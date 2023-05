Urlaub im eigenen Zelt liegt voll im Trend. Wer nicht auf Campingplätzen oder wild zelten möchte, kann jetzt auch an vielen Orten in fremden Privatgärten übernachten.

Zeltplätze in Privatgärten auch in Rheinland-Pfalz immer beliebter

In einer Woche ist Pfingstmontag und für Eltern mit Kids bedeutet das vor allem eins: Feeeriiieen! Bei angenehmen Temperaturen, die nun auch in Rheinland-Pfalz herrschen, steht Zelten hoch im Kurs. Aber wusstet ihr, dass man auch in manchen Privatgärten zelten darf? Über die etwas andere Art Urlaub zu machen 🏕 :

Sie gehören zu Deutschlands besten Nachwuchswissenschaftlerinnen: Nike Remde und Maike Zöllner haben beim Bundeswettbewerb Jugend forscht den ersten Preis in Chemie gewonnen. Die Schülerinnen des Cusanus-Gymnasiums Wittlich haben herausgefunden, dass sich Aluminiumsalze in Deos nur schwer ersetzen lassen. Sie hatten bereits auf Landesebene den ersten Platz gemacht.

In den vergangenen 20 Jahren sind die Sommer trockener und wärmer geworden – auch im Hunsrück. Das bedeutet auch: Mehr Gefahr durch Waldbrand in Wäldern wie im Nationalpark.

Nach der Veranstaltung zieht die Polizei zieht eine überwiegend positive Bilanz. Den Angaben zufolge musste sie in nur wenigen Fällen einschreiten. Bis zum frühen Sonntagabend sei es zu 30 Straftaten und 22 Verkehrsunfällen mit drei Verletzten rund um das Gelände gekommen. Im Bereich des Ring-Boulevards sei am Samstagnachmittag ein Exponat einer Formel 1-Kupplung im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen worden. Die Polizei Mayen sucht nach Zeugen.

Am heutigen Internationalen Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt schauen wir uns das Thema genauer an: Insgesamt 150.000 Arten sind derzeit auf der Welt erfasst. Die Weltnaturschutzunion hat 2022 die Rote Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten vorgestellt. Jetzt ist euer Wissen gefragt!

Laut einer Studie findet sich die größte Insektenvielfalt Deutschlands in Boppard. Nämlich 5.000 Arten im Naturschutzgebiet am Rhein, wie den Widderchen Schmetterling.

Zwei Straßenabschnitte waren in der Mainzer Neustadt zehn Tage für Autos gesperrt. Das kam bei den meisten gut an.

Am kommenden Samstag ist dann um 15.30 Uhr der letzte Anpfiff in dieser Bundesliga-Saison! ⚽️

Es ist vollbracht! 🎉 Das ausgemusterte U-Boot der Marine U17 ist gestern am Sonntag im Speyerer Technik Museum angekommen. Hier wird es bis voraussichtlich nächstes Jahr umgerüstet. Dann kommt es an sein endgültiges Ziel: Das Technik Museum in Sinsheim. Seit Ende April ist es von Kiel unter anderem über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein Richtung Speyer transportiert worden. Gestern war der finale Straßentransport an der Reihe.

Verunglückte Wanderer am Klettersteig bei Manderscheid

Neben Motorrad-Unfällen in der Region ist es am verlängerten Wochenende auch zu zwei Unfällen am Klettersteig bei Manderscheid im Landkreis Bernkastel-Wittlich gekommen. Ein Wanderer ist dort am Wochenende abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ist er von alpinen Höhenrettern, die zufällig vor Ort waren, in Sicherheit gebracht worden. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. Er kam in ein Krankenhaus.

Bereits an Christi Himmelfahrt verunglückte ein Wanderer am Manderscheider Klettersteig. Laut Polizei stürzte er im Bereich der Manderscheider Niederburg zehn Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt mehrere Brüche. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen die Wanderer in beiden Fällen nicht korrekt gesichert gewesen sein.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 22.05.2023 um 6.30 Uhr.