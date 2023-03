Politrend: Mehrheit hat Verständnis für Warnstreiks, der Landtag befasst sich mit einem Förderprogramm zum Klimaschutz und der Marburger Bund ruft zum Ärzte-Warnstreik auf.

9:44 Uhr Spitze der kommunalen SPD in Mainz zieht sich zurück Nach dem schlechten Abschneiden bei der Mainzer Oberbürgermeister-Wahl hat die Spitze der SPD Mainz ihren Rücktritt angekündigt. Die beiden Vorsitzenden, Mareike von Jungenfeld und Christian Kanka, teilten mit, dass sie gemeinsam die Verantwortung übernähmen. Sie stellten ihr Amt als Vorsitzende der Mainzer SPD auf einem Parteitag zur Verfügung. Die OB-Kandidatin der SPD, Mareike von Jungenfeld, hatte im ersten Wahlgang Mitte Februar 13,3 Prozent der Stimmen und damit lediglich den vierten Platz der sieben Bewerberinnen und Bewerber erreicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 30.3.2023 um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr S-Bahn-Surfer fuhr offenbar durch die halbe Republik Auf der Suche nach immer neuen Kicks legen sich einige Leute lebensgefährliche "Hobbys" zu. Am Kombi-Terminal Ludwigshafen (KTL) beobachteten Mitarbeiter einen mit einer Sturmhaube bekleideten Mann, der von einem Güterzug sprang und anschließend versuchte, auf das Gelände der BASF zu gelangen. Die Werksmitarbeiter hielten den 20-Jährigen fest und alarmierten die Polizei. Der junge Mann sagte den Beamten, er sei als S-Bahn-Surfer von Lübeck bis nach Ludwigshafen gefahren. Zum Beweis zeigte er der Polizei Videos von seinen Fahrten, die er anscheinend mit einer Dashcam und einer Spiegelreflexkamera aufgezeichnet hatte. Beim S-Bahn-Surfen klammert sich eine Person während der Fahrt an der Außenwand eines fahrenden Zuges fest. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 30.03.2023 um 10 Uhr.

9:00 Uhr Gläubigerversammlung zur Zukunft des Flughafens Hahn Vergesst das "Dschungelcamp", "Germany's Next Topmodel" oder "Deutschland sucht den Superstar" - das ist nichts gegen das Format: "Der Flughafen Hahn sucht einen Käufer": Pleiten, Pech und Pannen, Exotik, Versprechungen, Täuschung, Enttäuschungen - sowas kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Heute ist es mal wieder soweit: Gläubiger entscheiden über einen möglichen Käufer. Doch entscheiden sie wirklich? Und wenn ja, wer bekommt denn nun den Zuschlag? Ich sichere mir in jedem Fall schon mal die Filmrechte. Das "Drehbuch" könnt ihr hier nachlesen: Bad Kreuznach Gläubigerversammlung in Bad Kreuznach Gläubiger entscheiden sich für Investor beim Flughafen Hahn Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn haben Gläubiger für einen Investor votiert. Der Name des Investors soll erst in ein paar Tagen genannt werden. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR 4 RLP am 30.3.2023 um 7:30 Uhr.

8:40 Uhr Prügel nach Pups Dicke Luft im Lkw: Ein Lastwagenfahrer hat seinen Beifahrer verprügelt, weil dieser offenbar mit seinen Blähungen das Führerhaus verpestet hat. Das Ganze passierte nach Angaben der Polizei an der A61 auf einem Rastplatz bei Zotzenheim. Da bekommt der Ausdruck "stinkwütend" eine ganz andere Bedeutung ...

8:20 Uhr Klimaschutz im Landtag KIPKI - klingt so ein bisschen nach neuem Schokoriegel, ist aber die Abkürzung für "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation". Das Gesetz dazu wird heute erstmals im Landtag besprochen. Das Land will den Städten, Kreisen und Verbandsgemeinden 250 Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz zur Verfügung stellen. Das Beste für die Kommunen: Sie müssen kein eigenes Geld dazugeben. Außerdem dürfen sie sich aus einer Liste aussuchen, welches Projekt sie gerne angehen möchten. Möglich ist zum Beispiel die Installation von Elektroladesäulen oder die Begrünung von Dächern. Die Kommunalverbände freuen sich auf das Progamm, die Opposition hat allerdings einige Kritikpunkte: So bemängelt die CDU zum Beispiel, dass es nur einmalig Geld für den Klimaschutz gebe. Klimaschutz sei aber eine Daueraufgabe. Rheinland-Pfalz Förderung von Elektroladesäulen und Balkon-Solaranlagen 250 Millionen Euro für Klimaschutz in RLP-Kommunen Rheinland-Pfalz plant, seine Kommunen mit rund einer viertel Milliarde Euro bei Investitionen in den Klimaschutz zu unterstützen. Das Förderprogramm war erstmals Thema im Landtag. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Tuberkulose-Fall in einer Schule in Boppard Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat einen Tuberkulose-Fall gemeldet. Eine Schülerin oder ein Schüler hat sich mit der ansteckenden Lungenkrankheit infiziert. Nach Angaben des Kreises könnte es in der Schule weitere Kontaktpersonen geben, daher hat das Gesundheitsamt alle Eltern informiert. Tuberkulose wird durch Bakterien hervorgerufen, die zumeist die Lunge befallen. Die Krankheit kann tödlich enden und ist in Deutschland meldepflichtig. Wird sie aber schnell erkannt und richtig behandelt, bleibt sie meist ohne langwierige Folgen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 30.3. um 6:30 Uhr.

7:20 Uhr Vereidigung des neuen Andernacher Oberbürgermeisters Greiner Der neue Oberbürgermeister von Andernach, Christian Greiner von den Freien Wählern, hat gestern Abend im historischen Rathaussaal seinen Amtseid abgelegt. Mit dabei waren mehr als 200 Gäste aus Politik und Gesellschaft. Greiner sagte, er wolle nicht in den Fußstapfen seines Vorgängers Achim Hütten laufen, sondern eigene, neue Spuren legen. Der Sozialdemokrat Hütten war als dienstältester Oberbürgermeister von Rheinland-Pfalz nach 29 Jahren in den Ruhestand gegangen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 30.3.2023 um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr Der Blick über die Landesgrenzen Das britische Königspaar setzt seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Mittag hält König Charles III. eine Rede vor dem Bundestag. Danach steht unter anderem ein Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums im ehemaligen Berliner Flughafen Tegel und ein Gespräch mit ukrainischen Geflüchteten auf dem Programm. Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) stellt am Vormittag die polizeiliche Kriminalstatistik für 2022 vor. Laut Vorab-Meldung ist die Zahl der Straftaten im Vorjahresvergleich um mehr als elf Prozent gestiegen. Etwa ein Drittel waren demnach Diebstähle. Auch die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren hat deutlich zugenommen - um rund 35 Prozent. Zahlen für 2022 präsentiert heute auch die Deutsche Bahn. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet bereits, der Staatskonzern habe seinen Verlust im vergangenen Jahr auf rund 300 Millionen Euro begrenzen können. Doch rechne der Konzern im laufenden Jahr mit einem Anstieg des Fehlbetrags auf circa zwei Milliarden Euro. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) gibt seine Entscheidung zum Datenschutz bei Livestream-Unterricht bekannt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hatte einen entsprechenden Fall dem EuGH vorgelegt. Es geht um die Frage, ob es für Livestream-Unterricht neben der Einwilligung der Eltern bzw. der volljährigen Schülerinnen oder Schüler auch der Einwilligung der Lehrkraft bedarf.

6:45 Uhr Politrend: Mehrheit hat Verständnis für Warnstreiks Ich habe noch ein interessantes Umfrage-Ergebnis aus dem Politrend von Infratest dimap im Auftrag des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz" für euch: Kurzer Rückblick: Am vergangen Montag mussten viele von euch kreativ werden, um von A nach B zu kommen, denn Warnstreiks von ver.di und EVG hatten den Bus-, Bahn- und Flugverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Die Mehrheit der im Politrend befragten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer nimmt das den Streikenden aber nicht krumm: 64 Prozent äußerten Verständnis für die Arbeitsniederlegungen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 30.3.2023 um 6:00 Uhr.

6:10 Uhr Politrend: Die Sonntagsfrage Was halten die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer von der Landespolitik? Das ist eine der Fragen im aktuellen Politrend des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap, ermittelt im Auftrag der SWR-Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Bei der Befragung von 1.180 Wahlberechtigten kam unter anderem heraus: Wenn am Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre, dann wäre die SPD nur zweitstärkste Kraft - hinter der CDU. Die Sozialdemokraten kämen auf 28 Prozent, die Christdemokraten auf 29 Prozent. Die Grünen kämen auf 14 Prozent, die AfD auf 12 Prozent. Die FDP und die Freien Wähler lägen bei 5 Prozent und müssten um den Landtagseinzug bangen. Rheinland-Pfalz Zur Sache Rheinland-Pfalz Politrend Wenig Zuspruch für neue Klimaschutzmaßnahmen in RLP Die Vorschläge für neue Klimaschutzmaßnahmen stoßen in Rheinland-Pfalz überwiegend auf Ablehnung. Das ergab der Politrend von Zur Sache Rheinland-Pfalz. Wäre am Sonntag Landtagswahl, läge die CDU weiter vorne. 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR Fernsehen RP

6:02 Uhr Das Wetter: trüb und nass Fensterputzen lohnt sich heute nicht! Es bleibt meist trüb und nass, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen neun und 13 Grad und steigen im Laufe des Tages bis auf 18 Grad an. Am Nachmittag sollen sich über ganz Rheinland-Pfalz Schauer ausbreiten. Video herunterladen (27,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken in sechs Bundesländern erneut zum Warnstreik aufgerufen - unter anderem in Rheinland-Pfalz. In Kaiserslautern soll am Vormittag eine Kundgebung stattfinden. Neue Runde im Verkaufspoker um den Hunsrück-Flughafen Hahn: Der Insolvenzverwalter hat zu Gläubigerversammlungen in Bad Kreuznach eingeladen. Es wird spannend: Werden die Gläubiger über den Käufer entscheiden? Oder wird es eine weitere Hängepartie geben? Im Bieterwettbewerb stehen sich unter anderem ein russischer Investor und ein türkischer Interessent gegenüber. Der Landtag debattiert heute über das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Es sieht vor, den Kommunen 250 Millionen Euro für Klimaschutz-Projekte zur Verfügung zu stellen. Eine Besonderheit des Programms: Die Kommunen müssen kein eigenes Geld beisteuern.