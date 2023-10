Erneute Manipulation an Weinberg-Bahnen, Krokodil-Skelett nach Ludwigshafen verschickt, Tuberkulose an Grünstadter Schule

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr 🌻 Macht's gut! Wer hat an der Uhr gedreht? Schon wieder 10 Uhr. Und das heißt: Ticker-Ende! Ich sage Tschüss für heute und übergebe den Staffelstab an meine Kollegin Ingrid Reitenbach, die euch morgen früh mit den wichtigsten Nachrichten aus Rheinland-Pfalz versorgt. Bis dahin erfahrt ihr alles Spannende bei uns im Web, in der App und auf Insta, Facebook & Co. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstag! Bis bald 🌻

9:52 Uhr 🍇 Rheinhessen: Größtes deutsches Weinanbaugebiet wächst Die Weintrinker 🍷 unter euch dürfen sich freuen: Aus Rheinhessen gibt's bald mehr von dem leckeren Rebensaft. Denn die Weinberge dort wachsen sozusagen. Im nächsten Jahr werden in Rheinhessen fast 200 Hektar mehr mit Weinreben bepflanzt. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat das genehmigt. Damit wächst die gesamte Weinbaufläche des ohnehin schon größten deutschen Anbaugebiets auf rund 27.500 Hektar. Seit Jahren genehmigt die BLE neue Rebflächen in sämtlichen deutschen Weinregionen - vor allem aber in Rheinhessen. Zum Vergleich: In der Pfalz - dem zweitgrößten deutschen Anbaugebiet - wurden "nur" 21 Hektar neue Rebfläche genehmigt. Mainz Mehr Fläche, weniger Betriebe Immer mehr Wein aus Rheinhessen Im nächsten Jahr werden in Rheinhessen fast 200 Hektar mehr mit Weinreben bepflanzt. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat die Flächen genehmigt. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

9:37 Uhr 📚 Blick in die Geschichtsbücher... 1993: Die UNAMIR-Mission der Vereinten Nationen wird nach Ruanda gesandt. 1988: In Chile wird eine Volksabstimmung abgehalten, bei der sich eine Mehrheit gegen eine weitere Amtszeit Augusto Pinochets ausspricht. Damit beginnt die Transition in Chile. 1980: In der Bundesrepublik findet die Wahl zum 9. Deutschen Bundestag statt. Das Ergebnis bestätigt die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD). Bundeskanzler Helmut Schmidt und seine Frau Loki beim Verlassen den Bundeskanzleramtes nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | DB 1910: Durch die Abdankung von König Manuel II. endet die Monarchie in Portugal. Die erste Portugiesische Republik wird proklamiert. 1842: Josef Groll braut den ersten Sud Bier nach Pilsner Brauart.

9:32 Uhr 🐊 Paket mit Krokodil-Skelett nach Ludwigshafen verschickt Zollbeamte haben in einem Paket aus Russland das Skelett eines Krokodils entdeckt. Da keine Einfuhrgenehmigung vorlag, wurde es beschlagnahmt, wie das zuständige Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Das Skelett des artengeschützten Krokodils war den Angaben zufolge als ein Geschenk bereits Mitte September nach Ludwigshafen geschickt worden. Der Empfänger behauptete zunächst, dass es sich bei dem rund 25 Zentimeter langen Stück um eine Nachbildung handele. Das konnte das Bundesamt für Naturschutz widerlegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

9:18 Uhr Erneute Manipulation an Monorackbahnen in Mosel-Weinbergen Nachdem Ende September in Trittenheim an der Mosel eine Zahnradbahn im Weinberg bereits lebensgefährlich manipuliert worden war, wurden jetzt offenbar zwei weitere Bahnen beschädigt. Bei zwei Monorackbahnen in Mosel-Weinbergen zwischen Ürzig und Kinheim wurden laut Polizei ähnliche Manipulationen festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Bahnen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen manipuliert wurden. Demnach wurden Sicherheitseinrichtungen für die Steuerung und der Aufprallschutz entfernt oder beschädigt. Die Polizei Bernkastel-Kues bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06531/9527-0 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de. Außerdem wird allen Betreibern von Monorackbahnen oder ähnlichen Gerätschaften weiterhin empfohlen, ihre Geräte zu überprüfen. Eine Monorackbahn ist eine Einschienen-Zahnradbahn, mit der man extreme Steigungen in unwegsamem Gelände überwinden kann. Solche Bahnen werden zum Beispiel an der Mosel in Steillagen-Weinbergen genutzt. So sah die Monorackbahn in Trittenheim aus, nachdem sie wegen der gefährlichen Manipulation aus der Trasse geschleudert worden war. Marco Steffen Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Oktober 2023 um 9:30 Uhr.

8:55 Uhr 🔥 Waldbrände in Teneriffa Auf Teneriffa müssen erneut tausende Menschen vor Waldbränden fliehen. 3.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das hat die Regionalregierung mitgeteilt. Erst im August hatte es dort zuletzt verheerende Waldbrände gegeben. Beliebte Urlaubsregionen auf Teneriffa sind von dem aktuellen Feuer nicht betroffen, beide Flughäfen sind weiter geöffnet. Auch bei uns besteht weiterhin die Gefahr von Waldbränden - zum Beispiel im Pfälzer Wald. Gründe sind zum Beispiel die lang anhaltende Trockenheit und Totholz. Bellheim Eine Zigarette kann reichen Pfälzerwald & Co: Gefahr von Waldbränden auch noch im Oktober Nach wie vor sind die Wälder in Rheinland-Pfalz gefährdet. Grund sind die lang anhaltende Trockenheit und Totholz. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 4. Oktober 2023 um 23 Uhr.

8:37 Uhr Weltlehrertag: Grundschullehrerin kritisiert Schulsystem Wie vorhin bereits erwähnt, ist heute Weltlehrertag. Lena Herbel hat 15 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet, dann hat sie hingeschmissen. Ihr Grund: das Schulsystem. Es biete zu wenig Freiräume, zu wenig Digitalisierung und viel zu wenig Personal. Ein Comeback als Lehererin schließt sie für sich erstmal aus: "Ich sehe aktuell nicht, dass es besonders großen politischen Willen gäbe, dieses System mal anzupacken und sich genau anzuschauen, ob das so noch funktioniert, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man vielleicht sich eingestehen muss, dass es so nicht mehr geht." Lenas ganze Geschichte könnt ihr euch im Reel anschauen:

8:20 Uhr Tatwaffe in Roxheim gefunden Die Kripo hat offenbar das Messer gefunden, mit dem am Samstag in Roxheim im Kreis Bad Kreuznach ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei wurde das Messer in der Nähe des Tatorts gefunden und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlages gegen einen anderen Jugendlichen. Er soll nach einem Streit mit mehreren Beteiligten auf der Roxheimer Kerb das Opfer mit Messerstichen schwerverletzt haben. Der Jugendliche musste notoperiert werden. Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Oktober 2023 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr 🚘 Die Lage auf den Straßen Bislang ist es noch ruhig auf den Straßen im Land. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr hier nachschauen, ob das auch so bleibt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:29 Uhr Drei Deutsche unter Todesopfern in Venedig Bei dem Busunglück in Venedig sollen auch drei deutsche Touristen ums Leben gekommen sein. Das sagte ein Sprecher des Bürgermeisters von Venedig. Italienische Medien berichten außerdem, dass auch ein Kind und ein Teenager aus Deutschland unter den Verletzten sein sollen. Eine offizielle Bestätigung aus Deutschland gibt es noch nicht. Das Unglück mit mindestens 21 Todesopfern hat in Italien eine Debatte über die Infrastruktur von Venedig ausgelöst. Ein Verbandssprecher sagte, es sei eine Tragödie mit Ankündigung gewesen. Die Brücke, von der der Bus gestürzt ist, hätte längst modernisiert werden müssen, heißt es. Unter anderem, weil sie nur durch ein einfaches Geländer gesichert gewesen war. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 5. Oktober 2023 um 7 Uhr.

7:19 Uhr 🐺 Möglicher Problem-Wolf bekommt Sender Heute Morgen ging es hier im Ticker bereits um ihn: Den Wolf im Kreis Altenkirchen. Das Tier war zuletzt auffällig geworden, weil es einen speziellen Schutzzaun überwunden und vier Schafe getötet hat. Deswegen lässt das Umweltministerium gerade prüfen, ob der mögliche Problem-Wolf abgeschossen werden muss. Zunächst bekommt das Tier aber erstmal einen Sender. Das hat Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) gestern im Umweltausschuss des Landtags gesagt. Das Tier ist nach Angaben des Umweltministeriums das erste seiner Art, das es in ganz Rheinland-Pfalz geschafft haben soll, einen solchen Weidezaun zu überwinden. Eigentlich sind sie extra darauf ausgelegt, Wölfe fernzuhalten. Jetzt gilt folgendes: Wenn der Wolf noch einmal einen solchen Zaun überwinden oder sich Menschen nähern sollte, wird er als so genannter Problem-Wolf eingestuft. Dann müsste er abgeschossen werden. Das ist im Bundesnaturschutzgesetz so geregelt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 5. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

7:07 Uhr 🎞️ Letzter Mainz-Tatort läuft am Sonntag Alle Mainzerinnen und Mainzer müssen jetzt ganz stark sein: Der Mainzer Tatort wird eingestellt - und das bereits zum zweiten Mal! Diesen Sonntag flimmert der letzte Tatort aus der Landeshauptstadt über die Bildschirme, dann ist's vorbei. Der Tatort mit Heike Makatsch hat seit 2018 auch in Mainz gespielt, insgesamt fünf Folgen wurden hier gedreht. Als Grund für das Aus nannte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler unter anderem die gestiegenen Kosten. Am Sonntag im Fernsehen und in der Mediathek: Der letzte Mainz-Tatort "Aus dem Dunkel" SWR Ziegler Film Mit der Folge am Sonntag endet zum zweiten Mal eine Tatort-Reihe in Mainz. Ende der 70er-Jahre ermittelte bereits Nicole Heesters als Oberkommissarin Marianne Buchmüller aus der Landeshauptstadt. Seid ihr traurig über das Tatort-Aus aus Mainz? Die Mainzerinnen und Mainzer haben da geteilte Meinungen. Meine Kollegen aus dem Studio Mainz haben sich mal umgehört, das Ergebnis gibt's hier.

6:51 Uhr 🌍 Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Rheinland-Pfalz, genauer gesagt im Kreis Altenkirchen im Westerwald, gab's zuletzt Probleme mit ihm, in Berlin sollte heute eigentlich über ihn gesprochen. Es geht um den Wolf. In einer Pressekonferenz wollte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Donnerstag über den Umgang mit dem Wolf informieren - die PK ist jetzt jedoch auf nächste Woche verschoben worden. Das Dienstgericht des Bundes in Karlsruhe verhandelt heute über den Ex-AfD-Bundestagsabgeordneten und Richter Jens Maier. Maier wehrt sich gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts für Richter, mit dem seine Versetzung in den Ruhestand für zulässig erklärt wurde. Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier seit 2020 als rechtsextrem ein. Ob heute schon ein Urteil ergeht, ist offen. In Essen wird die "Spiel '23" eröffnet. Die internationale Messe für Gesellschaftsspiele findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Im Jubiläumsjahr präsentieren dort fast 1.000 Aussteller aus 56 Nationen 1.500 Neuheiten rund um Karten-, Brett- und Würfelspiele. Eine weitere Runde Nobelpreise gibt's heute in Stockholm. Dort wird der oder die Preisträgerin in der Kategorie Literatur bekanntgegeben.

6:35 Uhr 👩‍🏫 Weltlehrertag Heute ist Tag des Lehrers. Dieser Tag wurde 1994 von der UNESCO ins Leben gerufen. Aus diesem Anlass haben wir heute für euch ein kleines Quiz zum Thema. Was denkt ihr, wie viele Lehrkräfte gibt es laut der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer gibt es in Deutschland? 3 Millionen 1,6 Millionen 800.000 irrelevant: 3 Millionen

richtige Antwort: 1,6 Millionen

irrelevant: 800.000 Die gegebene Antwort ist Rund 1,6 Millionen Lehrkräfte gibt es laut der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland. Fast 2 von 3 unterrichten an allgemein- oder berufsbildenden Schulen. Knapp jede vierte Lehrkraft vermittelt ihr Wissen an Studierende einer Fachhochschule oder Hochschule. Jede neunte, das sind rund 196.000, ist in der außerschulischen Bildung tätig. Gut ein Drittel arbeitet in der außerschulischen Bildung auf selbständiger Basis.

6:19 Uhr Flucht vor Polizeikontrolle in der Westeifel An der A60 bei Prüm in der Westeifel hat die Polizei am Mittwochabend zwei Männer gesucht, die mit ihrem Auto vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet waren. Der schwarze BMW mit belgischem Kennzeichen wurde auf einem Parkplatz bei Niederprüm entdeckt. Von den Insassen fehlte jede Spur. Bei der Suche nach ihnen ist am Mittwoch auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 5. Oktober 2023 um 5:30 Uhr.

6:15 Uhr Großes Batteriespeicherwerk bei Wittlich geplant In Wittlich-Wengerohr könnte bald eines der größten Batteriespeicherwerke Europas entstehen. Ein Unternehmen aus Süddeutschland will in die etwa sechs Hektar groß geplante Anlage rund 250 Millionen Euro investieren und Ende kommenden Jahres mit dem Bau beginnen. Mit den Batterien soll überschüssige Energie gespeichert werden, die aus Sonnen- und Windenergie erzeugt wird. Wenn dann gerade kein Wind weht und keine Sonne scheint, können die Batterien bis zu 500.000 Haushalte mehrere Stunden mit Strom versorgen. Heute stellt das Unternehmen die Pläne offiziell vor.

6:03 Uhr ⛅ So wird das Wetter Den Schirm könnt ihr heute zu Hause lassen, denn es soll trocken bleiben. Ansonsten wird das Wetter wechselhaft. Es erwarten uns Wolken und Sonne bei bis zu 18 Grad. Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:02 Uhr ☝️ Das wird heute wichtig in RLP An der Technischen Hochschule in Bingen findet heute der 26. Energietag Rheinland-Pfalz statt. Dort soll unter anderem diskutiert werden, wie eine erneuerbare und nachhaltige Energiewelt aussehen kann. Am Amtsgericht Wittlich geht es um eine "Liebesschwindlerin". Eine 41-Jährige soll einem Mann aus der Eifel über das Internet eine Beziehung vorgespielt und ihn laut Anklageschrift um rund 33.000 Euro betrogen haben. Die CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz will sich heute zum Thema Kinderschutz äußern. Die Fraktion will Maßnahmen und Überlegungen vorstellen. Der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau tagt heute im Landtag Rheinland-Pfalz. Es geht unter anderem um die Folgen für Landwirtschaft und Weinbau im Niederschlagsjahr 2023 und Planungen der EU-Kommission zu Lockerungen in der Gentechnik.