. Februar 2023 um 6:00 Uhr.

6:45 Uhr So lief das Fußball-Wochenende Für den 1. FSV Mainz 05 war es in den bunten Fastnachtstrikots ein Spieltag zum Feiern: Mit 3:1 besiegte das Team von Bo Svensson den FC Augsburg und klettert damit auf Platz zwölf in der Tabelle der Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern musste am Sonntag in der 2. Bundesliga eine knappe Niederlage hinnehmen. Die "Roten Teufel" unterlagen dem FC St. Pauli auswärts mit 0:1. Für den FCK war es die erste Pflichtspielniederlage seit Oktober.

6:30 Uhr CDU ist Sieger der Berlin-Wahl Dicke Klatsche für das rot-grün-rote Bündnis in Berlin: Die CDU ist als deutlicher Sieger der Wiederholungswahl in Berlin hervorgegangen: Sie kam laut vorläufigem Endergebnis auf 28,2 Prozent der Stimmen und verbesserte sich damit um etwas mehr als zehn Prozentpunkte. Die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen, das knapper nicht hätte sein können: Die SPD hatte letztlich 105 Stimmen mehr als die Grünen. Beide Parteien kamen auf 18,4 Prozent. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1, die FDP schaffte es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Welche Koalition Berlin künftig regieren wird, ist offen. Rein rechnerisch bekäme die alte Koalition eine Mehrheit zusammen. Nach ihrem Wahlsieg hat aber die CDU erklärt, dass sie eine Regierung unter ihrer Führung bilden möchte. Es bleibt also spannend! Über dieses Thema berichtet SWR1 Rheinland-Pfalz am 13. Februar 2023 um 6:00 Uhr.

6:10 Uhr Schickt mir Fotos eurer Frühlingsboten! Bescheidener Frühlingsbote: das Schneeglöckchen SWR Na gut, ich gebe es zu: Mit einer üppigen Rose kann das mickrige Schneeglöckchen nicht mithalten. Aber es muss weder gedüngt noch gegossen werden, es schert sich nicht um Blattläuse und piekst niemanden mit Dornen. Und es ist mein traditioneller Frühlingbote! Pünktlich im Februar wächst es aus dem Nichts in meinem Vorgarten und zeigt an, dass der Winter bald zu Ende geht. Habt ihr auch schon erste Frühlingsboten gesichtet? Schickt mir gerne eure Fotos! Schickt uns eure Fotos

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2022 vor. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Verkehrstoten auf rheinland-pfälzischen Straßen immer weiter gesunken. Im Jahr 2021 verloren 117 Menschen ihr Leben, im Jahr davor waren es 128. Zum Vergleich: Vor mehr als 50 Jahren (1971) lag die Zahl der Todesopfer auf einem Höchststand von 1.241. Heute und Morgen wollen die deutschen Feuerwehren der US-Army und der US-Airforce gemeinsam streiken. Betroffen seien unter anderem die Standorte Germersheim und Sembach bei Kaiserslautern. Die Feuerwehren fordern nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Die Stadt Worms wird ab März eine Schulturnhalle im Stadtteil Heppenheim nutzen, um dort etwa 40 Geflüchtete aus Afrika unterzubringen. Grund sei, dass es derzeit keinen anderen Wohnraum mehr gebe. Über ihre Pläne will die Stadt heute genauer informieren.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute In den nächsten Tagen steigt in Rheinland-Pfalz die Chance auf Sonne, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Nacht war aber frisch: Die Temperaturen bewegten sich nahe dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf sollen Werte zwischen 8 und 12 Grad erreicht werden. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Stichwahl um OB-Amt in Kaiserslautern Im Rennen um das Oberbürgermeister-Amt in Kaiserslautern wird es ebenso wie in Mainz eine Stichwahl geben. Beim ersten Durchgang bekam Beate Kimmel von der SPD mit 36,5 Prozent die meisten Stimmen. Auf Platz zwei kam Anja Pfeiffer von der CDU mit 19,76 Prozent. Pfeiffers Vorspung vor dem unabhängigen Kandidaten Thomas Kürwitz war hauchdünn: Die CDU-Politikerin hatte gerade einmal 19 Stimmen mehr. Die Stichwahl zwischen Kimmel und Pfeiffer findet am 26. Februar statt. Kaiserslautern Stichwahl am 26. Februar OB-Wahl Kaiserslautern: Stichwahl zwischen Kimmel und Pfeiffer Die Bürger in Kaiserslautern haben gewählt: Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) gehen in die Stichwahl am 26. Februar. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 12. Februar 2023 um 23:00 Uhr.